Главная / Общество /

«Вор должен сидеть, но есть нюансы»: что сказал Путин на совещании судей

Президент поручил держать на контроле содержание в СИЗО, а также отметил дефицит кадров
Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин провел совещание судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, где обозначил ключевые задачи для судебной системы. Он отметил, что в судебной системе существует кадровый дефицит и высокая нагрузка, а также призвал к контролю за мерами пресечения и формированию единообразной правовой практики.

«Ведомости» собрали главное из заявлений президента.

О кадровой политике в судебной системе

Путин назвал одной из ключевых проблем судебной системы высокую нагрузку на судей и связанное с этим снижение качества работы.

Путин отметил, что в 2025 г. впервые зафиксировано сокращение количества рассмотренных дел первой инстанции почти на 20% практически по всем категориям. Президент связал это, в частности, с повышением госпошлин с сентября 2024 г. Снижение нагрузки по уголовным делам, по его словам, также объясняется «продолжающейся гуманизацией уголовного законодательства». Он добавил, что действующий с ноября 2025 г. внесудебный порядок взыскания обязательных платежей и санкций в перспективе может облегчить нагрузку по административным делам.

Отдельно президент указал на кадровый дефицит. По его словам, нехватка судей составляет около 15% в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах. В этой связи он поддержал инициативу председателя Верховного суда Игоря Краснова о перераспределении вакантных должностей в пределах общей штатной численности в пользу регионов с максимальной нагрузкой.

Путин также призвал шире использовать институт наставничества в судейском корпусе. Он предложил привлекать наиболее опытных судей для передачи молодым коллегам знаний и «базовых основ судейской культуры и этики».

Меры пресечения и сроки рассмотрения дел

Президент попросил Верховный суд держать на особом контроле вопрос обоснованности применения ареста в отношении подозреваемых и обвиняемых по преступлениям в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Он отдельно выделил необходимость контроля за сроками рассмотрения уголовных дел в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей, поручив обеспечить постоянный мониторинг соблюдения сроков.

Путин также привел данные о динамике мер пресечения: по его словам, число случаев избрания заключения под стражу снизилось на 6,2%, а количество случаев домашнего ареста выросло на 2%.

Путин отметил, что при незначительных правонарушениях применение принципа «вор должен сидеть в тюрьме» не всегда оправдано. При этом он подчеркнул, что главное – неизбежность наказания, а вопрос о том, каким оно должно быть, относится к компетенции судей.

Единообразие правовой практики и роль Верховного суда

Путин заявил, что Верховный суд должен своевременно реагировать на изменения правоприменительной практики, формировать единые подходы и разъяснять их судам, а также активно пользоваться правом законодательной инициативы. Он подчеркнул, что единообразная судебная практика возможна только при неукоснительном исполнении решений пленума Верховного суда, а каждый случай игнорирования таких решений должен получать принципиальную оценку. Президент также предложил рассмотреть вопрос создания системы мониторинга исполнения постановлений пленума ВС.

Об «исторических территориях» и работе в сложных условиях

Президент сообщил, что в «исторических регионах» России уже сформировано 100 судов. Он отметил рост количества рассмотренных там дел: по уголовным и гражданским – на 35%, по административным – на 56%, в арбитражных судах – на 40%. Путин отдельно подчеркнул, что судьи на этих территориях, а также в приграничных Белгородской и Курской областях работают в сложных условиях, включая риск для жизни.

Социальная важность работы судов

Путин назвал важнейшим направлением работы судов защиту социальных прав граждан, подчеркнув приоритетное обеспечение законных прав участников спецоперации на Украине и их семей. Он также призвал продолжать уделять повышенное внимание судебной защите женщин, детей и других уязвимых категорий граждан.Президент отметил правовые позиции Верховного суда по вопросам льгот и компенсаций семьям погибших в зоне боевых действий.

О том, что технологии не заменят судей

Отдельно президент заявил, что «никакие технологии» сегодня не способны заменить судью. Он обозначил это как принципиальную позицию в контексте развития цифровых решений и автоматизации в правовой сфере.

