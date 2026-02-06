В Конституционном суде обсудили вопрос изъятия земель для госнужд

У заявителя Александра Краснощекова по решению суда изъяли участок площадью более 43 000 кв. м в селе Каблуковское. В апреле 2024 г. с иском о принудительном изъятии земли обратилась госкомпания «Автодор» с возмещением 899 550 руб. В мае того же года суд вынес определение об отказе выделения в отдельное производство требований об установлении размера возмещения. А в августе 2024 г. тем же судом было принято решение об изъятии имущества. В марте 2025 г., Краснощекову все-таки установили компенсацию – чуть менее 2 млн руб.