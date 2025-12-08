Адвокат: Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной при заключении сделки

5 декабря Долина в эфире спецвыпуска программы «Пусть говорят» заявила, что готова вернуть Лурье 112 млн руб. за проданную квартиру, подчеркнув, что считает это «единственно справедливым решением». Однако, по словам артистки, необходимых средств у нее сейчас нет. В тот же день Лурье отклонила предложение о мировом соглашении, так как ее не удовлетворили предложенные условия.