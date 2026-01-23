Число россиян с ожирением за год выросло более чем на полмиллиона

Число россиян с ожирением за год выросло более чем на полмиллионаУвеличение показателя на четверть связано в том числе с выявлением заболевания на более ранней стадии
Количество россиян, которым впервые в жизни поставили диагноз ожирение, в 2024 г. превысило полмиллиона, составив 542 200 человек. Всего же ожирением на 2024 г. страдало 3 млн россиян. Такие данные следуют из статистического сборника Росстата «Здравоохранение в России – 2025», обратили внимание «Ведомости».
Ожирение – это хроническое заболевание, которое характеризуется избыточным накоплением жировой массы. Такое состояние развивается из-за дисбаланса между потреблением и расходом энергии. Оно также является фактором риска развития ряда других неинфекционных болезней – от сахарного диабета и гипертонии до сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, отмечает главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.
По данным Росстата, в расчете на 100 000 населения число впервые получивших диагноз ожирение в 2024 г. увеличилось на четверть по сравнению с предыдущим годом до 371 человека. Практически такая же динамика (+24,02%) наблюдается для общего показателя заболеваемости: 2055,1 человека на 100 000 населения.
Впрочем, реальный показатель распространенности заболевания может быть выше. Эксперты НМИЦ терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ) Минздрава России в своих подсчетах опираются на эпидемиологические исследования (позволяют оценить распространенность заболевания в популяции).
Согласно им, в среднем по стране ожирением или избыточной массой тела страдает каждый третий взрослый, рассказывала в интервью «Ведомости. Здоровью» в июне 2025 г. Оксана Драпкина, директор НМИЦ ТПМ, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в марте 2025 г. заявлял, что распространенность ожирения среди взрослого населения страны составляет 24,6%. Помимо этого заболевание диагностировано у 480 000 школьников, говорил он в июне прошлого года в Госдуме.
«Рост статистики – это не только сигнал тревоги, но и свидетельство того, что система здравоохранения начинает работать проактивно», – говорит Дроздова. Картина заболеваемости, по ее словам, становится более полной и объективной за счет расширения сети центров здоровья, диспансеризации и реализации федерального проекта «Здоровье для каждого». То есть люди чаще обращаются за медицинской помощью, проходят скрининги, измеряют индекс массы тела, получают рекомендации по коррекции веса, поэтому случаи ожирения фиксируются систематически, а не остаются «за кадром», пояснила она.
Эпидемия ожирения
ВОЗ призывает бороться с нездоровым питанием, применяя три стратегии. Это нанесение на упаковку продуктов и напитков маркировки, уведомляющей о высоком содержании вредных веществ (сахара, соли и т. д.). Организация также предлагает законодательно ограничить рекламу нездоровых продуктов, направленную на детей, а продажу такой продукции в школах запретить.
Первой страной, реализовавшей все эти меры в рамках обязательной общенациональной политики, стала Чили. Новые требования внедрялись с 2016 по 2019 г. Согласно результатам исследования, опубликованным в 2021 г. в научном журнале The Lancet, стране удалось снизить потребление ультрапереработанных продуктов.
Высокие темпы распространения ожирения за последние 30 лет в основном связаны с образом жизни: потреблением высококалорийных продуктов, недостатком физической активности, нарушенным суточным ритмом приема пищи, хроническим стрессом, а также расстройством пищевого поведения и т. д., говорит эндокринолог медицинской компании «Сберздоровье» Маргарита Белоусова.
Проблема ожирения изучается правительством уже несколько лет: с 2024 г. в стране реализуется комплекс мер по борьбе с заболеванием у детей и подростков. А к марту 2026 г. будет сформирован аналогичный документ для борьбы с ожирением у взрослых, сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере в декабре прошлого года.
По словам директора по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова, вероятно, существует связь между ростом выявляемости ожирения и появлением препаратов для его терапии, обладающих высокой эффективностью (например, МНН семаглутид и тирзепатид). По его мнению, в обществе в целом выросло внимание к проблеме ожирения. В том числе тема стала чаще подниматься в художественных произведениях, что побуждает людей обращаться к врачам, говорит он. Косвенно рост интереса населения к теме ожирения и избыточной массы тела подтверждает статистика «Сберздоровья»: число онлайн-консультаций у диетологов компании в 2025 г. увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с 2024 г., рассказала Белоусова.
Впрочем, как рассуждает Беспалов, к профильным специалистам человек может прийти и после применения препаратов, столкнувшись с их побочными эффектами. Несмотря на то что эти средства относятся к рецептурным, нередко их можно приобрести и без предъявления рецепта, добавил он.