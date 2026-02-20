Газета
Главная / Общество /

Какие наставления дали судьям в Верховном суде на совещании с Путиным

Правосудие должно быть основано на законе и практике Верховного суда, заявил председатель инстанции
Яна Суринская
Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин 19 февраля впервые посетил Верховный суд после назначения на должность председателя Игоря Краснова. Это было ежегодное совещание судей. По традиции послушать президента и главу высшей инстанции собралась не только судебная элита, но и самые высокопоставленные чиновники и министры всех силовых ведомств. В первых рядах актового зала сидели директор ФСБ Александр Бортников, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Путин, как и в прошлые годы, напомнил судьям, что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу предпринимателей и по экономическим составам преступления – это исключительная мера. В 2025 г., по его словам, число арестов снизилось на 6,2%, а количество случаев домашнего ареста выросло на 2%.

При незначительных правонарушениях применение принципа «вор должен сидеть в тюрьме» не всегда оправданно, сказал президент. При этом он подчеркнул, что главное – неизбежность наказания, а вопрос о том, каким оно должно быть, относится к компетенции судей.

«Вор должен сидеть, но есть нюансы»: что сказал Путин на совещании судей

Общество

Но несмотря на общее снижение количества ходатайств следственных органов об аресте, их удовлетворяемость остается крайне высокой (88% – о заключении под стражу и 98% – о продлении мер), заметил, в свою очередь, Краснов. Безусловно, речь не идет о серьезных тяжких и особо тяжких преступлениях, например о терроризме или шпионаже, где альтернативы заключению под стражу нет, уточнил глава ВС. Но там, где общественная опасность совершенного деяния невелика, судам следует внимательнее относиться к избранию меры пресечения, связанной с лишением свободы, в том числе по так называемым предпринимательским статьям, согласился он.

Краснов добавил, что в этой части Верховным судом уже даны все необходимые разъяснения и рекомендации, они четко ориентируют суды на более широкое применение домашнего ареста. «Действительно, многие суды следуют этой рекомендации все чаще, но нередко решения формально штампуются, особенно когда приводимые следователями основания о продлении срока содержания под стражей не меняются целый год», – обратил внимание Краснов.

Пресс-служба президента России

Вместе с тем, по словам главы ВС, общий тренд на гуманизацию уголовного правосудия сохраняется. Например, в 2025 г. реальное лишение свободы (колония, тюрьма) назначено лишь в отношении 125 000 осужденных (26% от общего числа), при этом 320 000 осуждены к альтернативным видам наказаний.

Путин поручил ВС контролировать арест фигурантов экономических преступлений

Политика / Власть

В результате Путин на совещании попросил Верховный суд держать на особом контроле вопрос обоснованности применения ареста и следить за сроками рассмотрения уголовных дел в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей, поручив обеспечить постоянный мониторинг соблюдения сроков.

«Цифры применения альтернативного наказания обнадеживают, но все равно, с моей точки зрения, они недостаточно большие», – заявила президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина.

Еще одно приоритетное направление, которое выделили Путин и Краснов на совещании среди всех наставлений, – это социальная направленность работы судов. Путин подчеркнул, что обеспечение законных прав участников спецоперации на Украине и их семей остается в приоритете, и призвал продолжать уделять повышенное внимание судебной защите женщин, детей и других уязвимых категорий граждан. Президент похвалил правовые позиции ВС по вопросам льгот и компенсаций семьям погибших в зоне боевых действий.

«Стратегическим направлением развития правосудия является его человекоцентричность, служение обществу», – заверил главу государства Краснов. По его словам, нужды военнослужащих находятся на особом контроле у Верховного суда – начиная от получения выплат, компенсации расходов на оплату коммунальных услуг и заканчивая принятием на учет нуждающихся в жилых помещениях и предоставлением им денежных средств на их приобретение и строительство. По мнению Краснова, в дальнейшем потребуется унификация практики, связанной с однозначным определением статуса лиц, проходящих службу в зоне СВО. «Произвольное толкование в регионах норм о критериях установления им социальных льгот, а тем более сужение таких гарантий недопустимо», – сказал он.

Еще в XIX столетии в ходе проведения судебной реформы император Александр II обозначил критерии, которые не утратили своей актуальности по сей день, вспомнил глава Верховного суда. Суд должен быть «скорым, правым, милостивым и равным для всех», процитировал Краснов. 

Правосудие должно быть основано на законе и практике Верховного суда, резюмировал его председатель.

