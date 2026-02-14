Раздави половинку: кто зарабатывает на разбитых сердцах в День святого Валентина

Перед Днем святого Валентина на американском сайте p2p-коммерции Etsy развернулась охота на ведьм, причем буквальная. Хотя портал специализируется на изделиях ручной работы и старинных вещах, на нем успели обосноваться колдуньи всех мастей. Маги официально запрещены на площадке с 2015 г., однако на практике они комфортно существовали в рубрике «Развлекательные услуги». Накануне 14 февраля такие «исполнители» предлагали не только привороты, но и порчи, и даже проклятия для бывших партнеров. Цены варьировались от нескольких до сотен долларов.