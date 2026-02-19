Краснов предложил интегрировать «Госуслуги» и Max в судопроизводство

Краснов предложил интегрировать «Госуслуги» и Max в судопроизводствоПредседатель Верховного суда отметил, что подобные новеллы назрели давно
Современные технологии, в том числе созданные на базе искусственного интеллекта, позволяют решать множество прикладных задач в судопроизводстве по обработке больших массивов данных и генерации документов, заявил председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов на ежегодном совещании судей.
По его словам, внедрение технологий – не самоцель, а лишь средство для упрощения доступа к правосудию и повышения его качества. «Ими могут выступать функционирующий по принципу одного окна единый портал государственных услуг, а также национальный мессенджер Mах», – сказал Краснов.
Кроме того, Краснов считает необходимым внести поправки в законодательство в части обязательности получения судебной корреспонденции физическими и юридическими лицами через аккаунт на «Госуслугах». В этих случаях в полной мере должны использоваться базы данных налоговых органов. Это, по его мнению, существенно упростит доступ граждан к судам, исключит возможные злоупотребления, связанные с намеренными неявками в судебные заседания, и сократит бюджетные расходы.
За прошлый год в федеральные суды общей юрисдикции подано более 12,5 млн обращений в электронной форме, в арбитражные суды – свыше 17,5 млн, отметил глава ВС. С 1 июля 2025 г. начал применяться механизм направления в суд процессуальных документов в электронном виде и дистанционного участия в рассмотрении дел об административных правонарушениях. Подобные новеллы назрели давно, заметил он.
Краснов убежден, что использование цифрового ID, электронной подписи и средств видеоконференции могло бы обеспечить безбарьерное обращение миллионов пользователей в суды всех инстанций. Кроме того, цифровые доказательства способны стать материалом для аналитики нейронных сетей, а формируемое таким образом «электронное дело» – сократить все виды судебных издержек, уточняет он. Председатель высшей инстанции поручил своему аппарату сформировать поэтапный план и алгоритм для дальнейшего масштабирования доступных технологий в интересах правосудия.
18 декабря 2025 г. Госдума приняла закон, разрешающий подтверждать возраст с помощью Max без предъявления паспорта. Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ряд других актов. За прошедшую неделю, писали «Ведомости», пользователи Max создали более 1 млн приватных каналов. Их совокупная аудитория превысила 10 млн человек.