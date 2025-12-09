В Госдуме предложили ввести видеофиксацию сделок с недвижимостью

Идея была еще и в том, чтобы повысить ответственность нотариусов за сделки с жилой недвижимостью, в том числе финансовую, отметил он. «При этом раз они [сделки] будут носить обязательный характер, то мы, по мнению Крашенинникова, должны снизить тарифы на заверение таких сделок для населения. Пока это идеи, которые могли бы защитить права участников сделки, но их нужно изучать, смотреть и, как говорится, переложить на бумагу», – подчеркнул Бессарабов.