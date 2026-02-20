Какие наставления дали судьям в Верховном суде на совещании с Путиным

Какие наставления дали судьям в Верховном суде на совещании с ПутинымПравосудие должно быть основано на законе и практике Верховного суда, заявил председатель инстанции
Президент Владимир Путин 19 февраля впервые посетил Верховный суд после назначения на должность председателя Игоря Краснова. Это было ежегодное совещание судей. По традиции послушать президента и главу высшей инстанции собралась не только судебная элита, но и самые высокопоставленные чиновники и министры всех силовых ведомств. В первых рядах актового зала сидели директор ФСБ Александр Бортников, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Путин, как и в прошлые годы, напомнил судьям, что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу предпринимателей и по экономическим составам преступления – это исключительная мера. В 2025 г., по его словам, число арестов снизилось на 6,2%, а количество случаев домашнего ареста выросло на 2%.
При незначительных правонарушениях применение принципа «вор должен сидеть в тюрьме» не всегда оправданно, сказал президент. При этом он подчеркнул, что главное – неизбежность наказания, а вопрос о том, каким оно должно быть, относится к компетенции судей.
Но несмотря на общее снижение количества ходатайств следственных органов об аресте, их удовлетворяемость остается крайне высокой (88% – о заключении под стражу и 98% – о продлении мер), заметил, в свою очередь, Краснов. Безусловно, речь не идет о серьезных тяжких и особо тяжких преступлениях, например о терроризме или шпионаже, где альтернативы заключению под стражу нет, уточнил глава ВС. Но там, где общественная опасность совершенного деяния невелика, судам следует внимательнее относиться к избранию меры пресечения, связанной с лишением свободы, в том числе по так называемым предпринимательским статьям, согласился он.
Краснов добавил, что в этой части Верховным судом уже даны все необходимые разъяснения и рекомендации, они четко ориентируют суды на более широкое применение домашнего ареста. «Действительно, многие суды следуют этой рекомендации все чаще, но нередко решения формально штампуются, особенно когда приводимые следователями основания о продлении срока содержания под стражей не меняются целый год», – обратил внимание Краснов.
Вместе с тем, по словам главы ВС, общий тренд на гуманизацию уголовного правосудия сохраняется. Например, в 2025 г. реальное лишение свободы (колония, тюрьма) назначено лишь в отношении 125 000 осужденных (26% от общего числа), при этом 320 000 осуждены к альтернативным видам наказаний.
В результате Путин на совещании попросил Верховный суд держать на особом контроле вопрос обоснованности применения ареста и следить за сроками рассмотрения уголовных дел в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей, поручив обеспечить постоянный мониторинг соблюдения сроков.
«Цифры применения альтернативного наказания обнадеживают, но все равно, с моей точки зрения, они недостаточно большие», – заявила президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина.
Еще одно приоритетное направление, которое выделили Путин и Краснов на совещании среди всех наставлений, – это социальная направленность работы судов. Путин подчеркнул, что обеспечение законных прав участников спецоперации на Украине и их семей остается в приоритете, и призвал продолжать уделять повышенное внимание судебной защите женщин, детей и других уязвимых категорий граждан. Президент похвалил правовые позиции ВС по вопросам льгот и компенсаций семьям погибших в зоне боевых действий.
«Стратегическим направлением развития правосудия является его человекоцентричность, служение обществу», – заверил главу государства Краснов. По его словам, нужды военнослужащих находятся на особом контроле у Верховного суда – начиная от получения выплат, компенсации расходов на оплату коммунальных услуг и заканчивая принятием на учет нуждающихся в жилых помещениях и предоставлением им денежных средств на их приобретение и строительство. По мнению Краснова, в дальнейшем потребуется унификация практики, связанной с однозначным определением статуса лиц, проходящих службу в зоне СВО. «Произвольное толкование в регионах норм о критериях установления им социальных льгот, а тем более сужение таких гарантий недопустимо», – сказал он.
Еще в XIX столетии в ходе проведения судебной реформы император Александр II обозначил критерии, которые не утратили своей актуальности по сей день, вспомнил глава Верховного суда. Суд должен быть «скорым, правым, милостивым и равным для всех», процитировал Краснов.
Правосудие должно быть основано на законе и практике Верховного суда, резюмировал его председатель.