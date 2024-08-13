Суд арестовал 30 счетов обвиняемых во взятках бывших сотрудников МВД

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на 5 млрд руб., оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 счетов. Обвиняемые скрылись. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в МВД.