От Аляски до Вьетнама: где фотокорреспонденты «Ведомостей» искали лучший кадр

Среди наиболее продолжительных – командировки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток и Промышленно-энергетический форум TNF в Тюмень, а также поездка в Китай в рамках государственного визита Владимира Путина (по пять дней каждая). При этом рекордной – длительностью шесть дней – стала поездка в Вологодскую область, в ходе которой фотографы издания снимали введенный губернатором Георгием Филимоновым «сухой закон» (по будням алкоголь продается только с 12 до 14 часов).