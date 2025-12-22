Суд оформил принудительный привод экс-чекисту Фролову на повторный процесс

По эпизоду со взятками в отдельном производстве был осужден знаменитый из-за получения многомиллионных взяток от банкира Александра Мазанова полковник ФСБ Кирилл Черкалин. Он свою вину признал и получил наказание в виде шести лет лишения свободы. В связи с отбытием срока еще в СИЗО в колонию его не этапировали. Фролов был задержан одновременно с Черкалиным еще в 2019 г. В том же году столичный суд обратил в доход государства имущество Черкалина на сумму более 6,7 млрд руб. При обысках у семьи Черкалиных, а также в его служебном кабинете нашли $72,75 млн, 8,5 млн евро, 4000 фунтов стерлингов и 800 млн руб.