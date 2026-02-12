Газета
Главная / Общество /

«Он был защитником великого мужества»: в Москве простились с Генрихом Падвой

Известного адвоката похоронили на Ваганьковском кладбище
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Москве прошла церемония прощания с символом российской адвокатуры – Генрихом Падвой. Ему было 94 года, и 73 из них он отдал адвокатуре. Сотни коллег и учеников пришли проститься с человеком, который еще в советское время поставил практически недосягаемую планку в профессии.

«Он показал, что презумпция невиновности – это не просто фраза. Это то, с чем работают адвокаты и над чем будут стоять. И наша задача – отстаивать нашу профессию», – заявила президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина. Церемония в траурном зале Центральной клинической больницы управделами президента длилась около двух часов.

В зале рядом с открытым гробом было множество цветов и венков – от представителей профессионального сообщества и благодарных клиентов Падвы. В последний путь адвоката пришли проводить и высокопоставленные чиновники. Среди них – министр юстиции Константин Чуйченко, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, председатель СПЧ Валерий Фадеев...

«Мне посчастливилось быть одним из учеников Генриха Павловича – это большое везение и большое счастье. Символом дореволюционной адвокатуры стал Плевако, а символом советской будет Падва», – заявил «Ведомостям» заслуженный юрист России Михаил Барщевский. По его словам, уникальность Падвы как человека заключалась в том, что он любил и умел жить красиво.

Еще один ученик – также известный адвокат Александр Гофштейн – в своем выступлении отметил, что Падва был создателем целой школы уголовной защиты с выстраданными им принципами, взглядами на структуру процесса и ролью адвоката в судопроизводстве. «Он был защитником великого мужества», – сказал Гофштейн.

По его словам, результатом мужественной и профессиональной деятельности Падвы стало сохранение корпорации и то, что престиж адвокатов стал мерилом уровня демократизации нашего общества. «Он был гениальным педагогом», – добавил Гофштейн. «Человек невысокого роста, с бородкой, но такой уверенный. Уверенный в справедливости, уверенный в правоте своего дела, передающий эту верность и клиентам, и нам, адвокатам, это образец и присяжного поверенного российской адвокатуры, и советского адвоката, и российского сегодняшнего адвоката», – охарактеризовал покойного вице-президент ФПА Алексей Галоганов.

Его коллега Генри Резник в своей речи заявил, что Падва останется непревзойденным эталоном преданности своему делу. Он также вспомнил, как тот отстоял в 1980-е гг. атаку власти на московскую адвокатуру.

После церемонии прощания из зала вынесли гроб и цветы. На Ваганьковское кладбище отправились его родственники и близкие друзья. За вклад в развитие адвокатуры Падва был награжден медалью имени Плевако, а за большой личный вклад в развитие законодательной системы и многолетнюю адвокатскую практику удостоен почетного знака «Общественное признание».

Как писали «Ведомости», вклад Падвы в формирование правовой позиции, приведшей к фактическому запрету смертной казни в России, – редкий пример того, как юридическая аргументация меняет не частную судьбу, а саму рамку допустимого. Это была последовательная работа с принципами Конституции. В юридическом смысле мораторий на смертную казнь означал, что государство впервые публично признало: даже в случаях самых тяжких преступлений существует предел его власти над человеком.

