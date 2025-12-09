В Общественной палате рассказали, как защититься от «схемы Долиной»Покупателям рекомендуют видеофиксацию, «самозапрет» и страховую защиту нотариальных действий
В Общественной палате (ОП) РФ обсудили комплекс мер, который должен защитить граждан от мошеннических схем на рынке жилья. Поводом для обсуждения послужил случай с кейсом певицы Ларисы Долиной, показавший, что существующих механизмов защиты добросовестных покупателей недостаточно. Схема состоит в том, что продавец после заключения сделки пытается оспорить ее в суде, утверждая, что находился под давлением мошенников.
Эксперты предложили несколько возможных механизмов:
принцип бесспорности нотариально удостоверенных сделок,
усиление ответственности нотариусов,
расширение перечня страховых случаев,
обязательную видеофиксацию всего процесса,
возможность «самозапрета» на продажу недвижимости.
«Сейчас превентивные меры не гарантируют, что в случае судебного спора честно копивший на квартиру человек <…> останется при своем имуществе», – отметил модератор дискуссии, председатель Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Константин Корсик. По его утверждению, любые решения должны работать системно, а не точечно.
Как появилась «схема Долиной»
3 декабря Верховный суд РФ истребовал дело о возврате квартиры Долиной. Рассмотрение жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску певицы к Лурье назначено на 16 декабря. Певица пообещала вернуть покупательнице деньги за квартиру, но заявила, что такой суммы у нее нет.
Член Комиссии Федеральной нотариальной палаты (ФНП) по методической работе Александр Сагин указал, что закрепление принципа бесспорности нотариальной сделки защитило бы добросовестного покупателя. По его словам, если нотариус убедился в добровольности сделки и стороны действовали честно, то «просто так отнять эту недвижимость через суд уже никто не сможет». Он также напомнил, что нотариальная система и сегодня предусматривает полную имущественную ответственность нотариуса за ошибки.
Отдельно участники дискуссии отметили важность обязательной видеофиксации сделок. Сейчас она проводится только по желанию сторон и используется судами при попытках оспаривания сделки. По мнению экспертов, автоматическая запись всего процесса служила бы не только весомым доказательством добросовестности сторон, но и дисциплинировала бы самих продавцов и покупателей.
Вопрос усиления страховой защиты нотариальных действий подняла зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Разворотнева поддержала и идею самозапрета на сделки – механизма, который гражданин мог бы установить самостоятельно по аналогии с самозапретами на получение кредитов.
Эксперты также указали на необходимость закрепить в законе так называемый «период охлаждения» – время, в течение которого нотариус может отложить сделку, если есть сомнения в осознанности решения или есть риск давления на продавца. Заместитель председателя комиссии ОП РФ Александр Терновцов обратил внимание на то, что «в погоне за чрезмерным ускорением и упрощением всех процедур мы забываем о ключевом приоритете – уверенности человека в защите его прав».
Как выяснили ранее «Ведомости», депутаты Государственной думы выдвинули ряд предложений, которые помогут защитить покупателей недвижимости после резонансного дела. Обсуждались такие меры, как принятие закона «О риэлторской деятельности», дополнительная защита граждан старше 65 лет, обязательное нотариальное удостоверение сделок, системное регулирование рынка риэлторов, повышение ответственности нотариусов и др.