«Он был защитником великого мужества»: в Москве простились с Генрихом Падвой

По его словам, результатом мужественной и профессиональной деятельности Падвы стало сохранение корпорации и то, что престиж адвокатов стал мерилом уровня демократизации нашего общества. «Он был гениальным педагогом», – добавил Гофштейн. «Человек невысокого роста, с бородкой, но такой уверенный. Уверенный в справедливости, уверенный в правоте своего дела, передающий эту верность и клиентам, и нам, адвокатам, это образец и присяжного поверенного российской адвокатуры, и советского адвоката, и российского сегодняшнего адвоката», – охарактеризовал покойного вице-президент ФПА Алексей Галоганов.