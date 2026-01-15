Домашних животных обяжут чипировать и ставить на учет

Домашних животных обяжут чипировать и ставить на учетЕдинственный работающий инструмент контроля – требование о наличии чипа для оказания ветпомощи, считают эксперты
Владельцев домашних животных обяжут чипировать питомцев ошейниками, бирками или микрочипами на выбор хозяина. Также будет необходимо ставить питомца на учет, т. е. передавать о нем и о его владельце сведения в государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Такой законопроект поддержал комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на заседании 14 января. Процедура учета будет проходить бесплатно, но траты на маркировку питомцев возложены на их владельцев.
Изменения внесут в два закона: об ответственном обращении с животными и о ветеринарии. Инициативу планируют рассмотреть в первом чтении 20 января. В случае принятия закона нормы могут вступить в силу с 1 сентября 2026 г.
Под маркировкой домашнего животного понимается нанесение, закрепление или введение в тело домашнего животного визуальных, электронных или смешанных (сочетание визуального и электронного) способов маркирования (речь об ошейниках, бирках, микрочипах). Утверждать перечень видов домашних животных, для которых установят учет и введут маркировку, будет правительство РФ.
Если у маркированного домашнего животного поменялся хозяин, то новому владельцу необходимо сообщить сведения об учтенном животном во ФГИС «ВетИС». Обработка персональных данных, которая необходима для учета питомцев, происходит в соответствии с требованиями законодательства РФ о персональных данных, говорится в тексте законопроекта.
Чипирование домашних питомцев – это основной и надежный способ их идентификации, заявил глава комитета по экологии Дмитрий Кобылкин. Это необходимо для решения целого ряда проблем: поиска потерявшихся животных, подтверждения права собственности, контроля за численностью питомцев и формирования ответственного подхода к их содержанию, добавил он.
Директор благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова выразила сомнение, что ошейник сможет быть надежным средством маркирования, так как «его можно легко снять и выбросить», говорит она. Более удобен стандартный микрочип: он не мешает животному жить и незаметен, добавила Сафонова. По мнению адвоката Эриха Рата, инициатива ориентирована на благие цели: создает единую систему содержания питомцев, помогает в борьбе с заразными заболеваниями, а также повышает ответственность хозяев питомцев. Но имеет и риски, среди которых: возможные утечки персональных данных граждан, а также необходимость оплаты чипирования самими владельцами, что для них может стать непосильной тратой и приведет, к примеру, к росту числа бездомных животных, перечислил он.
Стоимость чипирования одного домашнего животного в Москве варьируется в пределах от 500 до 3000 руб. и выше, в зависимости от клиники и вида чипа, изучили «Ведомости» прейскуранты столичных ветклиник. В среднем цены составляют 1300–2000 руб., включая сам чип, имплантацию и внесение данных в базу. В других регионах цены примерно такие же. В Татарстане, где закон об обязательной регистрации собак приняли еще в 2024 г., чипирование питомца будет стоить около 300 руб. (включая чип и услугу) в госклинике, в частных клиниках цена достигает 2000 руб.
Всего в России на 2023 г. насчитывалось около 49 млн домашних кошек и 25,5 млн домашних собак, следует из подсчетов фонда «Ника» и центра изучения питания и благополучия животных.
Сейчас в России чипировано менее 7–8% собак и 1,5–2% кошек, причем самые высокие показатели наблюдаются в Санкт-Петербурге, где эта доля составляет порядка 20% собак и 5% кошек, рассказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Среди возможных рисков для реализации законопроекта Сафонова назвала непонимание населением целей инициативы, что может привести к ее саботированию. Вопрос маркирования более актуален для владельцев собак, потому что кошка все время находится дома и проверить наличие у нее чипа практически невозможно, рассуждает Бурмистров. Единственным работающим инструментом контроля может стать требование по наличию чипа для оказания ветеринарной помощи, предположил он.
Эксперт по вопросам регулирования обращения с животными, член адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина напомнила, что правительство в своем декабрьском отзыве на проект оценивало в 67,5 млн руб. стоимость донастройки ФГИС «ВетИС», в которой будут учитывать животных. Тогда как сейчас в финансово-экономическом обосновании к инициативе сказано, что дополнительных вложений из госбюджета не потребуется. В отзыве правительство отмечало, что если финансовая нагрузка ляжет на граждан, то необходимо предоставить детальное обоснование, почему именно они должны нести эти расходы. В законопроекте, по мнению Шабалиной, также необходимо четко прописать, куда собственник животного должен обращаться, в какие сроки и какие действия ему нужно предпринять.