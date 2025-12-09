В Госдуме предложили ввести видеофиксацию сделок с недвижимостью

В Госдуме предложили ввести видеофиксацию сделок с недвижимостьюСогласно инициативе, для оформления жилья потребуется нотариальное заверение
На Охотном Ряду придумали, как обезопасить добросовестных покупателей недвижимости от мошенничества после кейса артистки Ларисы Долиной. В первую очередь предлагается ввести нотариальную форму сделок с участием граждан, следует из предложений главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова (ЕР). Копия документа имеется в распоряжении «Ведомостей».
Депутат считает необходимым принятие закона «О риэлторской деятельности». По его мнению, в российском законодательстве должны быть нормы, связанные с деятельностью риэлторов, объемом полномочий и ответственностью риэлторов, а также организацией и деятельностью их объединений. Необходимо выбрать либо лицензирование, либо создание саморегулируемых организаций (СРО) с обязательным членством.
Еще одно предложение состоит в том, чтобы предусмотреть льготы для лиц старше 65 лет, соответственно, снижение тарифов и установление в нотариальном законодательстве специальных норм о видеофиксации заключения и оформления сделок. «Этим нормам должна придаваться повышенная доказательственная сила. Речь ни в коем случае не должна идти об ограничении дееспособности, скорее о дополнительной защите прав этих лиц», – говорится в документе.
Как писали «Ведомости», с начала текущего года в России завирусилась новая схема массового мошенничества с недвижимостью. Граждане продают квартиры, а после сделок возвращают себе имущество через суд, утверждая, что оказались под воздействием аферистов. Среди жертв мошенников оказалась и Долина.
Вопросы, связанные с кейсом Долиной, подразумевают в том числе системное регулирование риэлторской деятельности, сообщил первый заместитель председателя комитета Даниил Бессарабов (ЕР), который также представляет Госдуму в Верховном суде. «Это то, что еще нужно прорабатывать и в дальнейшем может быть положено уже в законодательные инициативы», – сказал он «Ведомостям».
Идея была еще и в том, чтобы повысить ответственность нотариусов за сделки с жилой недвижимостью, в том числе финансовую, отметил он. «При этом раз они [сделки] будут носить обязательный характер, то мы, по мнению Крашенинникова, должны снизить тарифы на заверение таких сделок для населения. Пока это идеи, которые могли бы защитить права участников сделки, но их нужно изучать, смотреть и, как говорится, переложить на бумагу», – подчеркнул Бессарабов.
«Мы [предложения Крашенинникова] взяли в работу и будем обсуждать – и с профессиональным сообществом, и на уровне коллег», – сказала «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Ирина Панькина (ЕР).
Нотариальное заверение сделок не гарантирует защиты интересов обеих сторон, считает заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Алексей Корниенко (КПРФ). Он напомнил, что вместе с главой комитета по защите семьи Ниной Останиной обратился в Минюст и Верховный суд с просьбой выработать единые подходы по решению проблем сделок со вторичным жильем, чтобы обеспечить интересы и продавца, и покупателя. Такое решение может быть более оперативным, чем разработка и принятие новых законопроектов, так как до конца полномочий восьмого созыва Госдумы остались считанные месяцы, отметил Корниенко.
Действительно, введение обязательной нотариальной формы сделок с недвижимостью с участием граждан может повысить их безопасность за счет профессиональной юридической экспертизы и ответственности нотариуса, говорит управляющий партнер АБ КИАП Андрей Корельский. Но ключевой вопрос здесь, по его словам, – это готовность нотариального сообщества и финансовая обоснованность такого шага. Расширение обязательного нотариата потребует значительного увеличения штата нотариусов, их технического оснащения и повышения квалификации технических специалистов нотариальных контор, пояснил он.
«Готовы ли нотариальные конторы принять на себя такой объем работы в моменте? Есть большие сомнения на этот счет. Имеется и другое противоречие, когда при вводе обязательной нотариальной формы сделок с недвижимостью граждан в тезисах Крашенинникова предлагается снизить нотариальные тарифы на этот вид деятельности. Если государственные нотариусы, скорее всего, смогут получить под это бюджетное финансирование, то что делать частному нотариату? Вопрос также открытый», – рассуждает эксперт.
По мнению Корельского, большие вопросы также вызывает предложение о возложении на нотариусов повышенной ответственности, в том числе за вопросы, связанные с ментальным здоровьем пожилых людей (особенно в контексте видеофиксации). Нотариус не обладает полномочиями и компетенциями для проведения полноценной экспертизы дееспособности и осознанности действий гражданина, объяснил он.
Инициатива, направленная на регулирование деятельности риэлторов, заслуживает внимания, сказала «Ведомостям» партнер практики частных клиентов, адвокат АБ «Вертикаль» Татьяна Микони. «Действительно, граждане нередко полагают, что обращение к риэлторам автоматически обеспечивает защиту их интересов, что, к сожалению, на практике далеко не всегда соответствует действительности», – отметила она.
По словам генерального директора Национальной юридической компании «Митра» Юрия Мирзоева, риэлторский закон давно необходим. «Ключевое – найти баланс между жестким регулированием и развитием здоровой конкуренции. Модель СРО с обязательным членством выглядит более эффективной», – предложил собеседник. Мирзоев обратил внимание на то, что обязательное оформление сделок у нотариусов может привести к значительному удорожанию процесса (нотариальный тариф + УПТХ) и возможному усложнению простых сделок, а также к росту нагрузки на нотариусов.
Что касается закона «О риэлторской деятельности», продолжает Корельский, вызывает сомнение его фактическая эффективность в условиях современного рынка, так как значительная часть сделок на рынке недвижимости (возможно, до половины или более) сегодня совершается напрямую между гражданами без участия риэлторов, через онлайн-платформы (такие, как Avito, «Циан» и др.). В этих случаях как нотариальная, так и риэлторская части могут полностью отсутствовать, указал юрист. Таким образом, новый закон будет регулировать лишь часть рынка, оставляя остальные сделки вне своего влияния, считает Корельский.
«Введение же лицензирования или обязательного членства в СРО с дополнительными взносами неминуемо приведет к ограничению свободной конкуренции на рынке и увеличению стоимости риэлторских услуг. Эти дополнительные расходы лягут на плечи граждан через повышение тарифов риэлторов. Вместо решения проблемы это может создать новые барьеры и стимулировать развитие серого рынка риэлторских услуг», – резюмировал он.