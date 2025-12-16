Более 60% россиян совершают спонтанные покупки

По сравнению с 2021 г. уменьшилась доля тех, кто делает спонтанные покупки примерно раз в несколько месяцев и реже. Четыре года назад об этом говорили 68% опрошенных. Вместе с этим выросла доля респондентов, с которыми такое случается примерно раз в месяц и каждую неделю. Четыре года назад их было 21% и 7% соответственно. Доли тех, кто делает покупки незапланированно ежедневно, и затруднившихся дать ответ за четыре года не изменились (по 1% и 3%).