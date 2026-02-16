Как лишить родительских прав насильника, решит Конституционный суд

Потерпевшая подвергалась насилию вместе с ее сестрой и матерью, рассказала «Ведомостям» глава Центра защиты пострадавших от домашнего насилия и соавтор жалобы Мари Давтян. Расследование шло больше двух лет, а к тому моменту, когда приговор отцу вступил в законную силу (14 лет лишения свободы), девушка уже была совершеннолетней. И, по сути, это сделало невозможным лишение родительских прав отца по отношению к ней, уточнила Давтян.