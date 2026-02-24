Правительство не поддержало отмену платы за размещение сетей для кабельного ТВ

Правительство не поддержало отмену платы за размещение сетей для кабельного ТВОператоры апеллируют к тому, что УК стали переносить расходы за размещение интернет-сетей на другие виды инфраструктуры
Правительство просит обосновать необходимость освобождения операторов связи от платы за установку сетей для оказания смежных услуг в многоквартирных домах (МКД). Речь идет о прокладке кабелей в доме для кабельного ТВ, умных домофонов с видеонаблюдением и умных счетчиков, автоматически передающих данные о потреблении электроэнергии в управляющую компанию (УК). Это следует из отзыва Белого дома на законопроект двух сенаторов. Инициатива была одобрена при условии доработки, рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, второй – в Белом доме.
Инициативу внесли в Госдуму в июне 2025 г. зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона, председатель комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко и др. Изменения планируется внести в закон о связи и Жилищный кодекс.
В апреле 2024 г. вступили в силу поправки в закон, которые обязывают УК бесплатно допускать операторов связи в МКД для размещения сетей, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет, по желанию любого жильца без решения общего собрания собственников. Заключенные до дня вступления в силу этих изменений договоры между операторами связи и УК, предусматривающие плату за размещение сетей связи в МКД по требованию любой из сторон, подлежат прекращению. Но, как следует из пояснительной записки, расторгнуто только 15–30% от всех договоров. По данным Минцифры на январь 2025 г., от операторов связи поступило 334 обращения о проблемах при взаимодействии с УК в 25 регионах.
Инициатива сенаторов о госконтроле за конкурентным размещением провайдеров МКД дополняет принятые в 2024 г. поправки. Например, в их законопроекте в том числе предлагается наделить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочиями по контролю действий УК в отношении операторов связи. Как отмечается в отзыве правительства на законопроект, в документе должно быть отражено закрепление таких функций за ФАС.
Законопроект расширяет перечень операторского оборудования, которое подлежит бесплатному размещению в МКД, говорит представитель пресс-службы МТС. По его словам, оборудование для кабельного ТВ, систем видеонаблюдения и других сервисов используется для нужд жителей, поэтому его размещение обосновано и целесообразно. Представитель пресс-службы «Мегафона» добавил, что положения законопроекта формируют единый подход: бесплатное размещение инфраструктуры не позволит УК создавать для провайдеров искусственные трудности, завышать цены или вводить необоснованные требования.
В отзыве также отмечается, что в проекте используются понятия, для которых нет определения в законодательстве РФ, – «передача данных для обеспечения интеллектуального учета коммунальных ресурсов» и «домофонная связь».
Представитель «ЭР-телеком холдинга» (бренд «Дом.ру») отмечает, что операторы связи сталкиваются с ситуацией, когда УК, ранее взимавшие плату за размещение интернет-сетей, пытаются переложить эти расходы на другие виды инфраструктуры – кабельное ТВ, видеонаблюдение, домофоны и интеллектуальные приборы учета. «Это дискриминация цифровой инфраструктуры, которая нужна людям для комфортной и безопасной жизни», – считает он.
По словам директора по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасии Биджеловой, логика законопроекта проста: если интернет-провайдеры получают бесплатный доступ, операторы смежных услуг, размещающие домофоны, видеокамеры и умные счетчики, не должны платить за те же права. Это закрыло бы лазейки для УК, которые пытаются компенсировать потерю «арендных» платежей новыми поборами, объясняет она.
Но главная проблема остается нерешенной: общее имущество в доме принадлежит жильцам, а законопроект предлагает операторам пользоваться им бесплатно, а ремонтировать – за счет собственников, делает оговорку Биджелова. Как заявил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев, по его опыту, чаще всего УК жалуются на провайдеров, а не наоборот. Жалобы касаются некорректного размещения оборудования, захламления мест общего пользования и т. д., говорит он.
«Ведомости» направили запрос операторам связи «Ростелеком» и «Билайн», чтобы узнать их позицию, а также в правительство с просьбой подтвердить положительный отзыв на законопроект.