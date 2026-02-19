«Вор должен сидеть, но есть нюансы»: что сказал Путин на совещании судей

Путин отметил, что в 2025 г. впервые зафиксировано сокращение количества рассмотренных дел первой инстанции почти на 20% практически по всем категориям. Президент связал это, в частности, с повышением госпошлин с сентября 2024 г. Снижение нагрузки по уголовным делам, по его словам, также объясняется «продолжающейся гуманизацией уголовного законодательства». Он добавил, что действующий с ноября 2025 г. внесудебный порядок взыскания обязательных платежей и санкций в перспективе может облегчить нагрузку по административным делам.