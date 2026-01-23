Число россиян с ожирением за год выросло более чем на полмиллиона

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала мировую эпидемию ожирения одним из ключевых вызовов современности. Всемирная федерация ожирения в 2022 г. оценивала, что при отсутствии мер по решению этой проблемы глобальные издержки, связанные с избыточной массой тела и ожирением, к 2030 г. составят $3 трлн, а к 2060 г. превысят $18 трлн.

ВОЗ призывает бороться с нездоровым питанием, применяя три стратегии. Это нанесение на упаковку продуктов и напитков маркировки, уведомляющей о высоком содержании вредных веществ (сахара, соли и т. д.). Организация также предлагает законодательно ограничить рекламу нездоровых продуктов, направленную на детей, а продажу такой продукции в школах запретить.

Первой страной, реализовавшей все эти меры в рамках обязательной общенациональной политики, стала Чили. Новые требования внедрялись с 2016 по 2019 г. Согласно результатам исследования, опубликованным в 2021 г. в научном журнале The Lancet, стране удалось снизить потребление ультрапереработанных продуктов.