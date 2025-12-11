Спрос на домашние кофемашины в 2025 году вырос на 10%Эксперты полагают, что традиционно «чайная» Россия стала и «кофейной» страной
За девять месяцев 2025 г. в России было продано около 1,7 млн кофемашин и кофеварок, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 г. В деньгах рынок вырос скромнее – на 7% и достиг 25,5 млрд руб. Наибольшей популярностью при этом пользуются дешевые устройства до 5000 руб., которые составляют около половины всех продаж в штуках. Такими данными с «Ведомостями» поделился руководитель департамента мелкой бытовой техники ритейлера «М.видео» Николай Семенов.
Продажи кофемашин и кофеварок выросли и на маркетплейсах. Оборот кофеварок на Wildberries за первые три квартала текущего года удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+107%), отмечает представитель Wildberries. При этом речь идет о «нескольких сотнях тысяч проданных кофеварок», средний чек которых около 4000 руб., добавил он, традиционно не раскрывая абсолютные показатели продаж. Высокие темпы роста на маркетплейсе также связывают с трендом на приготовление кофе дома. Средняя цена кофемашин упала на 13% в 2025 г. по сравнению с 2024 г., добавил руководитель группы закупок «Мелкая бытовая техника» компании «Ситилинк» Евгений Бузин. В штуках продажи выросли на 6%, а в деньгах упали на 8%, подтверждает он данные «М.видео», умалчивая об абсолютных показателях.
Среди брендов лидером рынка кофемашин остается итальянская Delonghi, на нее приходится около трети совокупной выручки и порядка 15% всех проданных устройств, уточнил Семенов. В массовом сегменте наиболее распространены российские Vitek, Kitfort, Lumme и Redmond, а также американская Polaris, модели которых в основном стоят до 10 000 руб., добавил он.
Треть рынка – примерно 33% – занимают устройства в диапазоне 2000–5000 руб., подчеркнул представитель «М.видео». Еще около 20% рынка формируют кофеварки среднего ценового сегмента – 5000–9000 руб., говорит Семенов. Кофемашины и кофеварки стоимостью 9000–29 000 руб. занимают 25% рынка, рост доли таких устройств обусловлен развитием ассортимента с расширенным функционалом, подчеркнул эксперт. Премиум-сегмент дороже 29 000 руб. составляет порядка 16% продаж в штуках.
При этом около 25% всех продаж по количеству приходится на автоматические кофемашины, сообщил Семенов. Рожковые кофеварки удерживают примерно 20–22% продаж. Традиционные фильтрационные кофеварки формируют порядка 21–23% рынка, турецкие и гейзерные устройства занимают около 14–17% продаж и востребованы в первую очередь в бюджетном и традиционном сегменте, добавил он. Капсульные кофеварки удерживают в среднем 14–15% рынка: они сохраняют стабильную аудиторию благодаря простоте использования, но конкурируют с рожковыми моделями и автоматами среднего ценового уровня, подчеркнул менеджер.
В целом спрос на малую бытовую технику обусловлен тем, что дорогие покупки люди откладывают или им недоступны кредиты по текущим ставкам, подчеркнул представитель сети товаров для умного дома «Всесмарт». Среди основных драйверов роста – большой выбор брендов от известных до ноунеймов и низкая средняя цена, добавил он. В кофемашинах растет средний сегмент от 5000 до 12 000 руб. и от 12 000 до 25 000 руб., добавил он.
Представитель аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» отметил, что медианная цена кофеварки на 11% выше уровня прошлого года – 3010 руб. Но число покупок больше на 9%, что может быть связано с общим ростом малой бытовой техники.
Средние розничные цены на натуральный кофе в зернах и молотый кофе к ноябрю 2025 г. составили 2030 руб. за 1 кг, что на 29,4% выше прошлогодних показателей, писали «Известия» в начале декабря. Одновременно с этим дорожает и натуральный растворимый кофе – 1 кг стоит около 4090 руб., что на 19,7% выше, чем в 2024 г., сообщало издание. По данным Росстата, с октября 2024 г. по октябрь 2025 г. цена на зерновой и молотый кофе выросла на 27%.
Несмотря на это, как отмечают опрошенные «Известиями» аналитики, в массовом сегменте пока не фиксируется сокращение потребления кофе. Представитель «Всесмарт» также отметил, что тренд на употребление кофе в России продолжается. При этом рост цен на зерно сказывается на отказе от покупки напитка в кофейне, вследствие чего многие предпочитают купить кофеварку домой в качестве предмета постоянного обихода, добавил он.
Владелец Coffee People Сергей Панкратов в конце ноября заявил РБК, что все сорта подорожали примерно на 30%, хотя динамика зависит от конкретного вида кофе. Сильнее всего выросла стоимость эспрессо – на 25% до 316 руб., сообщил он. При этом спрос на этот напиток сократился лишь на 15%. Американо прибавил 22%, цена достигла 300 руб. за 300 мл. Наиболее заметное падение интереса произошло на капучино: минус 21% при росте цены всего на 13% – до среднего уровня 352 руб. Лидерами предпочтений потребителей за год стали раф и эспрессо.
Качество напитка в массовом сегменте упало, а цены на готовый напиток в кофейнях продолжают расти и зачастую людям выгоднее сделать «приличный кофе» самостоятельно, настаивает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Помимо этого существенную роль в росте спроса на кофемашины играет и низкая цена – большинство из доступных моделей сейчас от китайских марок, добавил он.
Штучный рост продолжается, но переключение на более дешевые модели и увеличение доли маркетплейсов, цены на которых ниже, чем в большинстве сетей бытовой техники и электроники, обусловило сокращение средней цены продаж по сравнению с предыдущим годом, полагает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Россия же становится все более «кофейной» страной, а доля кофе в общем потреблении увеличивается, в то время как чая – сокращается, резюмировал он.