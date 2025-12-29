ВККС рекомендовала кандидатуры на пост первого зампреда и глав коллегий ВС

ВККС рекомендовала кандидатуры на пост первого зампреда и глав коллегий ВСКак и писали «Ведомости», Давыдова предложили на пост первого зампреда ВС, Нефедова и Тимошина – в зампреды
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рекомендовала руководителя судебной коллегии по уголовным делам Владимира Давыдова на должность первого заместителя председателя Верховного суда (ВС) России. Также ВККС поддержала назначение Олега Нефедова и Николая Тимошина на посты заместителей председателя ВС РФ – руководителей дисциплинарной коллегии и коллегии по уголовным делам соответственно.
О предстоящих кадровых решениях «Ведомости» сообщали еще 12 декабря со ссылкой на источники. Собеседники уточняли, что председатель Верховного суда Игорь Краснов определился с кандидатурой первого заместителя и глав ключевых коллегий. Тогда отмечалось, что кандидатура Давыдова будет внесена президенту Владимиру Путину, который направляет предложения по назначению судей в Совет Федерации.
Источник «Ведомостей» пояснял, что освободившееся место председателя коллегии по уголовным делам займет Николай Тимошин, возглавляющий ВККС. Еще одно назначение связано с вакантной должностью главы дисциплинарной коллегии, которая освободилась после ухода Сергея Рудакова в отставку 1 декабря. На этот пост рекомендован судья Верховного суда Олег Нефедов.
Дисциплинарная коллегия рассматривает жалобы на взыскания, прекращение полномочий судей и итоги квалификационной аттестации. Нефедов в последние годы получил известность благодаря рассмотрению дел, связанных с экстремизмом и терроризмом. В частности, он участвовал в рассмотрении вопросов о признании экстремистским движения ЛГБТ
По словам собеседника «Ведомостей», речь идет не о масштабных реформах, а о точечном укреплении управленческой вертикали Верховного суда после смены его председателя. Кадровые решения принимаются с учетом опыта и квалификации судей.
Адвокат Verba Legal Дмитрий Мальбин отмечал, что текущие кадровые перестановки связаны с оптимизацией работы судейского корпуса. По его словам, перераспределение нагрузки может учитывать специализацию и опыт судей, а перевод между коллегиями отчасти напоминает практику ротации, распространенную в силовых структурах.