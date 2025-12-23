Газета
Главная / Общество /

Автостраховщики ожидают роста средней стоимости ОСАГО на 5–8% в 2026 году

Основная причина – возможное подорожание запасных частей
Татьяна Акиншина
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

В 2026 г. рост средней стоимости полиса будет увеличиваться на 5–8%. Такой прогноз озвучил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на пресс-конференции, посвященной деятельности РСА в уходящем 2025 г. и планам на будущий год. При этом, согласно прогнозу Центрального банка (ЦБ), годовая инфляция в 2026 г. замедлится до 4–5%.

Полис ОСАГО предусматривает возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в случае если владелец полиса признан виновником дорожно-транспортного происшествия. ОСАГО обязательно для всех водителей в России. Сейчас штраф за его отсутствие составляет 800 руб., при повторном нарушении – от 3000 до 5000 руб.

Для автовладельцев 2025 год был «достаточно удачным», так как из-за высокой конкуренции и относительно стабильной ситуации с запасными частями страховые компании в течение года не увеличивали страховую премию ОСАГО и даже снижали ее, сказал Уфимцев. Но в 2026 г. у страховщиков такой возможности уже не будет из-за роста стоимости запчастей, продолжил он. Он отметил, что изменение справочников, где отражены цены на запасные части, в течение 2025 г. составило около 5%.

Глава РСА также напомнил, что 9 декабря ЦБ изменил правила расчета ОСАГО, расширив тарифный коридор на 15% в обе стороны для большинства видов автотранспорта (включая легковые автомобили) и на 40% для мотоциклов. Такая корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать водителям полисы ОСАГО по справедливой цене, более точно учитывающей риски водителей, отмечал ЦБ.

Как расширение тарифного коридора повлияет на стоимость ОСАГО

Финансы / Страхование

Поэтому за повышение цены полиса должны будут заплатить «неаккуратные водители, которые совершают больше дорожно-транспортных происшествий», заявил Уфимцев. Для аккуратных автовладельцев цена полиса, скорее всего, будет такая же, как и в 2025 г. «Если, конечно, не будет каких-то других серьезных катаклизмов», – добавил он.

В 2025 г. на рынке появились короткие полисы (до трех месяцев) и каждый их них учитывается наравне с классическими долгосрочными полисами, сказал «Ведомостям» вице-президент «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. «В РЕСО-гарантии» таких полисов немного, чаще их оформляют таксисты, сотрудничающие с агрегаторами, заключившими договоры о сотрудничестве с отдельными игроками рынка», – отметил Иванов. Таким образом, анализ только по количеству проданных полисов не показывает динамику рынка в целом с точки зрения охвата граждан страхованием, подытожил он.

Как оформляли ОСАГО в 2025 г.

В СОГАЗе за восемь месяцев 2025 г. было оформлено 1,8 млн полисов ОСАГО, прирост год к году составил 12%, отметил представитель компании. Число договоров ОСАГО, оформленных в «РЕСО-гарантии», выросло по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. на 2,3%, заявил вице-президент «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. Число оформленных полисов в компании ВСК по итогам девяти месяцев 2025 г. сократилось примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчасти эта тенденция связана с общей экономической ситуацией: на фоне подорожания автомобилей их продажи падают, заявил представитель компании. Количество заключенных договоров ОСАГО в «Зетта страховании» выросло в 2,5 раза относительно 2024 г., что связано с развитием одно- и двухдневного страхования ОСАГО для такси, заявил представитель компании. Без учета этих краткосрочных полисов рост составил 18%, дополнил он. Опрошенные компании абсолютных цифр в штуках не привели. «Ведомости» направили запросы и другим ключевым игрокам на рынке автострахования.

Увеличение количества договоров ОСАГО необходимо подкреплять дальнейшими мерами по борьбе с мошенничеством и повышению безопасности дорожного движения, считает судебный автоэксперт, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Александр Касьяненко. Этой мерой может стать автоматическое выявление незастрахованных авто с помощью камер, считает он. Если закон об автоматических штрафах по камерам за отсутствие ОСАГО примут, то он вступит в силу 1 сентября 2026 г., говорится в тексте законопроекта. Он прошел первое чтение в Госдуме 12 ноября 2025 г.

Рынок ОСАГО сможет развиваться через реформу системы натурального возмещения, отметил руководитель департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом САО «ВСК» Алексей Чуб. Эта инициатива повышает долю ремонта транспортного средства в общем объеме выплат по ОСАГО и закрепляет право потерпевшего на получение допвыплаты при самостоятельной организации ремонта. Действующее законодательство предусматривает приоритет натуральной формы возмещения по ОСАГО – ремонта – над выплатой. Для рынка ОСАГО в 2026 г. остается важным увеличивать сроки восстановительного ремонта, а также возможность использовать бывшие в употреблении запасные части, перечислил эксперт.

С точки зрения обычных автовладельцев «тенденции в области ОСАГО печальны», считает автоюрист Лев Воропаев. Причина состоит в том, что законодатели не разрабатывают решения для борьбы со злоупотреблениями страховщиков. Такими мерами могут стать, к примеру, введение оборотных штрафов за несоблюдение закона об ОСАГО, ужесточение контроля за финансовым уполномоченным, чтобы он корректировал свою практику с решениями Верховного суда РФ, которая сложилась на протяжении нескольких лет.

