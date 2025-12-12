Генпрокуратура проработает список регионов с поддержкой бизнеса после атак ВСУ

Генпрокуратура проработает список регионов с поддержкой бизнеса после атак ВСУАлександр Гуцан провел первый прием граждан в Волгограде и пообщался с предпринимателями
В Волгограде ноль градусов тепла, туман и пасмурно. Рано утром 11 декабря в город прилетел генеральный прокурор России Александр Гуцан. Это его первый рабочий с момента назначения в должность. На трапе его встретили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и прокурор региона Денис Костенко.
У Гуцана в этот день была плотная программа: он провел личный прием с гражданами и большую встречу с представителями бизнеса. Но перед этим генпрокурор, разумеется, посетил знаменитый монумент, возложив венок к Вечному огню в зале Воинской славы и цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане.
Первым за защитой своих прав к Гуцану обратился участник спецоперации Александр Кодинцев. 30-летний молодой человек – сирота, был мобилизован еще в 2022 г. При этом уже 13 лет Кодинцев стоит в очереди за жильем.
«Давайте будем исходить из того, что участник СВО имеет преимущественное право на оказание помощи в разрешении этого вопроса. По большому счету, может быть, я скажу громкие слова, это прямая обязанность государства. Я бы от себя лично еще добавил, что это святой долг», – ответил генпрокурор, пообещав разобраться с этим вопросом. Всего в течение трех часов Гуцан разбирался в ситуации каждого из обратившихся на прием жителя Волгоградской области. Большинство вопросов касались проблем с жильем, медициной, ЖКХ и прав участников спецоперации, которые нарушаются в регионе.
Уже на встрече с представителями бизнес-сообщества к Гуцану обратился президент «Опоры России» Александр Калинин. Он рассказал о том, как страдает малый бизнес из-за регулярных обстрелов и падения обломков БПЛА. По его словам, в Волгоградской области сейчас нет механизма по возмещению ущерба, причиненного инфраструктуре сельхозпредприятий.
«Давайте исходить из того, что в текущих условиях на отдельных территориях происходят террористические атаки, повреждения имущества. Крупный бизнес выходит с наименьшими потерями, малый и средний бизнес несет безусловно большие потери», – согласился Гуцан. Генпрокурор предложил проработать вопрос с федеральными министерствами и подумать о перечне регионов, на которые можно распространить меры поддержки.
После Калинина генпрокурор выслушал еще одного участника спецоперации Александра Дьячкова. Последний столкнулся с трудностями при реализации проекта по продвижению современного направления в спорте.
Дьячков, как и многие другие участники программы «СВОй бизнес» не мог найти свободных помещений, пригодных для проекта. По его словам, ранее арендованное малым и средним бизнесом муниципальное имущество уже выкуплено по льготным основаниям, в то время как стоимость аренды оставшихся площадей сильно завышена. На это глава надзорного ведомства решил поручить прокурорам проработать вопрос не только на региональном уровне, но и в целом по всей стране.
«Создание условий для успешной самореализации участников СВО в мирной жизни – это долг государства перед своими защитниками», – отметил Гуцан.
Встреча с коллективом прокуратуры региона проходила уже за закрытыми от журналистов дверями. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что там Гуцан призвал коллег работать не на цифры в отчетах, а на реальный эффект от принимаемых мер.