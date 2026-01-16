Минюст признал иноагентами американиста Ивана Куриллу и проект «Люди Байкала»Реестр также пополнили экономист Максим Миронов и TV2media
Минюст внес в своей реестр иностранных агентов американиста Ивана Куриллу, проект «Люди Байкала» и TV2media. Это следует из информации на сайте ведомства.
Курилла, по версии Минюста, распространял сообщения иноагентов и нежелательных организаций, выступал респондентом на «информационных площадках, предоставляемых иностранными источниками», а также выступал против спецоперации.
Проект «Люди Байкала» создавал сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ, выступал против боевых действий на Украине, а также взаимодействовал с иноагентом. TV2media распространял, по утверждению министерства, фейки о принимаемых властями РФ решениях.
Среди других физлиц, пополнивших реестр Минюста, – политолог Аркадий Дубнов, активисты Ольга Курносова и Алексей Табалов, а также экономист Максим Миронов.
Статус иностранного агента появился в России в 2012 г. Последовательное ужесточение законодательства об этом статусе началось в 2020-х. Сейчас получение иноагентского статуса влечет утрату возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Также для физлиц-иноагентов устанавливают спецсчета, куда зачисляются доходы гражданина от творческой деятельности. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.
С 1 января 2026 г. в России ввели единую ставку налога в размере 30% на доходы иноагентов. Лиц с этим статусом также лишат права на налоговые вычеты по долгосрочным вложениям и освобождения от налога при продаже активов, дарении и наследовании.