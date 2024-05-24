В Госдуме подготовили концепцию поправок к законопроекту о Байкале

В Госдуме подготовили концепцию поправок к законопроекту о БайкалеОдна из главных новелл – отказ от широкого использования понятия «сплошные рубки»
После почти годового перерыва в обсуждении резонансного законопроекта, предлагающего разрешить рубки лесов в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории, экспертный совет думского комитета по экологии и межфракционная рабочая группа «Байкал» подготовили концепцию поправок ко второму чтению. Их общественное обсуждение пройдет после 10 июня на заседании экспертного совета и рабочей группы. Об этом сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к комитету Госдумы по экологии, и подтвердили четыре источника: один из этого комитета, трое – знакомые с ходом обсуждения законопроекта. «Ведомости» ознакомились с текстом концепции поправок ко второму чтению законопроекта.
Одна из новелл – отказ от широкого использования понятия «сплошные рубки», говорится в концепции. В редакции для второго чтения конкретизируется, что сплошные рубки запрещены на землях лесного фонда и на землях особо охраняемых природных территорий. Если в редакции законопроекта первого чтения допускалась возможность сплошной рубки во всей ЦЭЗ Байкала для строительства конкретных объектов (дороги, селезащитные и очистные сооружения). То, согласно концепции, чтобы получить право вырубить лес под такие объекты (они будут перечислены в законе), надо будет перевести землю в соответствующую категорию. Это значит подготовить проектную документацию, пройти государственную экологическую и строительную экспертизу. Затем правительство должно будет выпустить постановление о переводе земельного участка из земель лесного фонда в, например, земли транспорта, говорит собеседник «Ведомостей». То есть «злоупотребление в такой конструкции невозможно», утверждает один из собеседников «Ведомостей».
Что входит в байкальскую ЦЭЗ
Центральная экологическая зона – это сам Байкал и территории непосредственно вокруг озера. Общая площадь ЦЭЗ – 8,9 млн га. В состав ЦЭЗ входят в том числе особо охраняемые природные территории (ООПТ): заповедники, национальные парки, заказники, а также обычные территории лесного фонда, не относящиеся к ООПТ. В территорию ЦЭЗ также входят все прибайкальские населенные пункты со стороны Иркутской области и со стороны Бурятии. Всего 160 населенных пунктов с населением порядка 140 000 человек.
В концепции также говорится, что только погибшие лесные насаждения можно ликвидировать через рубку, причем на основании утвержденных правительством и Минприроды подзаконных актов. Введение строгих процедур может потенциально смягчить негативные воздействия на природу, но, с другой стороны, сам факт разрешения рубок в уникальной экосистеме вызывает обоснованные опасения, сказал «Ведомостям» научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Но законопроектом в такой редакции будет определен круг первоочередных вопросов, которые будут урегулированы и найдены оптимальные формулировки, нивелирующие даже гипотетические риски, сказал «Ведомостям» член экспертного совета комитета по экологии Игорь Семеновский.
В законопроект, судя по концепции, хотят добавить поправку о том, что внутри границ населенного пункта в ЦЭЗ Байкала муниципалитет может предоставить землю в собственность многодетным семьям, участникам спецоперации и тем гражданам, которые не успели ее оформить до вступления в силу нового Земельного кодекса и арендуют участки. Сложность для Бурятии – невозможность в прибрежных населенных пунктах, находящихся в ЦЭЗ Байкала, делать противопожарные разрывы, предоставлять муниципальную землю в собственность людям, в том числе представителям льготных категорий, пояснил «Ведомостям» глава республики Алексей Цыденов через представителя. Также сейчас запрещено рубить деревья даже внутри поселков для строительства водозаборов, водопроводов, дорог, линий электропередачи и даже на собственном участке для строительства дома, добавил он.
«Ведомости» направили запрос в Минприроды.