Счетная палата заявила о нехватке 12 000 специалистов в дорожной отрасли

К причинам, по которым работники не приходят в отрасль, Ломакин относит следующие: сложные условия труда на улице в любое время суток и при любой погоде, изношенное оборудование на многих предприятиях, а также нехватка средств в дорожных фондах регионов. Последнее не позволяет обеспечить необходимое финансирование для дорожных организаций на местных и региональных дорогах, отметил он.