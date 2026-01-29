Газета
Главная / Общество /

Росстат: число стационарных мест для рожениц достигло минимума

При этом повышается эффективность их использования
Виктория Ларченко
Гавриил Григоров / ТАСС
Гавриил Григоров / ТАСС

В России сохраняется тенденция к сокращению акушерских коек. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Ведомости». Снижение числа мест началось в 1990-х гг. и продолжается до сих пор, несмотря на расширение сети медучреждений, оказывающих акушерскую и гинекологическую помощь.

В 2024 г. для беременных, рожениц и родильниц (женщин в послеродовом периоде) было развернуто 48 200 стационарных мест, что на 4,2% меньше показателя за 2023 г. (50 300 коек) и на 7,8% – за 2022 г. (52 300 коек). Последняя цифра превышает показатель за 2021 г. (50 700 коек), но общая тенденция к снижению числа мест в предыдущие годы сохранялась.

Урезание коечного фонда по профилю «акушерство и гинекология» в стране продолжается с 1990 г. Тогда в соответствующих медицинских учреждениях и отделениях было развернуто порядка 122 700 коек. Согласно данным Росстата, с того времени число мест для пациенток акушеров-гинекологов сократилось почти в 2,5 раза. В результате в 2024 г. на 10 000 женщин пришлось 14,2 акушерского места против 34,1 в 1990 г.

Параллельно снижается и количество родивших женщин. По данным Росстата, в 2024 г. беременность закончили 1,12 млн россиянок против 1,17 млн в 2023 г. и 1,2 млн в 2022 г. Таким образом, с 1990 г. (1,89 млн родильниц) число родивших женщин снизилось на 40,8%.

При этом, согласно статистике Росздравнадзора, число государственных клиник, получивших лицензии на оказание стационарной помощи по профилю «акушерство и гинекология», за 2019–2024 гг. выросло на 724 учреждения и составило 2915. Об этом пресс-служба Минздрава сообщала в январе 2025 г. Однако по этому профилю работают не только роддома и перинатальные центры, но и гинекологические отделения в многопрофильных больницах, где нет акушерских коек.

Доступность медицинской помощи для беременных, рожениц и родильниц обеспечивается за счет трехуровневой службы родовспоможения, пояснил «Ведомостям» главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов. Для каждой пациентки в 36 недель формируется индивидуальный план маршрутизации с учетом факторов акушерского и перинатального риска, добавил он.

Гавриил Григоров / ТАСС

Перинатальную помощь третьего уровня (высокотехнологичную медпомощь женщинам с тяжелой патологией беременности и новорожденным) в России оказывают 143 медучреждения. Кроме того, в 2024 г. в российских городах и облцентрах работало 494 акушерских стационара второго уровня, при которых есть отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, сказал он. Еще 995 акушерских отделений районных больниц первого уровня оказывают помощь женщинам без патологий беременности.

Количество коек для беременных, рожениц и родильниц действительно сокращается, но параллельно с этим Россия стремится к повышению эффективности их использования, рассказала «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Срок госпитализации для здоровой матери и ребенка в стране сократился до 2–3 дней против 7–10 ранее (согласно приказу Минздрава СССР от 1984 г., здоровые родильницы проводили в стационаре неделю. – «Ведомости») и это соответствует мировым тенденциям, подчеркнула эксперт. Она также уточнила, что смысла в длительном пребывании в роддоме нет, так как это всегда сопряжено с риском заражения внутрибольничными инфекциями.

Организация акушерской помощи в России

Состояние родильных учреждений пациентки в целом оценивают положительно. «Я довольна нашим роддомом и условиями в нем, персонал там тоже очень хороший. Было приятно находиться и в отделении патологии беременности, и в послеродовом», – рассказала «Ведомостям» многодетная мать из Невинномысска (Ставропольский край). По ее словам, с момента рождения ее первого ребенка в 2017 г. состояние учреждения значительно улучшилось. «Был полный СССР, врач, который меня принимал, был максимально безразличным – еще и ребенка мне выдавливали, хотя это давно запрещено», – пояснила собеседница.

При этом рожениц из сельской местности беспокоит удаленность роддомов от их места проживания. «Я живу в селе, поэтому наблюдалась в районной больнице. Роды здесь принимают только в экстренных случаях, а в плановом порядке рожать всех отправляют в перинатальный центр в городе», – поделилась одна из пациенток в тематическом сообществе рожениц в соцсети «В контакте». Еще одна женщина рассказала, что путь из ее поселка до роддома на машине скорой помощи с мигалками занимает минимум час.

Количество родильных отделений и роддомов в некоторых отдаленных районах действительно сократилось за последние годы, подтвердил «Ведомостям» акушер-гинеколог, оказывающий помощь в одной из региональных государственных больниц. По его словам, в отдельных населенных пунктах могут быть гинекологические отделения, но принимать роды на койках такого профиля нельзя и пациенток направляют в крупные роддома соседних районов.

При этом собеседник отметил, что подобные критические ситуации возникают крайне редко. В стране была разработана четкая градация групп риска, позволяющая планировать медицинскую помощь заранее и оказывать ее в лучших условиях, пояснил врач. Он также рассказал, что в городах не только не закрываются старые роддома, но и открываются новые учреждения, в том числе крупные перинатальные центры. «Помощь отдалилась от населения, но стала в разы лучше», – заключил врач.

Почему в стационарах не лежат долго

С 1998 г. в России ежегодно утверждают программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. В ней устанавливаются нормативы объемов предоставления медицинских услуг. Чтобы достичь плановых показателей, организаторы здравоохранения стали сокращать сроки госпитализаций.

В России, как пояснил Климов, происходит плановая реорганизация медпомощи беременным, роженицам и родильницам. По его словам, это позволит приблизить помощь к пациенткам и повысить ее качество как для мамы, так и для ребенка. В каждом регионе на базе медицинских организаций, где нет возможности или необходимости развертывания акушерского стационара, создаются ургентные (неотложные) родильные залы. Они необходимы для оказания экстренной помощи при внезапных родах в ситуации, когда транспортировка пациентки невозможна, пояснил Климов.

Он добавил, что в России открываются новые перинатальные центры и акушерские стационары в составе многопрофильных больниц. Они были развернуты, например, в Москве и Казани. Эксперт также отметил, что количество акушерских стационаров в стране будет нарастать, причем специализированная помощь станет оказываться на более высоком уровне. Это предполагает национальный проект «Семья», пояснил специалист Минздрава.

Попович считает централизацию системы родовспоможения оправданной мерой. Она пояснила, что изменения в образе жизни пациенток, усиление стрессовой нагрузки и ухудшение экологической обстановки привели к резкому росту числа осложнений при вынашивании плода. Это требует концентрации сложных случаев в крупных перинатальных центрах, где есть опытные специалисты и необходимое оборудование, подчеркнула эксперт.

С ней соглашается главный научный сотрудник НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Елена Байбарина. По ее словам, безопасность родов напрямую зависит от опыта персонала. «Где безопаснее родить: в центральной районной больнице, где принимают трех рожениц в месяц, или проехать 1,5 часа на скорой и получить всю необходимую помощь в перинатальном центре?» – рассуждает она. Эксперт также отметила, что чаще всего закрываются не роддома, а именно небольшие родильные отделения. Ни одна женщина, даже в самом отдаленном населенном пункте, не остается без медпомощи, если она стоит на учете по беременности, уверил Климов.

Кампания по концентрации женщин в крупных медучреждениях сопровождается снижением младенческой смертности, уточнила Байбарина. За 2015–2023 гг. соответствующие показатели снизились в 2,4 раза, с 12 664 до 5313 случаев, следует из сборника Росстата «Здравоохранение в России 2025». Параллельно изменилась структура такой смертности. Сейчас 60% случаев в России приходится на недоношенных детей с тяжелыми патологиями, сказал «Ведомостям» главный внештатный неонатолог депздрава Москвы Валерий Горев. Впрочем, иногда возникают сложности с доступностью госпитализаций для сохранения беременности на ранних сроках. Проблема актуальна даже для медорганизаций крупных городов, рассказал «Ведомостям» оперирующий в федеральном медцентре акушер-гинеколог. По его словам, до 20 недель стационарную помощь не могут получить многие женщины, забеременевшие в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), – к примеру, пациентки с тяжелыми формами токсикоза. Их госпитализируют в критических состояниях, добавил собеседник «Ведомостей».

