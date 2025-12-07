Адвокат Лурье назвала извинения Долиной продиктованными резонансом
Певица Лариса Долина извинилась перед Полиной Лурье в эфире Первого канала из-за общественного резонанса, а не по искреннему желанию. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.
Она отметила, что за полтора года разбирательств по продаже квартиры Долина ни разу не связалась с пострадавшей стороной для простых извинений. Адвокат назвала рассказ певицы неполным и лукавым, подчеркнув, что только общественная реакция заставила её пойти на этот шаг.
Свириденко добавила, что Лурье сильно переживала эту ситуацию, и один частный звонок с извинениями мог бы значительно снизить напряжение. По ее мнению, это не нарушило бы тайну следствия.
5 декабря Долина заявила в эфире спецвыпуска «Пусть говорят», что готова вернуть Лурье 112 млн руб., назвав это «единственно справедливым решением». При этом она отметила, что необходимой суммы у нее нет на руках. До этого «Ведомости» сообщали, что Верховный суд назначил рассмотрение жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря. К процессу привлечены дочь артистки Ангелина Долина и ее внучка как заинтересованные лица.
Спор о квартире в Хамовниках разгорелся после того, как Долина в августе 2024 г. сообщила, что стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур. По версии следствия, злоумышленники убедили ее «фиктивно» продать жилье и перевести деньги на «безопасные счета».