Госдума приняла закон о вырубке погибшего леса на Байкале

Для решения проблем социально-экономического развития Байкальской природной территории и сохранения ее природных ресурсов будет создана специальная комиссия. В нее войдут депутаты Госдумы, сенаторы, представители администрации президента, правительства, ФСБ, а также высшие должностные лица Иркутской области и Бурятии. Комиссию будет возглавлять представитель правительства.

Комиссия будет согласовывать проекты перечня земель лесного фонда и участков, где допускаются сплошные рубки. Она также будет проверять документы, в соответствии с которыми земли лесного фонда, занятые защитными лесами, или другие земельные участки исключаются из состава таких земель. На это у комиссии будет не более 30 дней с момента получения проектов от властей Иркутской области, Бурятии или федеральных органов.

Перед рассмотрением проектов комиссия потребует заключение государственной экологической экспертизы. Перед отправкой проектов на рассмотрение комиссии РАН нужно получить позицию высших должностных лиц Иркутской области или Бурятии.