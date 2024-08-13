Суд арестовал 30 счетов обвиняемых во взятках бывших сотрудников МВД
Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на 5 млрд руб., оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 счетов. Обвиняемые скрылись. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в МВД.
Как сообщает агентство, Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, Сатюкова за взяточничество, также был арестован его подчиненный Соколов. Сейчас оба фигуранта находятся в международном розыске.
Согласно данным агентства, с марта по октябрь 2019 г. Сатюков получил взятку в виде криптовалюты, эквивалентных не менее 4,9 млрд руб., через криптокошельки «за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе».