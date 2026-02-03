Регионы РФ смогут оценивать эффективность обращения с бездомными животными

Регионы РФ смогут оценивать эффективность обращения с бездомными животнымиОсобое внимание нужно уделить увеличению доли стерилизованных особей, считают в Белом доме
Субъекты смогут оценивать на своей территории эффективность обращения с бездомными животными с помощью мониторинга специальных целевых показателей. Законопроект с таким изменением одобрило правительство при условии доработки, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, второй – в Белом доме.
В своей оценке регионы могут учитывать снижение уровня заболеваемости населения болезнями, которые касаются людей и животных, снижение количества случаев жестокого обращения с бездомными животными, а также снижение числа нападений и увеличение количества стерилизованных безнадзорных животных. При этом целевые показатели смогут устанавливать сами региональные органы госвласти на основе данных по популяции животных без владельцев за предшествующий год.
Это следует из текста законопроекта, который в мае 2025 г. внесла группа из 37 депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной (КПРФ). В поправках также предлагается сделать номер экстренных служб 112 доступным для обращений по поводу бродячих собак и угрозы их нападения.
Идею предоставить субъектам возможность самостоятельно определять целевые показатели в отзыве правительства назвали обоснованной. При этом увеличение доли вакцинированных и стерилизованных особей может быть одним из способов достижения показателей, направленных на снижение уровня заболеваемости населения и количества жалоб граждан, отмечается там же. Согласно позиции Белого дома, нужно дополнительно проработать «достаточность» целевых показателей и вопросы, связанные с организацией мониторинга популяции бездомных животных.
Законопроект также предлагает конфисковывать домашних животных по решению суда, если с ними жестоко обращаются их владельцы. При этом, согласно Гражданскому кодексу (ст. 243 ГК), имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или правонарушения, следует из отзыва правительства. Кроме того, Уголовный кодекс (ст. 245 УК) и Кодекс об административных правонарушениях (ст. 8.52 КоАПа) не предусматривают конфискацию домашнего животного в качестве наказания, если хозяин жестоко обращается с ним, говорится в документе.
Правительство справедливо отмечает, что законопроект пытается ввести избыточное регулирование в отношении вопросов конфискации животных, которое помимо прочего противоречит действующим нормам, говорит эксперт по вопросам регулирования обращения с животными и член Адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина. Схожие положения есть в ст. 243 ГК РФ, а предлагаемые нормы конфискации противоречат ст. 245 УК и ст. 8.52 КоАПа, пояснила она. Кроме того, в ГК существует специальный состав – ст. 241, которая позволяет принудительно выкупать (изымать) домашних животных по решению суда, уточнила эксперт.
Шабалина полагает, что предлагаемые законопроектом изменения в части предоставления регионам права самостоятельно определять целевые показатели эффективности мероприятий по обращению с животными без владельцев приведут к еще большему процессу децентрализации. К нему же, а также к нарушению прав владельцев домашних животных приведут и другие положения законопроекта: предоставление субъектам РФ возможности самостоятельно устанавливать порядок передачи домашних животных в приюты и передачи бездомных животных из приютов новым владельцам.
«Предоставление субъектам РФ таких правомочий может привести к тому, что в одном субъекте будет предусмотрен один порядок, а в другом другой», – объяснила Шабалина. Порядок реализации владельцем животного его имущественных прав на животное будет поставлен в зависимость от места проживания владельца, добавила она.
В предложении по изъятию животных есть много дополнительных нюансов, связанных с приютами: муниципальные есть не везде, а в частных, например, могут быть плохие условия, говорит директор фонда «Дарящие надежду» Светлана Сафонова. «Если вы передаете имущество третьему лицу, то нужно иметь гарантии, что с ним все будет в порядке», – сказала она. В этом процессе нужно задействовать правоохранительные органы, юристов и зоозащитные организации, поскольку иногда животных хотят изъять у людей, которые этого не заслуживают, добавила Сафонова. «Есть человеческий фактор – ненависть. Главное, чтобы животные не стали разменной монетой в выяснении отношений между людьми», – отметила она.