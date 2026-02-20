Эксперты и участники спецоперации сравнили виды служения Родине

Каждый участник спецоперации вкладывает свои собственные переживания в День защитника Отечества и наполняет его своим смыслом, сказал «Ведомостям» исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. До тех пор пока человек не был на фронте, не чувствуется связь и сопричастность к 23 февраля, но после службы этот день действительно воспринимается как праздник, подчеркнул он.