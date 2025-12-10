Госдума приняла закон о вырубке погибшего леса на Байкале

Госдума приняла закон о вырубке погибшего леса на БайкалеОдна из самых обсуждаемых инициатив в области экологии вступит в силу с 1 марта 2026 года
В центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) разрешат проводить вырубки, но только погибших лесных насаждений, которые утратили свои «средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические» функции. Перечень таких лесных участков будет согласовывать специальная комиссия при условии положительной позиции Российской академии наук (РАН), а утверждать – правительство РФ.
Авторы принятого 9 декабря Госдумой закона обосновывают поправки необходимостью обеспечить базовые потребностей порядка 140 000 жителей прибайкальских населенных пунктов. А именно – провести дороги, возвести мосты, расширить территорию для кладбищ, создать противопожарные полосы, объекты селезащиты и водоотведения. А также обеспечить туристов инфраструктурой, например гостиницами.
Законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов 23 июня 2023 г., а принят в первом чтении уже 11 июля 2023 г. Он стал самым обсуждаемым проектом в весеннюю сессию того года. Особенно много споров вызывал термин «сплошные рубки». Согласно Лесному кодексу, сплошными признаются рубки, при которых на землях или земельных участках вырубаются лесные насаждения. Отдельные деревья могут быть сохранены для воспроизводства лесов. Но также может использоваться практика полной вырубки, после который лес будут восстанавливать искусственным образом.
В тексте принятого Госдумой закона термин «сплошные рубки» фигурирует в обновленной ст. 11. Так, в центральной экономической зоне запрещены сплошные рубки на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, за исключением п. 3. В нем прибегать к сплошным рубкам разрешено для воспроизводства лесов. Вырубать таким образом можно будет погибшие лесные насаждения, которые утратили свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и др. полезные функции. Сплошные рубки будут допускаться, если выборочные рубки не позволяют сохранить целевое назначение защитных лесов и их полезных функций. Перечень земель и лесных участков, где будут разрешены рубки, определит правительство после согласования такого списка комиссией по обеспечению охраны озера Байкал и социально-экономическому развитию БПТ.
Обсуждение подготовленных ко второму чтению поправок на пленарном заседании в Госдуме переросло в двухчасовую дискуссию. Наиболее резко против поправок высказывались представители фракций «Справедливая Россия» Анатолий Грешневиков (Ярославская область) и КПРФ Сергей Левченко, бывший губернатор Иркутской области. Главный недостаток инициативы – отсутствие критериев, по которым можно оценивать, выполняют ли леса средообразующие и другие функции, озвучил Грешневиков позицию Институт леса СО РАН.
Закон предусматривает механизмы создания следующих объектов жизнеобеспечения в ЦЭЗ БПТ: селезащиты, автодорог, объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газо- и электроснабжения, мест захоронения и противопожарных разрывов для защиты населенных пунктов от пожаров, перечислил глава комитета по экологии Госдумы Дмитрий Кобылкин. Перевод земельных участков для их создания будет возможен после прохождения государственной экологической экспертизы.
Принятый депутатами закон предусматривает дополнительные компенсационные экологические меры – например, проведение лесовосстановительных работ в пятикратном размере, продолжил депутат. Заключение о необходимости замены погибшего леса через высадку новых деревьев будет предоставлять РАН. «Если положительного мнения РАН нет, значит, такие мероприятия никто проводить не будет», – пояснил Кобылкин.
Кто будет принимать решения
Комиссия будет согласовывать проекты перечня земель лесного фонда и участков, где допускаются сплошные рубки. Она также будет проверять документы, в соответствии с которыми земли лесного фонда, занятые защитными лесами, или другие земельные участки исключаются из состава таких земель. На это у комиссии будет не более 30 дней с момента получения проектов от властей Иркутской области, Бурятии или федеральных органов.
Перед рассмотрением проектов комиссия потребует заключение государственной экологической экспертизы. Перед отправкой проектов на рассмотрение комиссии РАН нужно получить позицию высших должностных лиц Иркутской области или Бурятии.
Грешневиков заявил, что противопожарные разрывы на Байкале существуют уже несколько лет, но некоторые из них застраиваются. В ответ Кобылкин заявил, что действующий закон об охране Байкала – это закон о запретах, которые привели к ухудшению ситуации. Значительно увеличивается поток дикого туризма, в результате которого люди приносят на Байкал мусор и вредят экологии, продолжил он. «Если мы ничего не будем делать, что будет дальше? Дальше ситуация будет только ухудшаться. Мы не можем альтернативно предложить туристам никакую инфраструктуру, потому что у нас ее нет», – заявил он. На Байкале также нет отелей, потому что их нельзя строить, нельзя строить дороги, говорит он.
Из-за положений текущей версии закона об охране Байкала «людям там жить невозможно», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В регионе сплошные пожары и экопроблемы, нет мест для кладбищ, поэтому люди хоронят близких в огородах, перечислил председатель Госдумы.
В соответствии с постановлением, адресованным правительству, будет подготовлено обращение в Генпрокуратуру «с тем, чтобы ушли все самострои» на прилегающей к Байкалу территории, сказал Володин. Он также попросил правительство готовиться к мониторингу и ежегодным докладам о том, «как будет меняться ситуация на Байкале, как будут решаться социально-экономические вопросы».
Что входит в байкальскую ЦЭЗ
Дискуссия не обошлась без упоминания иностранного вмешательства. За нынешнее состояние Байкала ответственны ученые, которые получали гранты от «Гринпис»
Обсуждение закончилось принятием закона сразу во втором и третьем чтениях. Во время обсуждения Володин неоднократно напоминал депутатам, что голосование неанонимное и будет поименно видно, кто голосовал «за» и «против». В итоге «за» проголосовали 323 депутата, «против» – 71. Всего к закону об охране Байкала Госдума одобрила 40 поправок.
В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом поправки вступят в силу с 1 марта 2026 г. Изменения будут внесены в законы об охране озера Байкал, об экологической экспертизе и об особых экономических зонах.
Некорректно говорить, что это закон, «разрешающий сплошные рубки», он о другом, заявила представитель фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас», который работает при поддержке комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Отвечая на вопрос, действительно ли поправки в закон смогут компенсировать возможный ущерб от экономической и строительной деятельности на Байкале, собеседник заявил, что цель закона – нормализовать жизнь людей на берегах Байкала и выполнить поручение президента России о социально-экономическом развитии Байкальской природной территории. Целесообразно сопроводить исполнение закона общественным контролем, считает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
ОЭЗ на Байкале
Пользу от принятия закона видят и экологические общественники. Большая угроза для Байкала – распространение водоросли спирогиры, которая уничтожает экосистему, заявил иркутский активист Егор Лесной, автор проекта «Спасай, а не болтай», который занимался очисткой дна озера от промышленного и бытового мусора. Главный виновник распространения токсичной водоросли – лесные пожары и необорудованные сливные производства, продолжает он.
Главное, что законопроект дает возможность строить и модернизировать дороги, возводить селезащитные сооружения, наводить порядок в коммунальной инфраструктуре, создавать противопожарные полосы и размещать кладбища рядом с населенными пунктами, считает депутат Георгий Арапов («Новые люди»). Также «решается давняя ошибка в Лесном кодексе – появляется инструмент для работы с погибшим лесом, чтобы предотвратить болезни и крупные пожары».
В текущей формулировке закон не позволяет в полной мере проводить современную модернизацию сливных систем в Прибайкалье, но людям требуется современная инфраструктура, отмечает Лесной. Их строительство даже на природоохранных территориях в современных условиях возможно, говорит он. Для этого нужны инвестиции, грамотная стратегия и компетентные специалисты, подытожил он.