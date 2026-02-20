Какие наставления дали судьям в Верховном суде на совещании с Путиным

Но несмотря на общее снижение количества ходатайств следственных органов об аресте, их удовлетворяемость остается крайне высокой (88% – о заключении под стражу и 98% – о продлении мер), заметил, в свою очередь, Краснов. Безусловно, речь не идет о серьезных тяжких и особо тяжких преступлениях, например о терроризме или шпионаже, где альтернативы заключению под стражу нет, уточнил глава ВС. Но там, где общественная опасность совершенного деяния невелика, судам следует внимательнее относиться к избранию меры пресечения, связанной с лишением свободы, в том числе по так называемым предпринимательским статьям, согласился он.