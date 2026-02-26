Суд приговорил Гуфа к году условно за потасовку в бане

Суд приговорил Гуфа к году условно за потасовку в банеЗащита рэпера настаивала на оправдательном приговоре
Наро-Фоминский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор рэп-исполнителю Алексею Долматову (псевдоним Гуф) по делу о грабеже в подмосковном банном комплексе. Согласно решению суда, Гуфу назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.
На скамье подсудимых вместе с артистом был второй фигурант – его приятель Геворк Саруханян. В октябре 2024 г. они похитили телефон IPhone 14 Pro в ходе конфликта с братом администратора бани.
Гуф был задержан 23 октября 2024 г., ему предъявили обвинения по п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия).
В материалах уголовного дела говорится, что Саруханян скручивал и удерживал руки потерпевшего, а Долматов высказывал угрозы применения физического насилия и нанес брату администратора не менее двух ударов по лицу. Потасовка началась после того, как в счет гостей добавили штраф за курение. Гуф и Саруханян отказались платить, после чего женщина-администратор позвонила своему родственнику, сотруднику Росгвардии, который не был в тот день при исполнении. Потерпевший приехал в банный комплекс, стал настаивать на уплате штрафа и снимал происходящее на камеру.
24 октября Гуф опубликовал видео, в котором извинился за свой поступок перед сотрудниками, полицейскими, журналистами и родителями.
В суде потерпевший заявил, что стороны примирились, и просил прекратить дело. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.
Адвокаты Долматова просили суд вынести оправдательный приговор, поскольку в деле, по их мнению, не хватало собранных следствием доказательств.