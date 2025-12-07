Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Адвокат Лурье назвала извинения Долиной продиктованными резонансом

Ведомости

Певица Лариса Долина извинилась перед Полиной Лурье в эфире Первого канала из-за общественного резонанса, а не по искреннему желанию. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Она отметила, что за полтора года разбирательств по продаже квартиры Долина ни разу не связалась с пострадавшей стороной для простых извинений. Адвокат назвала рассказ певицы неполным и лукавым, подчеркнув, что только общественная реакция заставила её пойти на этот шаг.

Свириденко добавила, что Лурье сильно переживала эту ситуацию, и один частный звонок с извинениями мог бы значительно снизить напряжение. По ее мнению, это не нарушило бы тайну следствия.

Эффект Долиной: как россияне обсуждают дело певицы в социальных сетях

Общество

5 декабря Долина заявила в эфире спецвыпуска «Пусть говорят», что готова вернуть Лурье 112 млн руб., назвав это «единственно справедливым решением». При этом она отметила, что необходимой суммы у нее нет на руках. До этого «Ведомости» сообщали, что Верховный суд назначил рассмотрение жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря. К процессу привлечены дочь артистки Ангелина Долина и ее внучка как заинтересованные лица.

Спор о квартире в Хамовниках разгорелся после того, как Долина в августе 2024 г. сообщила, что стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур. По версии следствия, злоумышленники убедили ее «фиктивно» продать жилье и перевести деньги на «безопасные счета».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её