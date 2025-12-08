Долина указала на неосмотрительность Лурье при сделке

5 декабря Долина заявила в эфире спецвыпуска «Пусть говорят», что готова вернуть Лурье 112 млн руб. за квартиру, назвав это «единственно справедливым решением». Но, по словам певицы, у нее нет на руках необходимой суммы. Тогда же покупательница отказалась от заключения мирового соглашения с артисткой, так как ее не устроили условия сделки, предложенные Долиной.