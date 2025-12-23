Автостраховщики ожидают роста средней стоимости ОСАГО на 5–8% в 2026 году

Автостраховщики ожидают роста средней стоимости ОСАГО на 5–8% в 2026 годуОсновная причина – возможное подорожание запасных частей
В 2026 г. рост средней стоимости полиса будет увеличиваться на 5–8%. Такой прогноз озвучил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на пресс-конференции, посвященной деятельности РСА в уходящем 2025 г. и планам на будущий год. При этом, согласно прогнозу Центрального банка (ЦБ), годовая инфляция в 2026 г. замедлится до 4–5%.
Полис ОСАГО предусматривает возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в случае если владелец полиса признан виновником дорожно-транспортного происшествия. ОСАГО обязательно для всех водителей в России. Сейчас штраф за его отсутствие составляет 800 руб., при повторном нарушении – от 3000 до 5000 руб.
Для автовладельцев 2025 год был «достаточно удачным», так как из-за высокой конкуренции и относительно стабильной ситуации с запасными частями страховые компании в течение года не увеличивали страховую премию ОСАГО и даже снижали ее, сказал Уфимцев. Но в 2026 г. у страховщиков такой возможности уже не будет из-за роста стоимости запчастей, продолжил он. Он отметил, что изменение справочников, где отражены цены на запасные части, в течение 2025 г. составило около 5%.
Глава РСА также напомнил, что 9 декабря ЦБ изменил правила расчета ОСАГО, расширив тарифный коридор на 15% в обе стороны для большинства видов автотранспорта (включая легковые автомобили) и на 40% для мотоциклов. Такая корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать водителям полисы ОСАГО по справедливой цене, более точно учитывающей риски водителей, отмечал ЦБ.
Поэтому за повышение цены полиса должны будут заплатить «неаккуратные водители, которые совершают больше дорожно-транспортных происшествий», заявил Уфимцев. Для аккуратных автовладельцев цена полиса, скорее всего, будет такая же, как и в 2025 г. «Если, конечно, не будет каких-то других серьезных катаклизмов», – добавил он.
В 2025 г. на рынке появились короткие полисы (до трех месяцев) и каждый их них учитывается наравне с классическими долгосрочными полисами, сказал «Ведомостям» вице-президент «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. «В РЕСО-гарантии» таких полисов немного, чаще их оформляют таксисты, сотрудничающие с агрегаторами, заключившими договоры о сотрудничестве с отдельными игроками рынка», – отметил Иванов. Таким образом, анализ только по количеству проданных полисов не показывает динамику рынка в целом с точки зрения охвата граждан страхованием, подытожил он.
Как оформляли ОСАГО в 2025 г.
Увеличение количества договоров ОСАГО необходимо подкреплять дальнейшими мерами по борьбе с мошенничеством и повышению безопасности дорожного движения, считает судебный автоэксперт, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Александр Касьяненко. Этой мерой может стать автоматическое выявление незастрахованных авто с помощью камер, считает он. Если закон об автоматических штрафах по камерам за отсутствие ОСАГО примут, то он вступит в силу 1 сентября 2026 г., говорится в тексте законопроекта. Он прошел первое чтение в Госдуме 12 ноября 2025 г.
Рынок ОСАГО сможет развиваться через реформу системы натурального возмещения, отметил руководитель департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом САО «ВСК» Алексей Чуб. Эта инициатива повышает долю ремонта транспортного средства в общем объеме выплат по ОСАГО и закрепляет право потерпевшего на получение допвыплаты при самостоятельной организации ремонта. Действующее законодательство предусматривает приоритет натуральной формы возмещения по ОСАГО – ремонта – над выплатой. Для рынка ОСАГО в 2026 г. остается важным увеличивать сроки восстановительного ремонта, а также возможность использовать бывшие в употреблении запасные части, перечислил эксперт.
С точки зрения обычных автовладельцев «тенденции в области ОСАГО печальны», считает автоюрист Лев Воропаев. Причина состоит в том, что законодатели не разрабатывают решения для борьбы со злоупотреблениями страховщиков. Такими мерами могут стать, к примеру, введение оборотных штрафов за несоблюдение закона об ОСАГО, ужесточение контроля за финансовым уполномоченным, чтобы он корректировал свою практику с решениями Верховного суда РФ, которая сложилась на протяжении нескольких лет.