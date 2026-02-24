Правительство не поддержало отмену платы за размещение сетей для кабельного ТВ

В апреле 2024 г. вступили в силу поправки в закон, которые обязывают УК бесплатно допускать операторов связи в МКД для размещения сетей, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет, по желанию любого жильца без решения общего собрания собственников. Заключенные до дня вступления в силу этих изменений договоры между операторами связи и УК, предусматривающие плату за размещение сетей связи в МКД по требованию любой из сторон, подлежат прекращению. Но, как следует из пояснительной записки, расторгнуто только 15–30% от всех договоров. По данным Минцифры на январь 2025 г., от операторов связи поступило 334 обращения о проблемах при взаимодействии с УК в 25 регионах.