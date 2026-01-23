Депутаты предложили ввести электронные карточки ДТП для снижения аварийности

Депутаты предложили ввести электронные карточки ДТП для снижения аварийностиСрок выявления опасных участков дорог хотят сократить до 30 дней
Вести госучет в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также определять места концентрации дорожно-транспортных происшествий, предлагается с помощью специальной электронной карточки ДТП. Ее будет оформлять сотрудник Госавтоинспекции на каждый инцидент. Сведения из нее автоматически будут передаваться из системы МВД в ФГИС СКДФ (Федеральная государственная информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов).
Такой законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов (все – из «Единой России») 21 января. Если его поддержит Госдума и Совет федерации, он вступит в силу 1 сентября 2026 г.
Сейчас правовое регулирование нечетко определяет понятие аварийного опасного участка дороги и места концентрации ДТП, а методики по их выявлению отличаются, сказал «Ведомостям» соавтор инициативы, депутат Госдумы Сергей Тен. Это усложняет анализ причин и условий дорожно-транспортного происшествия, мониторинг ситуации, сказала член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Ольга Позднякова.
Авторы законопроекта предлагают изменить определение «аварийно-опасный участок дороги». В текущем виде под ним подразумевается участок, не более километра вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.
Депутаты же предлагают за аварийно-опасный участок считать участок автодороги, территории населенного пункта, который будет определяться ФГИС СКДФ. В этой информационной системе должна быть отражена информация о протяженности участка дороги, территории населенного пункта, количество и виды ДТП, а также направление движения транспортных средств, есть ли разделительная полоса.
Под карточкой ДТП подразумевается электронный документ, который должен содержать в себе дату и время ДТП, его вид, данные о местоположении участка дороги, где произошло ДТП, с привязкой к адресу дороги (км+метр и координаты в Геодезической системе координат (ГСК) 2011 г.) или адресу населенного пункта (улица, номер дома и координаты в ГСК-2011), а также сведения о владельце дороги, где произошло ДТП. Кроме этого, карточка должна содержать информацию о погодных условиях в момент ДТП, сведения о транспортном средстве (марка, модель, госномер, организационно-правовая форма владельца), сведения об участниках (категория, возраст, наличие детского удерживающего устройства для пассажиров в возрасте до 12 лет).
Что такое система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов
Кроме этого, владельцы автодорог или госкомпания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») в течение 30 дней с момента определения СКДФ мест концентраций ДТП должны утверждать программы мер, направленные на устранение таких участков. Оперативность направлена на то, чтобы избежать накапливания критической массы аварийных случаев «и, не дай бог, травматизма и смертей наших граждан», сказал Тен. Также компания обязана принять превентивные меры для недопущению образования на таких участках мест концентрации ДТП.
Позднякова напомнила, что в прошлом году была утверждена новая стратегия повышения безопасности дорожного движения в РФ. Нужно выделить четкие критерии, чтобы оперативно вырабатывать первоочередные меры по устранению аварийных участков, продолжает она. Например, разделять потоки отбойниками, увеличивать количество полос, организовывать необходимые развязок и съездов, устанавливать дополнительные светофоры.
Очаги концентрации ДТП в основном давно известны, но проблема в том, что они очень капиталоемкие, говорит эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Сергей Лушин. Средств и времени не всегда хватает для того, чтобы оперативно сделать ремонт, создать отбойники и развязки и изменить дорожную обстановку – часто на это требуются сотни миллионов рублей, пояснил он.
Адвокат Московской коллегии адвокатов «Баранников и Партнеры» Ярослав Грицай считает, что административные требования выглядят чрезмерно сжатыми, и установленный срок в 30 дней может быть нереалистичным, так как не учитывает процедуру планирования бюджета и проведения закупок. Это может привести приведет либо к формальному исполнению, либо к постоянным срывам сроков, говорит он.
Грицай также отметил, что работа всей системы строится на интеграции двух информационных систем, но требования к этому процессу законопроекте не прописаны. Отсутствуют технические стандарты и детальные алгоритмы анализа, из-чего может пострадать защита персональных данных, размышляет он.
«Ведомости» направили запрос в госкомпанию «Автодор», чтобы узнать, какие программы мер по устранению аварийно-опасных участков могут быть использованы, а также сроки их возможной подготовки и необходимый бюджет.