В Общественной палате рассказали, как защититься от «схемы Долиной»

Как появилась «схема Долиной»

В августе 2024 г. певица Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Артистку признали потерпевшей от действий мошенников, а на ее квартиру был наложен арест. Квартиру за 112 млн руб. купила 34-летняя Полина Лурье. 28 марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. 4 ноября суд признал, что Долина при заключении сделки не отдавала отчет своим поступкам. В решении суда отмечалось, договор может быть признан недействительным, если сторона, находящаяся в состоянии заблуждения, не совершила бы его, зная истинное положение дел.



3 декабря Верховный суд РФ истребовал дело о возврате квартиры Долиной. Рассмотрение жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску певицы к Лурье назначено на 16 декабря. Певица пообещала вернуть покупательнице деньги за квартиру, но заявила, что такой суммы у нее нет.