Как лишить родительских прав насильника, решит Конституционный суд

Как лишить родительских прав насильника, решит Конституционный судСейчас нормы Семейного кодекса не позволяют это сделать, если заявитель обратился после совершеннолетия
К рассмотрению Конституционным судом (КС) принята жалоба жительницы Ярославской области, которая в несовершеннолетнем возрасте неоднократно подвергалась насильственным действиям сексуального характера со стороны отца. Она не смогла добиться в судах общей юрисдикции лишения родительских прав преступника, который был признан виновным по ст. 132 Уголовного кодекса.
Сначала Переславский суд Ярославской области отказался принять к рассмотрению иск, а затем остальные оставили решения в силе, ссылаясь на то, что заявительнице уже исполнилось 18 лет («Ведомости» ознакомились с жалобой в КС).
Потерпевшая подвергалась насилию вместе с ее сестрой и матерью, рассказала «Ведомостям» глава Центра защиты пострадавших от домашнего насилия и соавтор жалобы Мари Давтян. Расследование шло больше двух лет, а к тому моменту, когда приговор отцу вступил в законную силу (14 лет лишения свободы), девушка уже была совершеннолетней. И, по сути, это сделало невозможным лишение родительских прав отца по отношению к ней, уточнила Давтян.
В своей жалобе заявительница просит проверить на соответствие Конституции п. 1 ст. 54, п. 2 ст. 61, ст. 69 Семейного кодекса (СК). Они не позволяют реализовать ее право на разрыв юридической связи с родителем посредством лишения его родительских прав, если на момент обращения в суд она достигла совершеннолетия.
Старшей дочери отказали в принятии заявления о лишении преступника родительских прав, ведь закон не предусматривает возможности даже инициировать такой иск после 18 лет, говорит Давтян. А в этом кейсе старшая девушка страдала больше всех, поделилась она.
С одной стороны, родительские права и обязанности в полной мере действуют лишь до совершеннолетия ребенка и выйти с иском о лишении родительских прав можно только до достижения совершеннолетия ребенка, рассуждает руководитель семейно-правовой и наследственной практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Регина Гильманова. С другой стороны, часть прав у родителя сохраняется в силу родства и после достижения ребенком 18 лет.
Внести изменения в семейное законодательство, которое будет позволять в исключительных случаях лишать родительских прав недобросовестных родителей даже после достижения детьми совершеннолетия, было бы разумным, говорит Гильманова. Она обратила внимание и на то, что не всегда несовершеннолетние имеют возможность обратиться за защитой своих прав непосредственно в момент их нарушения.
Для полноты картины необходимо сразу открыть второй горизонт этой проблемы, говорит советник Федеральной палаты адвокатов Сергей Макаров. Точно так же невозможно после достижения ребенком совершеннолетия и восстановить в родительских правах «исправившегося» родителя, отметил он.
Изначальная логика СК состоит в том, что лишение родительских прав – это крайняя мера ответственности, направленная прежде всего на защиту прав и интересов несовершеннолетнего, говорит партнер практики частных клиентов адвокатского бюро «Вертикаль» Татьяна Микони. В то же время, пояснила она, в силу ст. 71 СК лишение прав влечет утрату всех прав, основанных на факте родства, включая наследственные притязания, право на льготы и пособия, а также право требовать содержания от совершеннолетних трудоспособных детей.
Родитель, не лишенный родительских прав, является в отношении своего ребенка наследником первой очереди и, если к моменту смерти ребенка этот родитель достигнет возраста 55 (женщины) или 60 (мужчины) лет, его невозможно лишить наследства даже завещанием, поскольку такой родитель получит статус обязательного наследника, добавил Макаров. «Представляется категорически несправедливым то, что из-за абсолютно формального момента (пересечение рубежа совершеннолетия) пострадавший ребенок лишен возможности восстановить правовую справедливость», – заявил он.
По словам Давтян, в результате юридическая связь между родителем и ребенком остается – это и вопросы наследования, и возможности взыскания алиментов и др. Самое важное – это моральный, психологический аспект, «особенно в ее случае, когда младшие дети смогли лишить отца родительских прав, а она нет», говорит Давтян.
По словам Микони, за последние несколько лет сформировалась судебная практика, в рамках которой суды признавали возможным лишение родителя права на получение социальных выплат в связи с гибелью совершеннолетнего сына – военнослужащего, если было установлено, что родитель фактически уклонялся от исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Но в рассматриваемом деле вопрос ставится шире – не о лишении конкретного имущественного или социального права, а о принципиальной возможности прекращения родительского правоотношения.