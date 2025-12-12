Генпрокуратура проработает список регионов с поддержкой бизнеса после атак ВСУ

«Давайте будем исходить из того, что участник СВО имеет преимущественное право на оказание помощи в разрешении этого вопроса. По большому счету, может быть, я скажу громкие слова, это прямая обязанность государства. Я бы от себя лично еще добавил, что это святой долг», – ответил генпрокурор, пообещав разобраться с этим вопросом. Всего в течение трех часов Гуцан разбирался в ситуации каждого из обратившихся на прием жителя Волгоградской области. Большинство вопросов касались проблем с жильем, медициной, ЖКХ и прав участников спецоперации, которые нарушаются в регионе.