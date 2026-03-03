«Роскосмос» сможет самостоятельно предоставлять служебное жилье космонавтам

«Роскосмос» сможет самостоятельно предоставлять служебное жилье космонавтамИнициатива может ускорить распределение квартир, но для минимизации злоупотреблений нужен контроль
Госкорпорация «Роскосмос» сможет самостоятельно включать жилые помещения в специализированный жилищный фонд и предоставлять их космонавтам. Это сократит сроки выдачи квартир и длинную цепочку согласований. Такой законопроект 2 марта одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности при условии доработки. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к комиссии.
Изменения планируется внести в Жилищный кодекс РФ (ЖК). Авторами инициативы стали зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Мурат Хапсироков и первый зампред думского комитета по экономической политике Денис Кравченко («Единая Россия»).
В пояснительной записке к законопроекту указано, что обеспечение космонавтов жильем остается социально значимой задачей, которая напрямую влияет на устойчивость и развитие ракетно-космической отрасли. В 2024 г. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), который входит в структуру госкорпорации, завершил строительство многоквартирного дома в Звездном городке (Московская обл.). Строительство финансировалось за счет средств бюджета, объект относится к федеральной собственности, указано там же.
Согласно положению о космонавтах РФ, которое утверждено правительством, такие специалисты имеют право на получение жилого помещения специализированного жилищного фонда на время своей работы. При этом в действующей редакции ЖК говорится, что решения о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд и их предоставлении принимают исключительно федеральные органы власти.
Полномочия «Роскосмоса» по принятию таких решений прямо не закреплены, говорится в пояснительной записке. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что его реализация не потребует дополнительных расходов из бюджета. Как пояснил доцент факультета менеджмента Института управления РАНХиГС Станислав Гуров, инициатива предполагает передачу полномочий по управлению уже существующим федеральным имуществом. Основные расходы, связанные с эксплуатацией, содержанием и ремонтом жилья, уже учитываются в текущих бюджетных обязательствах, добавил он.
В своем отзыве правительство указало на необходимость внести изменения в ст. 100 ЖК, для того чтобы «Роскосмос» или уполномоченное лицо могло быть наймодателем по договорам найма специализированного жилья.
Что такое специализированный жилфонд
Действие законопроекта в первую очередь коснется действующих космонавтов, численность которых традиционно составляет несколько десятков человек, рассказал «Ведомостям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»). Помимо них сюда можно отнести сотрудников ЦПК и других подведомственных организаций, которые при наличии оснований могут претендовать на служебное жилье. Речь идет не о массовом распределении квартир, а о регулировании специализированного фонда для узкого профессионального круга, подчеркнул депутат. Он также отметил, что в публичном доступе нет единого реестра служебных квартир «Роскосмоса».
Законопроект в случае его принятия может существенно ускорить выдачу жилья космонавтам, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, сейчас каждый ордер на квартиру проходит длинную цепочку согласований: ЦПК – Росимущество – профильное министерство – правительство. На каждом уровне документ задерживается на недели, месяцы или даже годы, отметил Жарский. Делегирование функций единому отраслевому оператору убирает 2–3 звена в этой цепочке и сокращает сроки ожидания.
При этом есть риски снижения внешнего контроля, продолжил Жарский. «Роскосмос» фактически окажется и управляющим, и арендодателем», – отметил он. Чтобы минимизировать такие риски, в нормативном акте можно, например, сразу прописать обязательный аудит Счетной палаты, ежегодную публикацию перечней предоставленных квартир и персональную ответственность руководителя департамента за любые отклонения от утвержденного порядка, заключил эксперт.
Аналогичная практика делегирования полномочий по выдаче жилья существует и в других ведомствах, отметил управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. Например, МИД и Минобрнауки, а также Росреестр самостоятельно управляют специализированным жилищным фондом для своих сотрудников. Такой подход допустим и для «Роскосмоса» при условии детальной регламентации прав и обязанностей госкорпорации, механизмов контроля и отчетности в рамках новой модели, добавил он.
«Ведомости» направили запрос в «Роскосмос», чтобы уточнить, сколько космонавтов и сотрудников подведомственных госкорпорации организаций нуждается в служебном жилье и каким объемом специализированного жилищного фонда она уже располагает.