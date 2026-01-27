Газета
Главная / Общество /

Банки, УК и платежные агенты смогут взыскивать долги за капремонт

Региональные операторы не справляются с этой задачей самостоятельно
Татьяна Акиншина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Банки, платежные агенты и управляющие компании (УК) смогут взыскивать задолженности и пени с владельцев квартир по оплате взносов на капитальный ремонт (если это предусмотрено региональным законом). Они также получат право начислять взносы на капремонт и предоставлять документы для их оплаты. Сейчас этими функциями обладают только региональные операторы – местные фонды капремонта.

Такой законопроект с учетом доработки поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.

Изменения вносятся в ст. 183 Жилищного кодекса (ЖК). Законопроект внесла в Госдуму в октябре 2025 г. группа депутатов и сенаторов, среди которых первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, председатель комитета верхней палаты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, глава думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Лизинговые компании начали продавать долги коллекторам на онлайн-аукционах

Финансы

Сейчас взыскивать задолженности по взносам на капремонт может только региональный оператор, из-за чего возникает «искусственное ограничение оборотоспособности задолженности» по взносам на капремонт, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это препятствует надлежащему ведению системы учета фондов капремонтов. В госучреждениях большинства регионов отсутствуют необходимые профессиональные кадры и программное обеспечение, как и в самих фондах капремонта, сказано там же.

Законопроект разработан для внедрения допмеханизмов, которые помогут повысить собираемость взносов на капремонт в условиях недостаточной финансовой устойчивости региональных программ, говорится в отзыве правительства. Но чтобы исключить противоречия в правовом регулировании, эти изменения необходимо предусмотреть в других частях ЖК, сказано там же.

134,2 млрд руб.

в 2024 г. составила задолженность по взносам на капремонт в РФ. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на данные Фонда развития территорий

Положение о начислении взносов на капремонт и предоставлении собственникам платежных документов для их оплаты нужно уточнить в ч. 2 ст. 182 ЖК, где определяются обязанности регионального оператора по этим вопросам. Комиссия также посоветовала отразить положение о взыскании задолженности в ч. 4 ст. 181 этого же документа. Кроме этого в законопроекте отсутствуют положения о целевом использовании взносов, начисленных и взысканных с участием привлеченных сторон, а также не урегулированы вопросы ответственности регионального оператора за их действия, сказано в отзыве.

Сейчас мощностей региональных операторов не хватает для взыскания задолженностей, а их объем растет, говорит руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. Существенно усложняют процесс взыскания количество лицевых счетов и сложности с получением персональных данных должников, продолжает он.

Что такое специальный банковский счет капремонта

Это банковский счет, на котором жители многоквартирных домов могут накапливать средства для капремонта своего дома. Он пополняется благодаря обязательным ежемесячным взносам.

Предлагаемая мера позволит привлечь профессиональных игроков на рынке взыскания для наиболее эффективной работы с долгами, считает Сергеев. При этом у самих региональных операторов освободится ресурс для повышения эффективности системы капремонта. Речь не идет о переуступке прав требования: региональный оператор все равно будет отвечать за действия агентов как за свои собственные, подчеркнул эксперт.

Собственники зачастую принимают решение уйти на спецсчет по капитальному ремонту именно из-за неудовлетворительной претензионной работы с должниками региональных операторов, отметила координатор Центра благоустройства городской среды, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Гудзима. «По истечении исковой давности по задолженности – трех лет – взыскать задолженность и пени практически невозможно, продолжает эксперт. А если процент должников большой, то дом безвозвратно теряет значительные средства», – отмечает Гудзима. По ее мнению, привлечение агентов и управляющих компаний к начислениям по капремонту и взысканию задолженности поможет сократить ее.

«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить положительный отзыв на законопроект.

