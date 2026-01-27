Банки, УК и платежные агенты смогут взыскивать долги за капремонт

Положение о начислении взносов на капремонт и предоставлении собственникам платежных документов для их оплаты нужно уточнить в ч. 2 ст. 182 ЖК, где определяются обязанности регионального оператора по этим вопросам. Комиссия также посоветовала отразить положение о взыскании задолженности в ч. 4 ст. 181 этого же документа. Кроме этого в законопроекте отсутствуют положения о целевом использовании взносов, начисленных и взысканных с участием привлеченных сторон, а также не урегулированы вопросы ответственности регионального оператора за их действия, сказано в отзыве.