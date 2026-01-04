Прошлое столичных районов: как подмосковные деревни стали частью мегаполиса

После отмены крепостного права в 1861 г. численность москвичей начала расти за счет переселенцев из других губерний, однако город все еще отставал от других крупных мировых центров, отмечают авторы-составители книги «История Московских районов». Если в 1850-1900 гг. его население выросло в 3,1 раза, то за тот же период в Нью-Йорке – в 4,9 раза, в Берлине – в 4,7 раза, в Вене – в 4 раза, в Лондоне – в 3,2 раза, а в Риме – в 3,6 раза. При этом Москва опережала по темпам прироста такие европейские города, как Париж и Мадрид.