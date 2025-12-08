Адвокат: Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной при заключении сделки
Полина Лурье не сомневалась в адекватности певицы Ларисы Долиной при покупке квартиры, заявила адвокат Светлана Свириденко. По ее словам покупательница была уверена, что Долина регулярно проходит психиатрическое освидетельствование как педагог, передает «РИА Новости».
В судебном решении по делу о продаже квартиры отмечено, что, по утверждению певицы, Лурье, работающая в сфере аренды и управления недвижимостью, не обратила внимания на очевидные признаки возможного искажения воли продавца. Певица настаивает, что при подписании спорных договоров покупательница не проявила даже минимальной разумной осмотрительности.
5 декабря Долина в эфире спецвыпуска программы «Пусть говорят» заявила, что готова вернуть Лурье 112 млн руб. за проданную квартиру, подчеркнув, что считает это «единственно справедливым решением». Однако, по словам артистки, необходимых средств у нее сейчас нет. В тот же день Лурье отклонила предложение о мировом соглашении, так как ее не удовлетворили предложенные условия.
Спор вокруг недвижимости вспыхнул после того, как в августе 2024 г. Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур. По версии следствия, злоумышленники убедили певицу совершить «фиктивную» продажу квартиры и перевести деньги на так называемые «безопасные счета».