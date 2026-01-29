Чем опасен вирус Нипах и как от него защититься

Летальность инфекции оценивается в 40–75%. По данным ВОЗ, конкретный показатель зависит от уровня развития системы здравоохранения и качества эпидемиологического надзора в стране. Для сравнения, летальность от вируса Эбола составляет около 50%, сказал Шахмарданов. Поздняков, однако, отметил, что такая оценка не совсем корректна, потому что учитывает только смертность среди выявленных тяжелых больных, а легкие и бессимптомные пациенты в статистику не попадают. Инфекционист также уточнил, что показатели смертности напрямую зависят от качества оказания симптоматической помощи, так как специфической терапии для вируса Нипах не существует.