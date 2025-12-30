Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

От Аляски до Вьетнама: где фотокорреспонденты «Ведомостей» искали лучший кадр

Они сделали до миллиона снимков
Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В общей сложности 126 дней провели в командировках фотографы «Ведомостей» в 2025 г. Это примерно по полтора календарных и по два рабочих месяца на человека. Вместе с первыми лицами России они побывали в разных частях света – от Аляски до Вьетнама.

Среди наиболее продолжительных – командировки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток и Промышленно-энергетический форум TNF в Тюмень, а также поездка в Китай в рамках государственного визита Владимира Путина (по пять дней каждая). При этом рекордной – длительностью шесть дней – стала поездка в Вологодскую область, в ходе которой фотографы издания снимали введенный губернатором Георгием Филимоновым «сухой закон» (по будням алкоголь продается только с 12 до 14 часов).

Всего бильд-редакторы залили в архив 72 500 снимков. А проиллюстрированы в уходящем году были 40 539 материалов на сайте «Ведомостей». Это лучшие кадры – всего фотокорреспонденты нажимали на кнопку в десятки раз больше.

Читайте также:Какие галереи вызвали наибольший интерес читателей в 2025 году
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её