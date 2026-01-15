Домашних животных обяжут чипировать и ставить на учет

Эксперт по вопросам регулирования обращения с животными, член адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина напомнила, что правительство в своем декабрьском отзыве на проект оценивало в 67,5 млн руб. стоимость донастройки ФГИС «ВетИС», в которой будут учитывать животных. Тогда как сейчас в финансово-экономическом обосновании к инициативе сказано, что дополнительных вложений из госбюджета не потребуется. В отзыве правительство отмечало, что если финансовая нагрузка ляжет на граждан, то необходимо предоставить детальное обоснование, почему именно они должны нести эти расходы. В законопроекте, по мнению Шабалиной, также необходимо четко прописать, куда собственник животного должен обращаться, в какие сроки и какие действия ему нужно предпринять.