Чем опасен вирус Нипах и как от него защититься

Чем опасен вирус Нипах и как от него защититьсяВспышек в России не ожидается, но туристам рекомендуют соблюдать меры предосторожности в Азии
Среди медицинского персонала в Индии распространяется вирус Нипах. В штате Западная Бенгалия на востоке страны выявлено уже пять случаев заражения инфекцией, а на карантин поместили около 100 человек, сообщило издание The Independent 23 января 2026 г. Из-за высокого эпидемического потенциала вирус Нипах входит в список приоритетных болезней для Программы научных исследований и разработок Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В настоящее время ни вакцин, ни специфических лекарств для терапии заболевания не существует.
Пути распространения
Инфекция, вызванная вирусом Нипах, передается человеку от животных, а также через зараженную еду или от человека к человеку, следует из информационного бюллетеня ВОЗ. Первая вспышка заболевания была зафиксирована в 1999 г. среди свиноводов в Малайзии, после чего распространение вируса в стране прекратилось. По данным ВОЗ, Нипах продолжил циркулировать преимущественно в Юго‑Восточной Азии и начал вызывать регулярные вспышки инфекции в Бангладеш и восточных штатах Индии.
Хотя во время первых эпизодов распространения вируса в Малайзии и Сингапуре люди заражались преимущественно при прямом контакте с инфицированными свиньями или их тканями, естественными резервуарами вируса являются летучие мыши из семейства Pteropodidae, указано в бюллетене ВОЗ. Чаще всего человек заражается при контакте с ними, а также при употреблении сока финиковых пальм или фруктов, которые были загрязнены инфицированными летучими мышами, пояснил «Ведомостям» инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.
Эксперт уточнил, что для профилактики заражения тропические фрукты и растительные соки, на которых могли остаться следы жизнедеятельности летучих мышей, следует подвергать термической обработке, так как вирус Нипах разрушается при кипячении. В пресс-службе Роспотребнадзора также отметили, что туристам, отправляющимся в путешествия по Юго‑Восточной Азии, необходимо избегать контакта с больными животными, тщательно мыть руки с мылом и отказываться от воды из непроверенных источников.
Симптоматика и лечение
Нипах – это давно известный вирус, который может вызвать тяжелую инфекцию с поражением нервной и дыхательной систем, рассказала «Ведомостям» инфекционист медицинской компании «Сберздоровье» Екатерина Болдырева. Инкубационный период заболевания составляет в среднем от четырех дней до двух недель, а в числе его первых признаков отмечаются слабость, тошнота, рвота, головная боль и боль в горле, лихорадка и головокружение. Эти симптомы неспецифичны и могут напоминать другие инфекции, пояснила врач.
Постепенно состояние пациента может ухудшаться, отметила инфекционист. Возможно прогрессирующее поражение дыхательной системы вплоть до пневмонии, а также осложнения со стороны нервной системы, в том числе энцефалит. При этом при передаче от человека к человеку вирус Нипах гораздо менее заразен, чем классические воздушно-капельные инфекции, такие как грипп и коронавирусная инфекция, подчеркнула Болдырева.
С ней соглашается Поздняков. По его словам, для такой передачи вируса необходимо тесное общение с заболевшим. Речь идет об уходе за пациентом и контакте с его биологическими жидкостями: рвотой, мокротой, кровью и другими выделениями. «Именно поэтому заражение наиболее часто происходит среди медицинского персонала или ухаживающих лиц, которые нередко не знают, что пациент инфицирован вирусом Нипах», – заключил инфекционист.
Базовый репродуктивный индекс вируса Нипах оценивается ниже одного в большинстве вспышек, подчеркнул профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов. Это означает, что каждый больной заражает менее одного человека в популяции без защитных мер, пояснил ученый. Тем не менее он подтвердил рост риска заражения при контакте с выделениями больного.
Летальность инфекции оценивается в 40–75%. По данным ВОЗ, конкретный показатель зависит от уровня развития системы здравоохранения и качества эпидемиологического надзора в стране. Для сравнения, летальность от вируса Эбола составляет около 50%, сказал Шахмарданов. Поздняков, однако, отметил, что такая оценка не совсем корректна, потому что учитывает только смертность среди выявленных тяжелых больных, а легкие и бессимптомные пациенты в статистику не попадают. Инфекционист также уточнил, что показатели смертности напрямую зависят от качества оказания симптоматической помощи, так как специфической терапии для вируса Нипах не существует.
Нипах в России
Случаев завоза вируса на территорию России пока зарегистрировано не было, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора 25 января 2026 г. В ведомстве также отметили, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем, а на пунктах пропуска через государственную границу работает система «Периметр». Она помогает выявлять людей с инфекционными заболеваниями и не допускать их распространения на территории России, объяснили в Роспотребнадзоре.
Человек, который прибыл из неблагополучного региона или демонстрирует признаки заболевания, сразу изолируется в специальное помещение пункта пропуска, пояснил Шахмарданов. Далее работающий на месте медработник связывается с территориальным органом Роспотребнадзора и бригадой скорой помощи для эвакуации пациента в специализированный инфекционный стационар с соблюдением всех мер биобезопасности. Все данные о заболевшем передаются для начала эпидрасследования, добавил эксперт.
Диагностических средств для выявления вируса Нипах в России достаточно, подчеркнули в Роспотребнадзоре. По словам Позднякова, к ним относятся ПЦР-методы и другие технологии, позволяющие выявлять нуклеиновые кислоты, специфичные именно для вируса Нипах. Болдырева добавила, что пациентам с подозрением на вызванную им инфекцию назначается проведение магнитно-резонансной или компьютерной томографии черепа и грудной клетки для определения очагов поражения в головном мозге и легких соответственно.
Завоз вируса Нипах в Россию возможен, но речь идет лишь о единичных случаях, сказал «Ведомостям» Поздняков. При этом инфекционист отметил, что в конце февраля – начале марта в стране возможен рост заболеваемости респираторными инфекциями. Это объясняется погодными условиями, сезонной усталостью организма и неполным совпадением введенных россиянам вакцин с циркулирующими штаммами гриппа, в частности с гонконгским вариантом вируса. Также возможна активность гриппа В, который, однако, редко вызывает масштабные вспышки, уточнил эксперт.
«Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой предоставить оперативные данные по заболеваемости вирусом Нипах в России на 28 января.