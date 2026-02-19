Краснов предложил интегрировать «Госуслуги» и Max в судопроизводство

Кроме того, Краснов считает необходимым внести поправки в законодательство в части обязательности получения судебной корреспонденции физическими и юридическими лицами через аккаунт на «Госуслугах». В этих случаях в полной мере должны использоваться базы данных налоговых органов. Это, по его мнению, существенно упростит доступ граждан к судам, исключит возможные злоупотребления, связанные с намеренными неявками в судебные заседания, и сократит бюджетные расходы.