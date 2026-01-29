Росстат: число стационарных мест для рожениц достигло минимума

Количество коек для беременных, рожениц и родильниц действительно сокращается, но параллельно с этим Россия стремится к повышению эффективности их использования, рассказала «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Срок госпитализации для здоровой матери и ребенка в стране сократился до 2–3 дней против 7–10 ранее (согласно приказу Минздрава СССР от 1984 г., здоровые родильницы проводили в стационаре неделю. – «Ведомости») и это соответствует мировым тенденциям, подчеркнула эксперт. Она также уточнила, что смысла в длительном пребывании в роддоме нет, так как это всегда сопряжено с риском заражения внутрибольничными инфекциями.