Генпрокуратура потребовала конфисковать активы агрохолдинга «Агротерра»

При этом, средства, вырученные из деятельности в РФ, также выводились из активов холдинга через схемы фиктивного кредитования и договоры займа с иностранными структурами, подконтрольными NCH Capital. По данным надзорного ведомства, в период с 2021 по 2024 гг. предприятия холдинга перечислили за рубеж более 9 млрд руб., фактически формируя источники обогащения для бенефициаров украинского фонда. При этом финансовые потоки были замаскированы через комплекс взаимозависимых компаний на Кипре и в Нидерландах, что позволяло сохранять контроль над капиталом и одновременно обходить российские ограничения, поясняет источник.