Раздави половинку: кто зарабатывает на разбитых сердцах в День святого Валентина

Раздави половинку: кто зарабатывает на разбитых сердцах в День святого ВалентинаНеобычные способы отомстить бывшим 14 февраля
14 февраля, в День святого Валентина, бизнес традиционно зарабатывает на продаже романтических подарков и организации свиданий. Однако существует и менее очевидная, но весьма востребованная ниша – символическая месть бывшим.
С вещами на выход
С 7 по 14 февраля по Москве курсировал яркий мусоровоз с надписью «Освободи место для новых отношений». Грузовик принимал не мусор, а вещи, оставшиеся после расставания. В День влюбленных роль «мусорщика» досталась блогеру и телеведущему Роману Каграманову. Чаще всего машину можно было встретить у Дизайн-завода и фудмолла «Депо.Москва».
Акцию запустил сервис «VK Знакомства». Одежда, аксессуары и другие предметы, оставшиеся от прошлого партнера, передадут в фонд «Второе дыхание». Там их отсортируют и отправят либо на благотворительность, либо в переработку. А тем, кто сдал вещи, в обмен обещают предоставить статус Premium.
От ворот приворот
Перед Днем святого Валентина на американском сайте p2p-коммерции Etsy развернулась охота на ведьм, причем буквальная. Хотя портал специализируется на изделиях ручной работы и старинных вещах, на нем успели обосноваться колдуньи всех мастей. Маги официально запрещены на площадке с 2015 г., однако на практике они комфортно существовали в рубрике «Развлекательные услуги». Накануне 14 февраля такие «исполнители» предлагали не только привороты, но и порчи, и даже проклятия для бывших партнеров. Цены варьировались от нескольких до сотен долларов.
К ритуалам предлагались и сопутствующие товары – например, «усилители колдовства» за $50. Варианты «мести» отличались разнообразием: от внезапного появления прыщей до импотенции. При желании эффект мог проявляться на свиданиях со всеми, кроме заказчицы.
Причины, по которым Etsy взялся за борьбу с подобными услугами, вполне объяснимы. 8 сентября 2025 г. издание Jezebel опубликовало юмористическую статью под названием «Мы заплатили некоторым ведьмам с Etsy, чтобы проклясть Чарли Кирка». Спустя 48 часов американский политический активист и сторонник Дональда Трампа был застрелен во время выступления в городе Орем (штат Юта). Инцидент вызвал широкий резонанс в США, а площадке явно ни к чему новые скандалы и жалобы от якобы «проклятых» накануне Дня святого Валентина.
Тараканьи чувства
Все больше зоопарков предлагают изощренный способ отомстить бывшим: назвать его именем таракана и скормить сурикату. Для этих зверьков тараканы – все равно что для нас пирожные. Однако «лакомства» выдают ограниченно: не больше одного в сутки.
Пионер этой необычной акции – зоопарк Сан-Антонио (Техас). С 2020 г. там берут по $5 за таракана. Для особо мстительных есть услуга подороже: за $25 можно дать любое имя мыши, которую затем скормят змее. Правда, грызуна подают рептилии уже мертвым. Наблюдать за процессом поглощения можно как лично, так и онлайн. Благодаря этому потенциальная аудитория расширяется до всего мира, а не только жителей штата.
В 2024 г. зоопарк сообщил, что за четыре года акции он собрал около $250 000. Каждому клиенту выдают электронный сертификат – его можно отправить бывшему партнеру, чтобы тот осознал: именно его «съели». При этом, следуя этическим нормам, животным присваивают только имена – без фамилий.
Идея нашла последователей и в других зоопарках, в том числе в России. К примеру, в Белгороде посетителям предлагали «пожертвовать» обитателям не только таракана или мышь, но даже овощ с именем экс-возлюбленных.
Кто не сказал «мяу»
Приюты для животных тоже подхватили идею «мести» бывшим. В 2022 г. в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе питомники предлагали за плату наносить имена экс-возлюбленных на лотки для кошачьего туалета, а затем в прямом эфире транслировали, как питомцы… используют их по назначению.
Приют Heaven Can Wait в американском городе Маскегон (Мичиган) пошел еще дальше. Его основная миссия – отлов бездомных котов и кошек, их кастрация или стерилизация с последующим возвращением на улицу. В 2024 г. там придумали дополнительный источник дохода: за $25 можно было назвать кошку в честь бывшего партнеров, а после операции опубликовать ее фотографию и имя в интернете.
Еще за неделю до Дня святого Валентина у приюта было 15 заказов. Желающих набралось столько, что кошек просто на всех не хватило. Клиентов предупредили: может пройти несколько месяцев, прежде чем имя бывшего или бывшей удастся «использовать». При этом приют гарантировал, что рано или поздно это обязательно произойдет.
Пустить под пресс
Британский агрегатор Scrap Car Comparison предлагает клиентам символически «расплющить» бывшего возлюбленного в блин. Сервис помогает найти автосвалку для утилизации машины, а заодно проводит необычную акцию: на автомобиль наносят нужное имя, а затем пускают под пресс. Весь процесс детально фиксируют на видео. Готовую запись отправляют клиенту.
Агрегатор не берет за это денег, акция была придумана в целях саморекламы. И, похоже, задумка удалась. На сайте сервис предупреждает, что на всех желающих машин не хватает, поэтому участие доступно только по конкурсу. Претенденты должны рассказать, почему именно их бывшего или бывшую стоит «расплющить», а затем организаторы выбирают лучшие ответы.
Смыть в унитаз
Компания Who Gives A Crap производит из макулатуры салфетки, бумажные полотенца и, конечно же, туалетную бумагу. В 2024 г. она предложила жителям Австралии, США и Великобритании присылать письма и открытки от бывших. Не читая, их обещали отправить на завод, где превращали в пипифакс. Количество отправлений не ограничивалось, но доставку нужно было оплачивать самостоятельно.
Взамен компания обещала лишь моральное удовлетворение – туалетной бумаги заказчикам не полагалось. Более того, даже приобрести «персональный» рулон было невозможно: вся макулатура смешивалась в общей массе перед переработкой, и компания не могла отследить, в какую партию попадут конкретные письма.
Идея выглядела оригинально, но вряд ли могла обрести масштабный успех в эпоху, когда традиционные письма вытесняют электронные сообщения, а открытки уступают место видеопоздравлениям и цифровым картинкам. В Who Gives A Crap это осознают: на онлайн-странице акции уточняется, что принимают только бумажные носители. Также компания просит не присылать им сканы онлайн-переписки по электронной почте – их все равно не станут распечатывать.
Удар ниже сердца
Euphoria Rage & Paint Room в штате Миссури – это «комната ярости», где за плату можно выплеснуть эмоции, ломая разные предметы. Например, посетители могут швырять тарелки в стену, бить посуду бейсбольной битой или разносить кувалдой шкаф.
В 2024 г. заведение предложило наклеить фотографию экс-возлюбленного на манекен в человеческий рост и «разобраться» с ним наедине. Фейкового бывшего разрешалось бить, пинать и топтать. Компания уверяла, что на День святого Валентина были раскуплены все места. Однако, судя по всему, это не спасло бизнес: на картах Google утверждается, что компания закрылась, а последний отзыв о ней сделан в начале 2025 г.
Укус скорпиона
Бренд газировки Topo Chico в 2023 г. предложил послать бывшим за $6,99 (плюс расходы на доставку) красивую коробочку в форме сердца. Внутри ждал не очень приятный сюрприз: настоящий скорпион. Правда, не живой, а приготовленный с фирменным клубнично-гуавовым соусом. Есть его было можно – паукообразное не представляло опасности.
Такая экстравагантная акция была частью маркетинговой кампании по продвижению слабоалкогольных коктейлей Topo Chico с клубнично-гуавовым вкусом. Скорпионы стали логичным продолжением идеи, опробованной годом ранее. Тогда бренд додумался рассылать бывшим кактусы по $2,14 плюс доставка.