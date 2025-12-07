Адвокат Лурье назвала извинения Долиной продиктованными резонансом

5 декабря Долина заявила в эфире спецвыпуска «Пусть говорят», что готова вернуть Лурье 112 млн руб., назвав это «единственно справедливым решением». При этом она отметила, что необходимой суммы у нее нет на руках. До этого «Ведомости» сообщали, что Верховный суд назначил рассмотрение жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря. К процессу привлечены дочь артистки Ангелина Долина и ее внучка как заинтересованные лица.