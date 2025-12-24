Глава СПЧ Фадеев: не сдавшим русский язык детям мигрантов нужно вернуться домой

Глава СПЧ Фадеев: не сдавшим русский язык детям мигрантов нужно вернуться домойШколы вправе сами решать, зачислять их или нет, считает он
Если ребенок-иностранец не может сдать тестирование по русскому языку, ему надо вернуться в ту страну, откуда он приехал. Об этом 24 декабря заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-завтраке с представителями СМИ. По его словам, как только ребенок въезжает в Россию, «им нужно заниматься».
«Ни один ребенок не должен пропасть из поля зрения государственной машины. <...> Потому что одно из фундаментальных прав человека, ребенка в данном случае, получить образование. Оно написано в российской Конституции, в узбекской, киргизской, таджикской», – сказал Фадеев, отметив, что обеспечить образование детям обязаны родители.
Фадеев считает, что школа сама должна принимать решение, зачислять ребенка иностранного гражданина или нет. По его словам, если ребенок не владеет русским языком, «зачем директора, педагоги будут брать на себя эту лишнюю, бессмысленную нагрузку».
Вместе с этим глава СПЧ рассказал: избыточная формализация процедуры сдачи экзамена привела к тому, что дети, не знающие никакого другого языка, кроме русского (например, из стран Балтии), пишут обращения по поводу того, что их не принимают в школы.
В декабре этого года президент Владимир Путин поддержал предложение Фадеева скорректировать порядок приема в школы детей соотечественников, приехавших из-за рубежа, в случае если для ребенка русский язык – родной. «Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. <...> Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», – сказал Путин.
С 1 апреля 2025 г. в РФ вступили в силу поправки в закон об образовании. Изменения обязывают детей иностранных граждан проходить тест на знание русского языка перед зачислением в школу. А с 28 января 2026 г. в России вступят в силу нормы, предусматривающие обмен данными о детях мигрантов между МВД РФ и органами управления образованием.
Другие страны предлагают проводить тестирование детей мигрантов до въезда в Россию. В частности, в декабре заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Киргизии Бакыт Дарманкул уулу сообщил, что в республике площадку для этого готов предоставить Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Н. Ельцина (КРСУ, находится в совместном ведении РФ и Киргизии). По словам замминистра труда республики, на этот счет даны поручения на высоком уровне. «Надеюсь, в следующем году вопрос решится», – сказал Дарманкул уулу (цитата по Sputnik).
Несмотря на изначальную обеспокоенность, обязательные экзамены по русскому языку доказали свою эффективность, считает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, мера позволяет объективно оценить уровень владения языком и сформировать адресные меры поддержки его изучения. Она также минимизирует риски срыва учебного процесса из-за отсутствия у поступающих базовых языковых компетенций, подчеркнула Абанкина.
Идея проведения экзаменов в странах СНГ на базе славянских университетов потенциально работоспособна, сказала эксперт. При этом Абанкина подчеркнула, что усилия должны быть сосредоточены не только на создании центров сдачи экзаменов, но и на комплексной поддержке учителей, обеспечении русских школ учебно-методическими материалами. Сейчас такую работу через межстрановые соглашения ведет Россотрудничество, пояснила она «Ведомостям».