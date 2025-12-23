Автостраховщики ожидают роста средней стоимости ОСАГО на 5–8% в 2026 году

Как оформляли ОСАГО в 2025 г.

В СОГАЗе за восемь месяцев 2025 г. было оформлено 1,8 млн полисов ОСАГО, прирост год к году составил 12%, отметил представитель компании. Число договоров ОСАГО, оформленных в «РЕСО-гарантии», выросло по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. на 2,3%, заявил вице-президент «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. Число оформленных полисов в компании ВСК по итогам девяти месяцев 2025 г. сократилось примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчасти эта тенденция связана с общей экономической ситуацией: на фоне подорожания автомобилей их продажи падают, заявил представитель компании. Количество заключенных договоров ОСАГО в «Зетта страховании» выросло в 2,5 раза относительно 2024 г., что связано с развитием одно- и двухдневного страхования ОСАГО для такси, заявил представитель компании. Без учета этих краткосрочных полисов рост составил 18%, дополнил он. Опрошенные компании абсолютных цифр в штуках не привели. «Ведомости» направили запросы и другим ключевым игрокам на рынке автострахования.