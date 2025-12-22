Суд оформил принудительный привод экс-чекисту Фролову на повторный процесс

Суд оформил принудительный привод экс-чекисту Фролову на повторный процессВрачи запретили обвиняемому во взятках полковнику улетать из Дубая после инфаркта
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) принял решение о принудительном приводе бывшего сотрудника управления «К» ФСБ полковника Дмитрия Фролова, в отношении которого повторно рассматривается уголовное дело о получении взяток на 87 млн руб. от руководства банка «Кредитимпэкс». Об этом «Ведомостям» рассказал его адвокат Андрей Андрусенко. По словам защитника, суд пришел к такому решению после того, как Фролов не явился на очередное заседание, при этом, как утверждает защита, надлежащим образом извещен о дате и месте слушания он не был.
Судья сообщил, что подсудимый уведомлялся о заседании по последнему известному адресу регистрации в Москве, а также по номеру телефона. Но, как настаивает Андрусенко, из материалов дела достоверно следует, что Фролов в Москве не проживает. По словам адвоката, с зимы 2024 г. экс-чекист находится за пределами России – в Дубае, где проходит лечение и медицинское наблюдение в связи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Информация о местонахождении Фролова и его адресе проживания за рубежом была доведена до суда, соответствующие заявления приобщены к делу, одно из них заверено российским консулом в Дубае.
По словам защитника, направление судебных извещений по адресу регистрации в Москве при известных суду обстоятельствах заранее исключало возможность фактического уведомления подсудимого. «Человека там физически нет, поэтому уведомление по этому адресу не может считаться надлежащим», – пояснил Андрусенко. Несмотря на это, суд постановил осуществить формальную процедуру привода, направив судебных приставов именно по московскому адресу.
Адвокат утверждает, что Фролов не скрывается от правосудия и ранее неоднократно участвовал в процессуальных действиях. В частности, офицер являлся по вызовам следствия в марте 2025 г., участвовал в апелляционном судебном заседании в октябре 2024 г., а также присутствовал на заседании кассационного военного суда 7 июля 2025 г. На повторное рассмотрение дела в апелляционной инстанции, назначенное на октябрь 2025 г., Фролов, по словам защиты, также намеревался прибыть лично и заранее приобрел авиабилеты. Но, как утверждает адвокат, из-за ухудшения состояния здоровья перелет оказался невозможен.
В суд были представлены копии приобретенных билетов, а также медицинские документы, согласно которым Фролову временно запрещены перелеты в связи с риском ухудшения состояния после перенесенного ранее инфаркта. Эти справки, по словам Андрусенко, находятся в материалах дела и на сегодняшний день не были опровергнуты ни судом, ни стороной обвинения. Защита считает, что при наличии таких обстоятельств у суда имелись основания для приостановления производства по делу в связи с тяжелым заболеванием подсудимого, но этот вопрос рассмотрен не был.
Андрусенко не исключает, что решение о приводе может стать формальным шагом, предшествующим объявлению Фролова в розыск. При этом сам по себе привод, как пояснил адвокат, обжалованию не подлежит. Вместе с тем защита намерена оспаривать решение об объявлении в розыск, когда оно будет принято. Фролов сообщает свой адрес, просит извещать его по месту фактического нахождения и готов участвовать в процессе, но в пределах медицинских ограничений, заключил адвокат.
Фролов обвиняется в получении взяток на сумму более 87 млн руб. за «общее покровительство» банку «Кредитимпэкс» и его главе Георгию Шкурко. В июне 2024 г. МГВС переквалифицировал обвинение с получения взятки на мошенничество и освободил Фролова от наказания в связи с истечением сроков давности, одновременно сняв аресты с его имущества. Но апелляционная и кассационная инстанции отменили это решение, указав на нарушения при вынесении приговора, и направили дело на новое рассмотрение. Повторный процесс начался в 2025 г.
По эпизоду со взятками в отдельном производстве был осужден знаменитый из-за получения многомиллионных взяток от банкира Александра Мазанова полковник ФСБ Кирилл Черкалин. Он свою вину признал и получил наказание в виде шести лет лишения свободы. В связи с отбытием срока еще в СИЗО в колонию его не этапировали. Фролов был задержан одновременно с Черкалиным еще в 2019 г. В том же году столичный суд обратил в доход государства имущество Черкалина на сумму более 6,7 млрд руб. При обысках у семьи Черкалиных, а также в его служебном кабинете нашли $72,75 млн, 8,5 млн евро, 4000 фунтов стерлингов и 800 млн руб.
В доход государства по решению суда были переданы пять квартир, два загородных дома, шесть участков общей площадью 7000 кв. м (в том числе в Барвихе), 14 нежилых помещений и два автомобиля, принадлежащих бывшему сотруднику службы.