Бывший руководитель НКО сможет исправить в ЕГРЮЛе недостоверные данные о себе

Если человек формально числится руководителем НКО, которая впоследствии получает статус иностранного агента, это ставит его под прямой риск включения в реестр физических лиц, связанных с иностранными агентами, сказала «Ведомостям» Лантратова. Этот риск также существует даже при фактическом отсутствии связи с организацией, поскольку основанием для включения в реестр аффилированных лиц является не только текущее, но и прошлое участие в структуре организации-иноагента. «Однако надо учитывать, что такое лицо может быть исключено из такого реестра через два года при отсутствии оснований для включения», – напомнила она. В такой ситуации законопроект поможет как можно скорее выйти из числа руководителей, что ускорит отсчет двухлетнего срока, добавила депутат.