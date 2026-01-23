Депутаты предложили ввести электронные карточки ДТП для снижения аварийности

Под карточкой ДТП подразумевается электронный документ, который должен содержать в себе дату и время ДТП, его вид, данные о местоположении участка дороги, где произошло ДТП, с привязкой к адресу дороги (км+метр и координаты в Геодезической системе координат (ГСК) 2011 г.) или адресу населенного пункта (улица, номер дома и координаты в ГСК-2011), а также сведения о владельце дороги, где произошло ДТП. Кроме этого, карточка должна содержать информацию о погодных условиях в момент ДТП, сведения о транспортном средстве (марка, модель, госномер, организационно-правовая форма владельца), сведения об участниках (категория, возраст, наличие детского удерживающего устройства для пассажиров в возрасте до 12 лет).