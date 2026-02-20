В КС обсудили досрочное назначение пенсии многодетной матери из Узбекской ССР

В КС обсудили досрочное назначение пенсии многодетной матери из Узбекской ССРСейчас этому препятствует факт рождения детей в бывших союзных республиках
Конституционный суд (КС) 19 февраля провел публичные слушания по жалобе на положение федерального закона о страховых пенсиях. Речь идет о пункте, допускающем досрочное назначение пенсии женщинам, которые родили троих детей, воспитали их до восьмилетия, а сами достигли возраста 57 лет при наличии трудового стажа не менее 15 лет.
Поводом для рассмотрения вопроса стала жалоба гражданки РФ Елены Ростовой. Она родилась на территории Казахской ССР, но впоследствии переехала и проживала в Узбекской ССР и Республике Узбекистан. Там она родила троих детей в 1987, 1990 и 1992 гг., которые являются гражданами РФ. В 2024 г. она обратилась в Социальный фонд России за досрочным назначением пенсии по старости. Она подходила под требования законодательства, но ей отказали в назначении пенсии, сославшись на то, что в 2023 г. прекратило свое действие Соглашение о гарантиях гражданам государств – участников СНГ в области пенсионного обеспечения 1992 г.
Позиция Минтруда и Социального фонда состоит в том, что дети, рожденные за пределами РФ и бывшей РСФСР, не могут быть приняты во внимание для назначения заявительнице досрочного пенсионного обеспечения. Официальных разъяснений Минтруда о назначении досрочной пенсии в связи с рождением детей на территории иностранных государств нет, сообщила на слушаниях замдиректора департамента реализации специального инфраструктурного проекта Минтруда Светлана Комарова.
Дополнительных условий для назначения досрочной пенсии в законе не прописано, в том числе относительно рождения детей в Российской Федерации или РСФСР, сообщила помощник министра юстиции Алина Таманцева. При этом она отметила, что российское пенсионное законодательство не предусматривает возможности включения в страховой стаж гражданина периодов работы за пределами РФ без уплаты взносов в Социальный фонд.
Права заявителя грубо нарушены в результате абсолютно неправильного правоприменения, но сами положения закона соответствуют Конституции, заявил полномочный представитель Совета Федерации Андрей Клишас. Жалоба касается не учета стажа и не сохранения ранее назначенных пенсионных прав, а толкования условий назначения досрочной пенсии многодетным матерям, указал он. Сам факт рождения и воспитания детей вне РФ не назван в законе как основание для отказа в назначении досрочной страховой пенсии, сказал он.
«Смысл положения федерального закона простой: Россия, законодатель и президент полагают труд женщин по воспитанию детей столь значимым и ценным для общества, что предоставляют право (досрочно. – «Ведомости») выйти на пенсию», – добавил Клишас. Он отметил, что ни заявительница, ни ее дети никогда не были гражданами другого государства. Утверждение, что дети, рожденные в Узбекистане, не могут быть учтены, звучит крайне опасно, считает Клишас.
О необходимости поддержки традиций большой многодетной семьи, развития программ возвращения соотечественников президент Владимир Путин говорил на заседании совета по реализации государственной демографической и семейной политики в октябре 2025 г., напомнил полпред президента в КС Дмитрий Мезенцев. По его словам, установление законодателем возможности досрочного назначения пенсии по старости направлено на защиту семьи и необходимо для этой категории лиц.
Ростова на слушаниях сообщила, что получила гражданство в 1998 г., а переехала в РФ в 2002 г. «Я бы до сих пор проживала в Узбекистане, если бы не было угнетения после распада Советского Союза, когда открытым текстом говорили «езжай в свою Россию», – рассказала она. По ее словам, ущемление происходило в том числе в сфере образования. Ростова отметила, что она не была гражданкой Узбекской и Казахской ССР – как только появилась возможность, она с супругом и детьми приняла гражданство РФ. Трудовой стаж в основном накапливался на территории Узбекской ССР, Ростова работала продавцом.
Ключевая проблема дела – прекращение с января 2023 г. действия Соглашения о гарантиях гражданам государств – участников СНГ в области пенсионного обеспечения, считает председатель коллегии адвокатов «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. У судов возникают проблемы с применением закона о страховых пенсиях в период отсутствия международного договора, добавила она.
В сложившейся ситуации сталкиваются два конституционно значимых интереса, говорит Минушкина. С одной стороны, Россия, как социальное государство, в условиях сложной демографической ситуации должно стимулировать увеличение рождаемости – в том числе предоставлением пенсионных льгот многодетным матерям. С другой – возможности госбюджета небезграничны и должны учитываться государством при проведении соцполитики, отмечает она.
По мнению Минушкиной, более разумным является первый подход, когда место рождения детей не имеет значения. КС неоднократно отмечал, что при наличии нескольких допустимых вариантов толкования закона выбору подлежит тот, который в меньшей степени ограничивает конституционные права и свободы граждан. Кроме того, материнство и детство защищаются государством, РФ, отметила адвокат.
Заявительница вместе со своими детьми проживают в России и являются гражданами страны, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Кроме того, в вопросе досрочного назначения пенсии нет территориальных ограничений по месту рождения детей, соглашается он. Если следовать логике Минтруда и Соцфонда, то ограничения могут распространяться и, например, на бизнесменов, которые на время уехали работать в страны Евразийского экономического сообщества, родили детей не в России и первично зарегистрировали их там. В этом вопросе нельзя ссылаться на прекращение действия соглашения с СНГ, считает он.