Минюст признал иноагентами американиста Ивана Куриллу и проект «Люди Байкала»

Статус иностранного агента появился в России в 2012 г. Последовательное ужесточение законодательства об этом статусе началось в 2020-х. Сейчас получение иноагентского статуса влечет утрату возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Также для физлиц-иноагентов устанавливают спецсчета, куда зачисляются доходы гражданина от творческой деятельности. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.