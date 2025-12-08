Можно ли забирать землю у частников с опозданием в компенсации, решит КС

Как следует из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», в апреле прошлого года с иском о принудительном изъятии земли у ИП обратилась госкомпания «Автодор» с возмещением 899 550 руб. В мае того же года суд вынес определение об отказе выделения в отдельное производство требований об установлении размера возмещения. А в августе 2024 г. тем же судом было принято решение об изъятии имущества.