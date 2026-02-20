В КС обсудили досрочное назначение пенсии многодетной матери из Узбекской ССР

Ростова на слушаниях сообщила, что получила гражданство в 1998 г., а переехала в РФ в 2002 г. «Я бы до сих пор проживала в Узбекистане, если бы не было угнетения после распада Советского Союза, когда открытым текстом говорили «езжай в свою Россию», – рассказала она. По ее словам, ущемление происходило в том числе в сфере образования. Ростова отметила, что она не была гражданкой Узбекской и Казахской ССР – как только появилась возможность, она с супругом и детьми приняла гражданство РФ. Трудовой стаж в основном накапливался на территории Узбекской ССР, Ростова работала продавцом.