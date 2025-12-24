Глава СПЧ Фадеев: не сдавшим русский язык детям мигрантов нужно вернуться домой

детей иностранцев не были зачислены в школы по результатам тестирования по русскому языку в апреле-августе 2025 г., следует из данных Рособрнадзора. Всего в образовательные организации за это время были поданы документы на более чем 23 000 детей. При этом полный комплект документов – только на 8200 детей, которые и были направлены на тестирование. Тест проходили около 5900 детей, успешно справились с ним 2900 человек.



