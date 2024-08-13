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Суд арестовал 30 счетов обвиняемых во взятках бывших сотрудников МВД

Ведомости

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на 5 млрд руб., оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 счетов. Обвиняемые скрылись. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в МВД.

Как сообщает агентство, Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, Сатюкова за взяточничество, также был арестован его подчиненный Соколов. Сейчас оба фигуранта находятся в международном розыске.

Согласно данным агентства, с марта по октябрь 2019 г. Сатюков получил взятку в виде криптовалюты, эквивалентных не менее 4,9 млрд руб., через криптокошельки «за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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