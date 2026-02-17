В Госдуме отложили поправки о штрафах до 3 млрд рублей за манипулирование рынком

В Госдуме отложили поправки о штрафах до 3 млрд рублей за манипулирование рынкомДепутаты решили дождаться принятия изменений в основной закон о противодействии инсайду
Комитет Госдумы по госстроительству 16 февраля отложил принятие решения по поводу увеличения размера денежных санкций за манипулирование рынком и применение инсайдерской информации. Их размер, согласно внесенным в нижнюю палату поправкам, может составить до 3 млрд руб. Глава думского комитета Павел Крашенинников («Единая Россия») предложил дождаться поправок в закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации, который уже прошел первое чтение. Он был инициирован ЦБ. Без решения профильного комитета законопроект нельзя вынести на первое чтение.
В чем суть проблемы штрафов
Поправки в КоАП (см. врез) и УК были внесены 21 ноября 2025 г. группой депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») и вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым («Единая Россия»). Наиболее серьезно законопроект меняет подход к штрафам в УК за манипулирование рынком. Сейчас уголовный штраф может назначаться в фиксированном диапазоне, в размере дохода за определенный период или кратно предмету взятки или подкупа. А депутаты предлагают распространить кратность не только на коррупционные составы, как в действующем законодательстве. Причем они предложили сделать это в размере до 10-кратной суммы незаконных доходов или убытков (но в диапазоне от 300 млн до 3 млрд руб.).
В проекте заключения комитета по госстроительству указано, что законопроект предлагает внести «существенное изменение» в общую часть УК в части исчисления размеров штрафа – ст. 46 УК. Кратность сейчас предусматривается только по статьям о коррупционных преступлениях – штрафы исчисляются кратностью предмета взятки, при этом они не могут быть менее 25 000 и более 500 млн руб.
Сейчас санкции за манипулирование рынком при крупном ущербе составляют до 500 000 руб. или лишение свободы до четырех лет. Проектируемая норма УК предполагает, что платить придется до 5 млн руб., а также будет введен штраф в размере от трехкратной до пятикратной суммы незаконно полученного дохода. Что же касается состава с особо крупным ущербом, то по действующему законодательству штраф составляет от 500 000 до 1 млн руб., а согласно поправкам наказание будет в размере от пятикратной до 10-кратной суммы незаконного дохода или убытков. При этом авторы предложили признавать крупным ущербом 100 млн руб., а не 3,75 млн руб., как сейчас , а особо крупным – 150 млн руб. вместо 15 млн руб.
В инициативе парламентариев не даны обоснования проектируемых размеров штрафов, а также нет сведений о росте числа подобных нарушений, сказано в отзыве правительства.
Предлагаемое регулирование не будет соответствовать единому подходу к применению такого вида наказания, как штраф, что в дальнейшем приведет к дисбалансу системы наказаний за другие преступления (в частности в главе 22 УК за преступления в сфере экономической деятельности), опасаются авторы проекта заключения комитета по госстроительству. Значит, принятие инициативы повлечет за собой постоянную корректировку общей части УК.
Аксаков при обсуждении поправок на заседании комитета ссылался на перечень поручений президента от декабря 2024 г. Но там не указано, что уголовные штрафы должны устанавливаться кратно сумме незаконно полученного дохода, говорится в проекте заключения комитета Крашенинникова. Кроме того, в Госдуме находится на рассмотрении правительственный законопроект, который предлагает штрафы за инсайдерскую информацию, но в пределах сумм, установленных общим правилом, которое закреплено в ст. 46 УК.
Как оценивают проект эксперты
Введение отдельных правил для назначения наказания в виде штрафа для ст. 185.3 УК («Манипулирование рынком») выбивается из логики закона, полагает юрист практики разрешения споров юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Светлана Желудкова: «Такое казуистичное регулирование не является общепринятым подходом для российской уголовной юстиции. Вместе с тем в действующем уголовном законе примеры индивидуального подхода для определения штрафов есть». По ее мнению, при таких условиях нельзя исключить вероятность дальнейших законотворческих инициатив по введению столь существенных штрафов и по иным экономическим составам.
Такое радикальное увеличение максимального размера штрафа для отдельной категории преступлений может нарушить системность законодательства, полагает партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Общая часть УК устанавливает общие принципы и пределы применения наказаний, которые должны быть едины для всех составов преступлений». Горбунов согласен, что такой дисбаланс может привести к необходимости пересмотра санкций и за другие экономические преступления. Например, мошенничество в особо крупном размере, причинившее ущерб на сотни миллионов рублей, будет караться значительно менее строго, чем манипулирование рынком с аналогичными последствиями, считает он.
Поправки в КОАП
Такое же наказание предлагается за манипулирование рынком.
Подобные нормы приведут и к корректировке общей части УК, поскольку иначе возникнет правовая неопределенность: формально санкции определенных статей УК будут противоречить общим положениям о штрафе, говорит Горбунов. «Таким образом, заявленные комитетом противоречия вполне понятны. Введение штрафа в 3 млрд руб. при сохранении общего максимума в 5 млн руб. создаст асимметрию, которая потребует пересмотра как общей, так и особенной частей УК», – отметил он.
Реалии фондового рынка требуют «ювелирного подхода», сказал Крашенинников: «С одной стороны, мы должны защитить миллионы частных инвесторов от профессиональных манипуляторов <...>. С другой стороны, важно не допустить избыточного давления на граждан».
Базовый законопроект
Масштабную реформу контроля за инсайдом и манипулированием рынком затеял ЦБ, чтобы повысить прозрачность рынка и доверие инвесторов к нему. Поправки в закон о противодействии инсайду и манипулированию рынком, а также в закон «Об организованных торгах» были внесены в Госдуму 20 ноября 2025 г. В первом чтении законопроект был принят 11 февраля. Срок представления поправок указан до 12 марта 2026 г.
Из определения об инсайдерской информации предлагается исключить признаки «точности и конкретности» сведений, тем самым значительно расширяя это понятие. Статус инсайда сможет получить более широкий круг сведений (а не только официальные документы), если их раскрытие способно повлиять на рынок. НАУФОР ранее опасалась, что исключение этих слов сделает инсайдерской информацией слухи и проекты решений, а инсайдерами – слишком широкий круг лиц.
Также законопроектом хотят расширить действия, которые признаются манипулированием. Сейчас таковыми считается умышленное распространение заведомо ложных сведений. Предлагается признать манипулированием рынком распространение еще и сведений, которые вводят в заблуждение. Сведения будут считаться вводящими в заблуждение, если поданы неточно или неполно, из-за чего умышленно создается искаженное представление о событии.
Эмитентов обяжут ежеквартально раскрывать обезличенные данные об объемах операций своих инсайдеров с собственными ценными бумагами. Сами инсайдеры будут обязаны уведомлять о совершенных ими операциях в безусловном порядке, без отдельного запроса, в течение пяти рабочих дней с момента сделки.
Сейчас за операциями на организованных торгах с целью выявления инсайда и манипулирования следят только биржи. Планируется создать многоуровневую систему контроля, она будет работать так: биржи следят за всеми операциями на их площадке, профучастники контролируют все операции, в которых они участвуют напрямую или от имени клиентов, а эмитенты отслеживают сделки со своими бумагами, если их совершают лица из списка инсайдеров. Эти субъекты должны будут разработать и утвердить правила, по которым можно выявлять и предотвращать использование инсайда и манипулирование рынком, включая критерии для выявления «нестандартных» сделок. Все ключевые участники рынка должны будут регулярно отчитываться перед ЦБ.