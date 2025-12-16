Главное из заявлений сторон по делу квартиры Ларисы Долиной

16 декабря Верховный суд России начал открытое рассмотрение по резонансному «квартирному делу» певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье. В августе 2024 г. Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Лурье за 112 млн руб. Через год после заявления Долиной квартиру вернули певице, поскольку ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию. «Ведомости» собрали основные позиции сторон.