Генпрокуратура потребовала конфисковать активы агрохолдинга «Агротерра»Его зарубежный бенефициар NCH Capital финансирует украинскую армию, установил надзор
Генеральная прокуратура подала в Тверской суд Москвы административный иск о признании экстремистским международное объединение компаний и физических лиц, связанных с американским инвестиционным фондом NCH Capital Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) Ведомство также требует запретить деятельность объединения в России и обратить в доход государства принадлежащие ему активы, включая доли в уставных капиталах компаний российского агрохолдинга AgroTerra («Агротерра»). Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с содержанием заявления. Истец оценивает активы, подлежащие в доход государства, на 73 млрд руб.
Ответчиками по иску проходят основатели фонда и американские миллиардеры Джордж Рор и Морис Табациник, головная компания NCH Capital Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) (США), а также связанные с ними структуры, зарегистрированные на Кипре и в Нидерландах: NAP Finance B.V., AgroTerra Holdings B.V., Agro Investments Ltd., AgroTerra Investments B.V.
На эти компании зарегистрированы более десяти юридических лиц, расположенных на Украине, США и в РФ. Заинтересованными лицами по делу указаны российские «дочки» AgroTerra. Среди них:
ООО «АгроТерра»,
ООО «Капитал Агрофинанс»,
ООО «Агросистемы-Регионы»,
ООО «Агросиситема».
Совокупная капитализация российских юрлиц, по данным бухгалтерской отчетности, оценивается в 73 млрд. руб., а их ежегодный доход – 16 млрд. руб. с чистой прибылью в 2,5 млрд.
Компании NCH Capital могли финансировать ВСУ
По словам источника, подконтрольные NCH Capital украинские компании, объединенные фондом «Агропросперис», в период с 2022 г. по настоящее время «осуществляли систематическую финансовую и материальную поддержку» вооруженных сил Украины (ВСУ) и подразделений, запрещенных в России как экстремистские или террористические. Управление фондом осуществляют топ-менеджеры ГК «Агропросперис», а конечными бенефициарами остаются миллиардеры Рор и Табациник. Это обеспечивает полный контроль ответчиков над деятельностью фонда, говорит собеседник.
Средства, поступающие в фонд, направлялись на закупку техники, амуниции, средств связи, топлива, продовольствия и медикаментов для ВСУ и интегрированных в их состав радикальных формирований, запрещенных в России, включая батальоны «Азов
Кроме того, ГК «Агропросперис» владеет значительными офисными и производственными объектами на территории Украины, которые с начала спецоперации предоставлялись ВСУ для хранения боеприпасов и оборудования. Банковская структура группы, «Агропросперис Банк», с мая 2022 г. организовала систему добровольного перечисления части дохода по депозитам на спецсчет в Национальном банке Украины для поддержки армии. А в октябре 2024 г. банк перевел 100 000 (около 200 000 руб.) украинских гривен на благотворительную программу «Борщ для ВСУ».
Таким образом, по словам источника, Рор, Табациник и NCH Capital Inc., контролируя агрохолдинг, целенаправленно поддерживают военные действия украинских властей и радикальных формирований. Их деятельность встроена в экономику Украины и способствует укреплению военного потенциала страны, что, как говорит источник, создает угрозу безопасности России.
Чем владеет холдинг и куда выводились средства
На территории России американская структура и ее бенефициары владеют высоколиквидными активами через иностранные структуры: NAP Finance B.V., AgroTerra Holdings B.V., Agro Investments Ltd., AgroTerra Investments B.V. В их собственности находится российский холдинг «АгроТерра», включающий более десяти компаний, среди которых «АгроТерра», «АгроТерра Элеваторы», «Курск Агроактив», «Агросистема», «Агросистема-Регионы», «Капитал Агрофинанс» и другие.
Холдинг выращивает, хранит и реализует сельхозкультуры, он входит в двадцатку крупнейших владельцев посевных площадей в России (около 265 000 га), имеет 19 баз и элеваторов общей мощностью хранения более 500 000 т, а также мелиоративные и семеноводческие мощности.
При этом, средства, вырученные из деятельности в РФ, также выводились из активов холдинга через схемы фиктивного кредитования и договоры займа с иностранными структурами, подконтрольными NCH Capital. По данным надзорного ведомства, в период с 2021 по 2024 гг. предприятия холдинга перечислили за рубеж более 9 млрд руб., фактически формируя источники обогащения для бенефициаров украинского фонда. При этом финансовые потоки были замаскированы через комплекс взаимозависимых компаний на Кипре и в Нидерландах, что позволяло сохранять контроль над капиталом и одновременно обходить российские ограничения, поясняет источник.
Что просит конфисковать прокуратура
Указанные действия «создают угрозу основам конституционного строя и территориальной целостности РФ», а объединение компаний и их бенефициаров «осуществляет экстремистскую деятельность в организационной и финансовой форме», рассказал источник. Российские активы «АгроТерра», включая земельные участки, производственные объекты и инфраструктуру в нескольких регионах, должны быть обращены в доход государства как имущество экстремистской организации.
Всего прокуратура просит конфисковать:
49,9% акций «Агросистема-Регионы»,
49,9% акций «Агросистема»,
99,9% акций «АгроТерра»,
100% акций «Капитал Агрофинанс».
Кроме того, надзор потребовал принять меры предварительной защиты в виде приостановления исполнения денежных и иных обязательств указанных российских компаний перед иностранными организациями, включая NCH Capital Inc. и подконтрольные ей структуры, с целью предотвращения вывода средств и сохранения активов до вынесения решения.
«Ведомости» направили запрос в «АгроТерру»».