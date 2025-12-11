Спрос на домашние кофемашины в 2025 году вырос на 10%

Продажи кофемашин и кофеварок выросли и на маркетплейсах. Оборот кофеварок на Wildberries за первые три квартала текущего года удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+107%), отмечает представитель Wildberries. При этом речь идет о «нескольких сотнях тысяч проданных кофеварок», средний чек которых около 4000 руб., добавил он, традиционно не раскрывая абсолютные показатели продаж. Высокие темпы роста на маркетплейсе также связывают с трендом на приготовление кофе дома. Средняя цена кофемашин упала на 13% в 2025 г. по сравнению с 2024 г., добавил руководитель группы закупок «Мелкая бытовая техника» компании «Ситилинк» Евгений Бузин. В штуках продажи выросли на 6%, а в деньгах упали на 8%, подтверждает он данные «М.видео», умалчивая об абсолютных показателях.