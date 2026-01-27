Банки, УК и платежные агенты смогут взыскивать долги за капремонт

Банки, УК и платежные агенты смогут взыскивать долги за капремонтРегиональные операторы не справляются с этой задачей самостоятельно
Банки, платежные агенты и управляющие компании (УК) смогут взыскивать задолженности и пени с владельцев квартир по оплате взносов на капитальный ремонт (если это предусмотрено региональным законом). Они также получат право начислять взносы на капремонт и предоставлять документы для их оплаты. Сейчас этими функциями обладают только региональные операторы – местные фонды капремонта.
Такой законопроект с учетом доработки поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Изменения вносятся в ст. 183 Жилищного кодекса (ЖК). Законопроект внесла в Госдуму в октябре 2025 г. группа депутатов и сенаторов, среди которых первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, председатель комитета верхней палаты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, глава думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Пахомов («Единая Россия»).
Сейчас взыскивать задолженности по взносам на капремонт может только региональный оператор, из-за чего возникает «искусственное ограничение оборотоспособности задолженности» по взносам на капремонт, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это препятствует надлежащему ведению системы учета фондов капремонтов. В госучреждениях большинства регионов отсутствуют необходимые профессиональные кадры и программное обеспечение, как и в самих фондах капремонта, сказано там же.
Законопроект разработан для внедрения допмеханизмов, которые помогут повысить собираемость взносов на капремонт в условиях недостаточной финансовой устойчивости региональных программ, говорится в отзыве правительства. Но чтобы исключить противоречия в правовом регулировании, эти изменения необходимо предусмотреть в других частях ЖК, сказано там же.
134,2 млрд руб.
Положение о начислении взносов на капремонт и предоставлении собственникам платежных документов для их оплаты нужно уточнить в ч. 2 ст. 182 ЖК, где определяются обязанности регионального оператора по этим вопросам. Комиссия также посоветовала отразить положение о взыскании задолженности в ч. 4 ст. 181 этого же документа. Кроме этого в законопроекте отсутствуют положения о целевом использовании взносов, начисленных и взысканных с участием привлеченных сторон, а также не урегулированы вопросы ответственности регионального оператора за их действия, сказано в отзыве.
Сейчас мощностей региональных операторов не хватает для взыскания задолженностей, а их объем растет, говорит руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. Существенно усложняют процесс взыскания количество лицевых счетов и сложности с получением персональных данных должников, продолжает он.
Что такое специальный банковский счет капремонта
Предлагаемая мера позволит привлечь профессиональных игроков на рынке взыскания для наиболее эффективной работы с долгами, считает Сергеев. При этом у самих региональных операторов освободится ресурс для повышения эффективности системы капремонта. Речь не идет о переуступке прав требования: региональный оператор все равно будет отвечать за действия агентов как за свои собственные, подчеркнул эксперт.
Собственники зачастую принимают решение уйти на спецсчет по капитальному ремонту именно из-за неудовлетворительной претензионной работы с должниками региональных операторов, отметила координатор Центра благоустройства городской среды, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Гудзима. «По истечении исковой давности по задолженности – трех лет – взыскать задолженность и пени практически невозможно, продолжает эксперт. А если процент должников большой, то дом безвозвратно теряет значительные средства», – отмечает Гудзима. По ее мнению, привлечение агентов и управляющих компаний к начислениям по капремонту и взысканию задолженности поможет сократить ее.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить положительный отзыв на законопроект.