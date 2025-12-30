От Аляски до Вьетнама: где фотокорреспонденты «Ведомостей» искали лучший кадр

От Аляски до Вьетнама: где фотокорреспонденты «Ведомостей» искали лучший кадрОни сделали до миллиона снимков
В общей сложности 126 дней провели в командировках фотографы «Ведомостей» в 2025 г. Это примерно по полтора календарных и по два рабочих месяца на человека. Вместе с первыми лицами России они побывали в разных частях света – от Аляски до Вьетнама.
Среди наиболее продолжительных – командировки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток и Промышленно-энергетический форум TNF в Тюмень, а также поездка в Китай в рамках государственного визита Владимира Путина (по пять дней каждая). При этом рекордной – длительностью шесть дней – стала поездка в Вологодскую область, в ходе которой фотографы издания снимали введенный губернатором Георгием Филимоновым «сухой закон» (по будням алкоголь продается только с 12 до 14 часов).
Всего бильд-редакторы залили в архив 72 500 снимков. А проиллюстрированы в уходящем году были 40 539 материалов на сайте «Ведомостей». Это лучшие кадры – всего фотокорреспонденты нажимали на кнопку в десятки раз больше.