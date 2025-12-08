Можно ли забирать землю у частников с опозданием в компенсации, решит КС

Можно ли забирать землю у частников с опозданием в компенсации, решит КСПроблема с отсутствием гарантированного возмещения требует вмешательства, говорят юристы
Конституционный суд (КС) разберется в положениях Гражданского и Земельного кодексов, допускающих изъятие недвижимости у частного лица для государственных нужд без равноценного возмещения. С жалобой обратился индивидуальный предприниматель из Тверской области Александр Краснощеков, у которого по решению Арбитражного суда региона изъяли участок площадью более 43 000 кв. м в селе Каблуковское. КС принял жалобу к рассмотрению.
Как следует из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», в апреле прошлого года с иском о принудительном изъятии земли у ИП обратилась госкомпания «Автодор» с возмещением 899 550 руб. В мае того же года суд вынес определение об отказе выделения в отдельное производство требований об установлении размера возмещения. А в августе 2024 г. тем же судом было принято решение об изъятии имущества.
Впоследствии, в марте 2025 г., Краснощекову все-таки установили компенсацию – в размере чуть менее 2 млн руб. То есть, как указывает в жалобе заявитель, размер возмещения правообладателю недвижимости был определен только спустя полгода после самого изъятия. Краснощеков считает, что суды нарушили его конституционные права, поскольку допустили передачу частной собственности в пользу государственных нужд без предоставления владельцу «гарантированного предварительного и равноценного возмещения».
Перед органами публичной власти достаточно регулярно встают вопросы рационального и эффективного использования земельных ресурсов, на которых предполагается размещение тех или иных инфраструктурных объектов, создаваемых в интересах неограниченного круга лиц, заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Тен («Единая Россия», избран от Иркутской области). Эти случаи не являются единичными, уточнил он.
Данный вопрос, по мнению Тена, имеет две стороны медали. С одной стороны, необходимо на основании Конституции, гражданского и земельного законодательства обеспечить справедливую оценку и возмещение изымаемого имущества, а с другой – не допустить злоупотребления правом частной собственности, когда из-за несговорчивости и крайней позиции отдельных лиц могут быть ущемлены интересы сотен тысяч или миллионов других граждан, существенно увеличиться расходы бюджета, а также в целом может пострадать государство.
Жалоба Краснощекова, как заявил «Ведомостям» управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров, затрагивает одну из самых острых проблем в сфере защиты права частной собственности – процедуру принудительного изъятия земельных участков для государственных нужд. По его словам, на практике нередки случаи, когда изъятие происходит до определения и тем более до фактической выплаты собственнику предварительного и равноценного возмещения, что прямо противоречит смыслу ч. 3 ст. 35 Конституции.
В этой норме Основного закона сказано, что принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
Для решения этой системной проблемы необходимы законодательные изменения, говорит он. По мнению Жарова, требуется либо прямое запрещение в Земельном и Гражданском кодексах раздельного производства по таким делам, либо установление императивной нормы о том, что переход права собственности к государству регистрируется только после предоставления правообладателю документа, подтверждающего зачисление средств возмещения на его счет или внесение в депозит нотариуса.
Шансы этой жалобы в КС выглядят высокими, поскольку отчуждение собственности без компенсации явно противоречит конституционным нормам, соглашается старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов. В то же время случаи полного отсутствия какой-либо выплаты встречаются редко, отметил эксперт.
Более серьезная и системная проблема кроется в ином – в практике искусственно разделять процедуру изъятия на два этапа, обратил внимание Ляпунов. Сначала правообладателя через суд лишают участка (этот процесс проходит «за считаные месяцы»), а уже потом, в отдельном судебном разбирательстве, определяется окончательный размер компенсации, пояснил юрист.
Закон формально допускает, что вопрос возмещения может решаться одновременно либо отдельно, но на практике органы власти нередко выбирают раздельный путь, чтобы не тормозить реализацию проектов. Достаточно выплатить минимальную сумму – ту, что заявлена в иске, – и права собственника на недвижимость прекращаются решением суда, продолжает собеседник. А спор о доплате переносится на потом, порой растягиваясь еще на год и более.
Например, рассказал Тен, такие случаи встречались при организации строительства крупных спортивных и инфраструктурных объектов. В ряде случаев проведение работ в сжатые проектные сроки требует проведения процедур изъятия земельных участков у частных собственников, которые происходят либо по соглашению сторон, либо по решению суда, пояснил парламентарий.
Еще одним примером поделился Ляпунов: в рамках одного из проектов бизнесу предложили 100 млн руб. за земельный участок с постройками, тогда как – по оценке собственника – объект стоил не менее 300 млн. Он не согласился и через несколько месяцев суд удовлетворил иск города об изъятии: право собственности прекратилось, выплатили 100 млн, пересказывает адвокат. Спор о доплате, по словам Ляпунова, продолжался более года и только по результатам судебной экспертизы компенсация была увеличена. К тому моменту рынок недвижимости ушел вперед: получив эти деньги почти через два года после изъятия, предприниматель уже не мог приобрести сопоставимый объект.
В подготовке материала участвовала Юлия Малева