Главное из заявлений сторон по делу квартиры Ларисы Долиной

16 декабря Верховный суд России начал открытое рассмотрение по резонансному «квартирному делу» певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье. В августе 2024 г. Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Лурье за 112 млн руб. Через год после заявления Долиной квартиру вернули певице, поскольку ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию. «Ведомости» собрали основные позиции сторон.
Позиция Лурье
Действия Долиной были последовательными и осознанными, сделка купли-продажи квартиры не была спешной, заявила представитель Лурье.
Артистка «пребывала в прекрасном настроении» и изъявила желание познакомить Лурье с работой ЖК, а также объясняла ей инфраструктуру данного района, сообщила представитель Лурье.
Проданная квартира в центре Москвы не является единственным жильем Долиной – у нее есть еще одна квартира в столице и загородный дом.
Долина обосновывала продажу тем, что ей «там тесно», утверждает адвокат Лурье.
Певица в дополнительном соглашении попросила изъять из продажи пианино, указывает защита покупательницы.
Лурье приобрела квартиру не как инвестицию – она искала новое жилье для себя и детей после развода с мужем.
Покупательница квартиры требует принудительно выселить Долину из жилья.
Позиция Долиной
Певица была уверена, что участвует в «какой-то специальной операции» и заблуждалась в действительности самой сделки, рассказала представитель Долиной. Артистка была уверена в фиктивности сделки и ожидала, что как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку.
Покупательница имела все возможности, чтобы распознать заблуждение и предотвратить заключение сделки с Долиной, утверждает стороны певицы.
Денежные средства должны возвращать те, кто их получил – в данном случае, это мошенники, считает защита Долиной.
Вместе с тем, певица готова вернуть Лурье 112 млн руб., поскольку хочет «поскорее закончить с этой историей».
Позиция прокуратуры
Представитель прокуратуры выступил против принудительного выселения Долиной и возврата ее квартиры Лурье.
Долину следует обязать возвратить Лурье деньги за купленное жилье.