В Госдуме подготовили концепцию поправок к законопроекту о Байкале

Одна из новелл – отказ от широкого использования понятия «сплошные рубки», говорится в концепции. В редакции для второго чтения конкретизируется, что сплошные рубки запрещены на землях лесного фонда и на землях особо охраняемых природных территорий. Если в редакции законопроекта первого чтения допускалась возможность сплошной рубки во всей ЦЭЗ Байкала для строительства конкретных объектов (дороги, селезащитные и очистные сооружения). То, согласно концепции, чтобы получить право вырубить лес под такие объекты (они будут перечислены в законе), надо будет перевести землю в соответствующую категорию. Это значит подготовить проектную документацию, пройти государственную экологическую и строительную экспертизу. Затем правительство должно будет выпустить постановление о переводе земельного участка из земель лесного фонда в, например, земли транспорта, говорит собеседник «Ведомостей». То есть «злоупотребление в такой конструкции невозможно», утверждает один из собеседников «Ведомостей».