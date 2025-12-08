Газета
Главная / Общество /

Долина указала на неосмотрительность Лурье при сделке

Ведомости

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не проявила разумной осмотрительности при заключении сделки. Об этом заявила артистка в иске к Лурье, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда по делу о продаже недвижимости Долиной.

Как отмечено в документе, Долина утверждает, что ответчица, чья основная деятельность связана с арендой и управлением недвижимостью, при сделке проигнорировала очевидные обстоятельства, указывавшие на искажение воли продавца. При заключении оспариваемых договоров Лурье, по словам Долиной, не был проявлен даже минимальный уровень разумной осторожности.

5 декабря Долина заявила в эфире спецвыпуска «Пусть говорят», что готова вернуть Лурье 112 млн руб. за квартиру, назвав это «единственно справедливым решением». Но, по словам певицы, у нее нет на руках необходимой суммы. Тогда же покупательница отказалась от заключения мирового соглашения с артисткой, так как ее не устроили условия сделки, предложенные Долиной.

Что в схеме Ларисы Долиной возмущает россиян больше всего

Общество

Верховный суд РФ назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря. В качестве заинтересованных лиц в деле также значатся дочь певицы Ангелина Долина и внучка. 7 декабря адвокат Лурье сообщала, что ее подзащитная ожидает признания Верховным судом законной покупку квартиры Долиной.

Спор о квартире разгорелся после того, как Долина в августе 2024 г. заявила, что стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур. По версии следствия, злоумышленники убедили ее «фиктивно» продать жилье и перевести деньги на «безопасные счета».

