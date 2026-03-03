«Роскосмос» сможет самостоятельно предоставлять служебное жилье космонавтам

Действие законопроекта в первую очередь коснется действующих космонавтов, численность которых традиционно составляет несколько десятков человек, рассказал «Ведомостям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»). Помимо них сюда можно отнести сотрудников ЦПК и других подведомственных организаций, которые при наличии оснований могут претендовать на служебное жилье. Речь идет не о массовом распределении квартир, а о регулировании специализированного фонда для узкого профессионального круга, подчеркнул депутат. Он также отметил, что в публичном доступе нет единого реестра служебных квартир «Роскосмоса».