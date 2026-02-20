Эксперты и участники спецоперации сравнили виды служения Родине

Эксперты и участники спецоперации сравнили виды служения РодинеБольшинство россиян причисляют себя к людям, которые прежде всего болеют за дело, уверены социологи
Служение – это сквозная тема в системе российских духовно-нравственных ценностей (она закреплена в указе президента № 809), заявил директор департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Михаил Мамонов. Социологи фиксируют «очень» высокий уровень понимания этой идеи, отметил он.
По его словам, ценность «хорошо содержательно наполнена». «Почему?» – задался вопросом Мамонов. И сам ответил на него: «Потому что, с одной стороны, это действительно ценность, а с другой стороны, это традиция, а для многих это и повседневная практика, повседневный опыт, принцип жизни».
Об этом он говорил на круглом столе близкого к Кремлю ЭИСИ. Эксперты собрались накануне Дня защитника Отечества, чтобы обсудить значение служения на фронте и в тылу.
Например, согласно январскому всероссийскому опросу среди 1600 респондентов, треть россиян (33%) связывает «служение Отечеству и ответственность за его судьбу» с защитой страны. У 24% россиян это ассоциируется с работой на благо государства, у 17% – с патриотизмом. Кроме того, 71% граждан заявили о том, что идея бескорыстного служения им близка.
«Важно даже не только то, что мы считаем это элементом нашего кода, важно также то, что большинство россиян причисляют себя как раз к тем людям, которые прежде всего болеют за дело, а потом уже работают, выполняют какие-то обязанности ради зарплаты», – акцентировал внимание Мамонов.
Говоря о профессиях, связанных со служением, россияне чаще всего называют военных (53%), врачей (29%), учителей (17%) и священнослужителей (16%). При этом у большинства россиян возникают положительные ассоциации при словосочетании «участник спецоперации», напомнил он: 22% граждан ощущают гордость, 14% – уважение и почет, 10% – героизм.
Еще 9% испытывают жалость. Для 6% россиян участник спецоперации – это защитник.
Ценность по указу
В основе праздника 23 Февраля лежит «традиционная, передающаяся из поколения в поколение ценность» – служение Отечеству и личная ответственность за его судьбу, сказал руководитель проектов департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ Владимир Шаповалов.
Капитан медицинской службы Вооруженных сил РФ участница программы «Время героев» Дарья Светяш напомнила, что 23 Февраля стоит воспринимать шире его гендерных рамок и празднования «мужского дня». «Я сам участник специальной военной операции (СВО). В нашей команде много ребят, которые держали в руках автомат, но <...> ездят закрывать тепловой контур, развозят гуманитарную помощь там, где она действительно нужна», – заявил советник заместителя руководителя исполкома «Народного фронта» Александр Касауров. Такая помощь «требует не меньшего мужества».
Каждый участник спецоперации вкладывает свои собственные переживания в День защитника Отечества и наполняет его своим смыслом, сказал «Ведомостям» исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. До тех пор пока человек не был на фронте, не чувствуется связь и сопричастность к 23 февраля, но после службы этот день действительно воспринимается как праздник, подчеркнул он.
Как говорил «Ведомостям» социолог Денис Волков, последние годы значимость Дня защитника Отечества выросла – скорее всего, на фоне спецоперации и внимания к этому празднику властей. Хотя, отмечает он, 23 Февраля и так входит в десятку главных праздников.
Об этом же говорил «Ведомостям» глава АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров: «Как же может восприниматься армия и ее праздник? В мирные времена он носил прежде всего гендерную окраску, но сегодня <...> праздник возвращает свой исходный смысл».