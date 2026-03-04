Чиновник Кремля рассказал о России как «квантовой цивилизации»

По словам Журавского, о России можно говорить как о «квантовой цивилизации»: «Исторически мы часто демонстрируем нерасположенность к планомерному, рутинному «процессу», который является гордостью западной цивилизации. <...> Для нашего человека режим «сверхзадачи в невозможные сроки» является нормативным и мотивирующим на подвиги. Именно такой мобилизационный режим включал наш многонациональный народ, когда изгонял тевтонских, французских и немецких оккупантов. Благодаря народной мобилизации создавались самые значимые отечественные проекты: борьба с безграмотностью, электрификация всей страны, атомная промышленность, восстановление экономики после войны, прорыв в космос, освоение целины. Мы не идем по ступеням – мы совершаем квантовый скачок из точки А в точку Д, минуя пару промежуточных стадий».