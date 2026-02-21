«На НЛО не похоже»: как строили, спасали и топили станцию «Мир»

Через три недели, 13 марта 1986 г., «Союз Т-15» отправил на «Мир» первый экипаж – командира Леонида Кизима и бортинженера Владимира Соловьева. Кизим к тому моменту уже дважды летал на орбиту, Соловьев – один раз. Вместе они провели на «Салюте-7» более 230 суток и выполнили шесть выходов в открытый космос. Слетанность пары стала решающим фактором в выборе первого экипажа для «Мира»: космонавтам предстояло работать с тремя разными агрегатами и выполнять все стыковки и расстыковки вручную.