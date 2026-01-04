Прошлое столичных районов: как подмосковные деревни стали частью мегаполиса

Прошлое столичных районов: как подмосковные деревни стали частью мегаполисаИзмайлово, Кусково, Люблино и другие бывшие окрестности
65 лет назад произошло одно из самых массовых расширений административных границ Москвы: ее территория увеличилась более чем вдвое. К столице присоединили несколько десятков деревень и даже пять городов. Многие современные районы и станции метро до сих пор носят названия уже ныне не существующих населенных пунктов.
Пустела и вновь росла
Сейчас сложно представить, что Москва переживала масштабные миграционные волны: сюда не только стекались люди со всех уголков страны, но и также массово ее покидали.
В XVIII в., когда столицей страны стал Санкт-Петербург, Москва продолжала оставаться вторым по численности городом Российской империи. Тем не менее вплоть до середины XX в. ее население периодически сокращалось.
После отмены крепостного права в 1861 г. численность москвичей начала расти за счет переселенцев из других губерний, однако город все еще отставал от других крупных мировых центров, отмечают авторы-составители книги «История Московских районов». Если в 1850-1900 гг. его население выросло в 3,1 раза, то за тот же период в Нью-Йорке – в 4,9 раза, в Берлине – в 4,7 раза, в Вене – в 4 раза, в Лондоне – в 3,2 раза, а в Риме – в 3,6 раза. При этом Москва опережала по темпам прироста такие европейские города, как Париж и Мадрид.
Начало XX в. в Москве ознаменовалось рекордными темпами роста: только за 1901-1910 гг. население увеличилось на 46,5%. Однако Первая мировая война, а затем и Гражданская, привели к сокращению численности жителей – главным образом из-за миграционного оттока. Если в 1910 г. в Москве проживали 1,6 млн человек, то к 1921 г. их число снизилось до минимального порога в 1,1 млн.
До Октябрьской революции большую роль играла текстильная промышленность, что отразилось в городской топонимике. Например, название района Хамовники со старорусского означает «ткачи».
После 1917 г. на первый план вышла тяжелая промышленность. Все самые крупные заводы в СССР были сосредоточены именно в Москве – к 1941 г. были восстановлены или заново построены около 500 больших и средних предприятий. На этом фоне население в 1920-1930-е вновь стало расти. А вот в годы Великой Отечественной войны столицу покинули 2,1 млн жителей.
Уже к 1951 г. население Москвы превысило довоенный уровень, достигнув 5,3 млн человек. К середине XX в. город обогнал по количеству жителей Вену, Берлин и тогдашний Ленинград, хотя по-прежнему уступал Парижу, Лондону и Нью-Йорку.
От деревень к районам
Население Москвы росло не только за счет миграции из других регионов, но и благодаря расширению городской территории – к ней присоединили окружающие населенные пункты. А их было немало. Еще в 1917 г. в состав города вошли новые земли в районе Петровско-Разумовского и Алексеевского, а в 1923-1935 гг. включили еще ряд поселений – Алексеевское, Владыкино, Лихоборы, Кожухово, Шелепиха, Дубровка, Фили, Коптево, Михалково, Измайлово, Ростокино.
У многих из них длинная история. Старинное село Измайлово, например, упоминается еще с XV в. и больше всего известно как родовая вотчина Романовых. Им владел родоначальник династии и шурин царя Ивана Грозного Никита Романович Юрьев. В XVII в. царская семья обустроила здесь целую усадьбу, состоящую из деревянных хором, церквей и различных хозяйств, вплоть до небольших заводов, мельниц и огородов. Название села дало имя и Измайловскому гвардейскому полку.
В 1960 г. произошло одно из самых крупных включений окрестных населенных пунктов в состав Москвы. 18 августа вышел указ Верховного совета РСФСР о расширении городской черты и изменении административно-территориального деления столицы. Площадь Москвы выросла более чем в 2,3 раза – с 379,4 до 886,5 кв. км. К ней присоединились сразу пять городов-спутников, 12 поселков городского типа и около 150 сельских населенных пунктов. Новая граница прошла по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) и долгое время совпадала с ней.
Только в присоединенных городах проживало свыше полумиллиона жителей. В составе Москвы оказались такие крупные населенные пункты, как Перово (143 000), Кунцево (129 000), Бабушкин (112 000), Тушино (95 000) и Люблино (86 000), отмечается в книге «Российский город в 1960-1980-е гг.». Общая численность столицы увеличилась почти на 1 млн человек. Если в 1939 г. население Москвы насчитывало 4,5 млн человек, а в 1959 г. – 6 млн, то в 1970 г. – уже 7 млн. В рамках расширения было запланировано создание 17 районов.
Такое существенное увеличение территории помогло ликвидировать перенаселенность в пределах Садового кольца. На окраинах развернулось масштабное жилищное строительство, говорится в статье доктора исторических наук Владимира Горлова «Н. С. Хрущев и образование "Большой Москвы" в 1960 г.». При этом удалось сохранить исторически сложившуюся радиально-кольцевую систему планировки Москвы, а сами районы сделать примерно одинаковыми по площади и численности населения.
В черте города, среди жилой застройки, оказались и многие лесные массивы. Впоследствии они получили статус особо охраняемых территорий и сохранились до сегодняшнего дня. Среди них – Лосиный остров, Битцевский лес, Останкино, Кусково, Измайлово и Кузьминки.
Впрочем, некоторые города и так уже де-факто были тесно связаны с Москвой. Например, от Кунцево вдоль Можайского шоссе в 1950-х построили многоэтажки, а большинство его жителей работали на предприятиях столицы.
След в топонимике столицы
История многих населенных пунктов, вошедших в состав Москвы, насчитывает не одну сотню лет – их исторические названия до сих пор сохранились в топонимике столицы. Так, села Капотня, Нагатино, Коломенское и Ясенево впервые упоминаются в духовной грамоте князя Ивана Калиты, датируемой XIV в. Сведения о деревне Жулебино (включенной в состав Москвы позднее – в конце 1980-х) и селе Крылатском можно найти с XV в. А история деревень Выхино, Бирюлево, Чертаново и села Зюзино прослеживается с XVII в.
Деревня Бибирево впервые упоминается в письменных источниках в 1584 г. как владение Вознесенского монастыря – обители, располагавшейся у стен Кремля и не сохранившейся до наших дней. В 1926 г. в селе насчитывалось 70 дворов. После присоединения к Москве на его территории началась массовая застройка жилья, сейчас о населенном пункте напоминает одноименная станция метро.
Село Тушино известно с XVI в. Населенный пункт прославился в Смутное время: в его окрестностях находилась ставка самозванца Лжедмитрия II, которого враги прозвали «тушинским вором». Его военный лагерь был хорошо укреплен: на территории были построены царские хоромы, а в стране фактически образовались две администрации – каждая со своим царем, патриархом и думой. В 1609 г. самозванец бежал из Тушино, а из-за военных действий село было уничтожено, правда уже через несколько лет восстановлено.
В XIX в. в Тушино появились фабрики, а в годы Первой мировой войны сюда эвакуировали из Риги завод, выпускавший продукцию для армии. Во время Октябрьской революции тушинские рабочие активно участвовали в установлении советской власти. В 1929 г. рядом с Тушино основали летную школу Осоавиахима и начали строительство канала Москва-Волга. В 1943 г. населенный пункт получил статус города. К моменту включения в состав Москвы его население достигало 95 000 человек.
Другое поселение Вешняки ведет свою историю с XVI в. Изначально оно называлось Найденово-Чурилово. Свое же нынешнее наименование получило либо от первых владельцев или поселенцев, либо от того, что здесь высаживали вишневые сады. Впоследствии село принадлежало различным дворянским родам – Одоевским и Черкасским. В XVIII в. Вешняки, вместе с еще несколькими деревнями (вроде Жулебино и Выхино), вошли в состав барского имения Кусково, принадлежавшего графам Шереметевым.
Усадьбы первых лиц
В XVIII в. Кусково представляло собой, скорее, дворянское имение с дворовыми людьми, чем полноценное селение. Здесь был построен дворцово-парковый ансамбль с прудом, открытый графами Шереметевыми для свободного посещения. Но уже в начале XIX в. усадьба пришла в запустение: владельцы занялись обустройством другого своего имения – в Останкино.
«Теперь Кусково может завидовать Останкину, которое в самом деле лучше местоположением; первое есть старинное поместье Шереметевых, а второе досталось им от Черкасских», – писал Николай Карамзин. Историк останавливался здесь на ночевку и, судя по воспоминаниям, не был впечатлен Кусково. «Хорошо взглянуть на него (пруд. – «Ведомости»); но здорово ли жить на берегу страшной, водяной массы, почти неподвижной? Река чистит воздух: большой пруд наполняет его только вредною сыростью», – отмечал Карамзин.
К 1898 г. в Кусково насчитывалось 549 жителей. После Октябрьской революции вместе с соседним Перово селение получило статус города, но ненадолго. В 1938 г. это звание упраздняют и Кусково включают сначала в состав последнего, а затем – в 1960 г. – Москвы.
В свою очередь, Перово впервые упоминается с XVI в. Известно оно тем, что принадлежало другому знатному роду – Голицыным, а позже перешло во владение графа Алексея Разумовского – фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Ходили слухи, что царица вступила с ним в тайный брак, а сама свадьба как раз состоялась в этом имении. «С тех пор государыня особенно полюбила Перово, она одарила церковь дорогой утварью, богатыми ризами и воздухами (покров, используемый во время литургии. – «Ведомости»), шитыми золотом и жемчугом собственной работы», – отмечал биограф Разумовских.
Расцвет усадьбы пришелся на эпоху правления Елизаветы Петровны. В 1745 г. здесь для нее построили деревянный летний дворец, окруженный пейзажным парком. Хотя до наших дней здание не сохранилось. Уже спустя несколько лет интерес царицы к Перово угас – и оно снова превратилось в обычное село.
В XIX в. в Перово появились фабрики, и постепенно оно стало промышленным пригородом Москвы. После Октябрьской революции в его состав, помимо Кусково, входил поселок Новогиреево. В 1960 г. Перово присоединили к Москве.
Дачное место
«Лосиная все больше начинает походить на европейский курортный городок, пожалуй, только более шумный и оживленный, чем у немцев. Но та же яркая гуляющая публика, те же непременные больные в окружении услужающих и врачей, дети с гувернантками, скучающие барыньки. Как-то странно видеть все это на пути в Лавру. Меняются времена, ничего не поделаешь, меняются!» – вспоминал в своих письмах русский художник Константин Коровин о дачном поселке Лосиноостровский.
В конце XIX в. жители Москвы начали увлекаться дачным отдыхом: за городом в это время строили множество поселков. Так, в 1898 г. здесь возник Лосиноостровский, во многом состоящий из дачных участков, приспособленных под зимнее жилье: москвичей привлекали окрестные леса. Современники отмечали, что дома были деревянные, с террасами и печами, а располагались они вдоль широких, нередко мощеных просек. К началу Первой мировой войны в поселке открыли туберкулезную лечебницу, летний театр, кинотеатр, почту, школу, появились церкви.
После Октябрьской революции 1917 г. поселок стремительно начал расти и насчитывал уже 1500 домовладений. В 1925 г. Лосиноостровский получил статус города и стал спутником Москвы. В это время в его состав также вошли несколько близлежащих деревень и поселков: Ватутино, Новое Ростокино, Ново-Медведково и др.
В 1939 г. в городе проживало уже 70 500 человек. Тогда же его переименовали в Бабушкин – в честь уроженца этих мест, советского полярного летчика Михаила Бабушкина, погибшего в авиакатастрофе годом ранее. К моменту присоединения к Москве в 1960 г. население достигло 112 000 человек. А в 1969‑м на этом месте появился Бабушкинский район столицы.
Еще одним известным дачным местом было Кунцево. Первые упоминания о нем относятся к 1627 г. – тогда это была деревня с одним двором и двумя жителями. Позднее населенный пункт перешел во владение знатных родов – Милославских и Нарышкиных. После строительства железной дороги Москва-Смоленск в 1870 г., Кунцево превратилось из деревни в дачный поселок. В 1912-1913 гг. здесь жили поэты Сергей Есенин и Владимир Маяковский, а в 1930-е – писатель Аркадий Гайдар.
С расчетом на дачников здесь открывались чайные и трактиры. При этом в Кунцево в 1915 г. снималась часть фильма «Царь Иван Васильевич Грозный» по мотивам оперы «Псковитянка», в котором играл Федор Шаляпин. Также тут появились промышленные предприятия. Вследствие всего этого в 1925 г. Кунцево получило статус города. На момент присоединения к Москве в 1960 г. он насчитывал 111 100 жителей.
Славилось своими дачами и Люблино. История места начинается с деревни Юркино, известной с конца XVI в. Позднее ее переименовали в честь владельца и одного из последних представителей рода Годуновых в сельцо Годуново. Нынешнее же название поселения – Люблино – начинает впервые упоминаться с конца XVII в.
В XIX в. на этих землях началось строительство дач, которые считались одними из лучших в Подмосковье, хотя из-за высоких цен были доступны немногим. В 1866 г. здесь гостил у родственников Федор Достоевский. «Нестерпимая жара, а пуще всего знойный ветер заставили меня бежать из Москвы <…> А в Люблине, окруженном лесами, всегда было тихо и спокойно», – позднее вспоминал писатель. В Люблино Достоевский работал над романом «Преступление и наказание», а впечатления от здешней жизни, по одной из версий, отразились в его повести «Вечный муж».
После революции по соседству с дачами возникли рабочие поселки московских предприятий, а в 1925 г. Люблино получило статус города. К моменту присоединения к Москве в 1960 г. на этой территории проживало около 86 000 человек.
Среди других дачных поселков, впоследствии присоединенных к столице, было и сравнительно молодое Лианозово – его основали в 1903 г.
«В 1960 г., присоединив сотни квадратных километров Подмосковья, столица стала непомерно огромной. Казалось, что и века не хватит застроить эти необъятные территории, – отмечал в своей статье доктор исторических наук Владимир Горлов. – Однако очень быстро выросла новая Москва. Пятиэтажки со всех сторон строились до кольцевой автодороги на свободных территориях. В итоге почти вся земля, отданная столице, была застроена».