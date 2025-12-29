ВККС рекомендовала кандидатуры на пост первого зампреда и глав коллегий ВС

Дисциплинарная коллегия рассматривает жалобы на взыскания, прекращение полномочий судей и итоги квалификационной аттестации. Нефедов в последние годы получил известность благодаря рассмотрению дел, связанных с экстремизмом и терроризмом. В частности, он участвовал в рассмотрении вопросов о признании экстремистским движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , а также о правовом статусе «Талибана» после смены власти в Афганистане.