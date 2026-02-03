Регионы РФ смогут оценивать эффективность обращения с бездомными животными

В предложении по изъятию животных есть много дополнительных нюансов, связанных с приютами: муниципальные есть не везде, а в частных, например, могут быть плохие условия, говорит директор фонда «Дарящие надежду» Светлана Сафонова. «Если вы передаете имущество третьему лицу, то нужно иметь гарантии, что с ним все будет в порядке», – сказала она. В этом процессе нужно задействовать правоохранительные органы, юристов и зоозащитные организации, поскольку иногда животных хотят изъять у людей, которые этого не заслуживают, добавила Сафонова. «Есть человеческий фактор – ненависть. Главное, чтобы животные не стали разменной монетой в выяснении отношений между людьми», – отметила она.