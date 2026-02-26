Суд приговорил Гуфа к году условно за потасовку в бане

В материалах уголовного дела говорится, что Саруханян скручивал и удерживал руки потерпевшего, а Долматов высказывал угрозы применения физического насилия и нанес брату администратора не менее двух ударов по лицу. Потасовка началась после того, как в счет гостей добавили штраф за курение. Гуф и Саруханян отказались платить, после чего женщина-администратор позвонила своему родственнику, сотруднику Росгвардии, который не был в тот день при исполнении. Потерпевший приехал в банный комплекс, стал настаивать на уплате штрафа и снимал происходящее на камеру.