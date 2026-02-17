В Госдуме отложили поправки о штрафах до 3 млрд рублей за манипулирование рынком

По действующим нормам КоАП штраф за незаконное использование инсайдерской информации сейчас 3000–5000 руб. для физлиц, 30 000–50 000 руб. или дисквалификация до двух лет для должностных лиц и не менее 700 000 руб. (исходя из суммы полученного дохода) для юрлиц. Парламентарии предложили новый расчет санкций: от трехкратного до пятикратного размера дохода или предотвращенного убытка, а также фиксированные минимальные значения – от 10 000 руб. для физлиц, от 100 000 руб. для должностных лиц, от 1 млн руб. для юрлиц.

Такое же наказание предлагается за манипулирование рынком.