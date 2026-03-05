Счетная палата заявила о нехватке 12 000 специалистов в дорожной отрасли

Счетная палата заявила о нехватке 12 000 специалистов в дорожной отраслиНа линейные должности нанимают индийцев и африканцев, которые готовы много работать за низкие зарплаты, говорят эксперты
В сфере дорожного обслуживания ежегодно не хватает порядка 12 000 сотрудников. Речь идет о кадрах с высшим и средним профессиональным образованием. Об этом заявила аудитор Счетной палаты (СП) РФ Елена Бойцова на круглом столе в Совете Федерации, ссылаясь на данные Федерального дорожного агентства.
Каждый год СП выявляет нарушения при планировании и выполнении дорожных работ, говорит Бойцова. В частности, регионы завышают объемы принятых и оплаченных дорожных работ, стоимость материалов и начальных цен контрактов, а также принимают к оплате работы, которые не соответствуют условиям контрактов, перечислила она.
Частые нарушения Бойцова в том числе связывает с тем, что управленцы в сфере дорожного хозяйства в регионах не обладают достаточными компетенциями. Аудитор обратила внимание и на общую текучесть кадров в отрасли. «Данный факт неоднократно самими регионами в рамках наших выездных проверок подсвечивался», – добавила она.
Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Ломакин заявил, что проблемным вопросом остается оплата труда дорожников. За первые шесть месяцев 2025 г. зарплата работников предприятий, занимающихся содержанием автодорог, составляла чуть более 60 000 руб. в месяц, привел он данные профсоюза.
К причинам, по которым работники не приходят в отрасль, Ломакин относит следующие: сложные условия труда на улице в любое время суток и при любой погоде, изношенное оборудование на многих предприятиях, а также нехватка средств в дорожных фондах регионов. Последнее не позволяет обеспечить необходимое финансирование для дорожных организаций на местных и региональных дорогах, отметил он.
Больше всего в отрасли не хватает линейного персонала: дорожных рабочих, машинистов тяжелой техники (бульдозеры, тракторы), бетонщиков, монтажников конструкций, электрогазосварщиков и операторов оборудования, говорит руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. Это массовые профессии, где низкая квалификация и текучесть особенно заметны в регионах, отметил он.
В условиях дефицита кадров компании в сфере дорожного строительства набирают иностранный персонал из визовых стран Африки и Азии (Индия, Филиппины, Бангладеш, Вьетнам), продолжил Мурадян. Эти специалисты часто имеют опыт работы в крупных проектах Дубая, США или Японии, готовы к графику шесть дней в неделю по 11 часов за 45 000–50 000 руб. и быстро адаптируются, помогая закрыть дефицит без долгой подготовки, отметил эксперт.
«Ведомости» направили запрос в СП с просьбой уточнить, какие рекомендации ведомство направило регионам, а также в Минтранс – о количестве выпускников транспортных вузов и учреждений СПО, которых ежегодно получает отрасль.