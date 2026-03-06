Бывший руководитель НКО сможет исправить в ЕГРЮЛе недостоверные данные о себе

Бывший руководитель НКО сможет исправить в ЕГРЮЛе недостоверные данные о себеЭто снизит для него риски административной и финансовой ответственности за действия организации, говорят юристы
Граждане, которые ранее руководили некоммерческими организациями (НКО), но больше не исполняют эту функцию, смогут исправить данные о себе в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Такой законопроект 5 марта внесла в Госдуму группа депутатов. Изменения предлагается внести в закон об НКО. В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2027 г.
Авторами инициативы стали глава комитета нижней палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия»), вице-спикер Петр Толстой, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев (оба – из «Единой России») и т. д.
В пояснительной записке к проекту сказано, что на практике встречаются случаи, когда гражданин уже не является руководителем НКО, но сведения о нем продолжают содержаться в ЕГРЮЛе. На информацию в реестре ориентируются заинтересованные физические и юридические лица, а также госорганы. В отличие от коммерческих организаций, для которых существует механизм внесения в ЕГРЮЛ информации о недостоверных сведениях, для НКО такой процедуры пока нет.
Депутаты предложили закрепить право гражданина обратиться в Министерство юстиции, если в ЕГРЮЛе он все еще значится как лицо, имеющее право действовать от имени НКО без доверенности, хотя фактически уже не руководит организацией. Минюст будет пересылать такие заявления в Федеральную налоговую службу (ФНС), которая внесет в ЕГРЮЛ запись о недостоверных сведениях. Заявитель и сама организация, о которой идет речь, будут уведомлены о внесении записи. Это изменение позволит сделать данные в ЕГРЮЛе более актуальными и точными, а также защитить права людей, которые больше не связаны с НКО, говорится в пояснительной записке.
Различие в механизмах оспаривания сведений для коммерческих организаций и НКО объясняется разграничением полномочий между ведомствами, сказал адвокат Михаил Сазанов. Для коммерческих структур регистрирующим органом выступает ФНС, которая самостоятельно вносит запись о недостоверности на основании заявления заинтересованного лица или по итогам проверки. В отношении НКО действует специальный порядок: решение о регистрации принимает Минюст и ФНС лишь исполняет это решение, пояснил он. Налоговая служба отказывается вносить запись о недостоверности без решения Минюста, а у министерства нет четкой процедуры рассмотрения таких заявлений от граждан. Предлагаемый законопроект эту коллизию устраняет, предоставляя бывшему руководителю НКО прямой и защищенный законом инструмент, добавил он.
Если человек формально числится руководителем НКО, которая впоследствии получает статус иностранного агента, это ставит его под прямой риск включения в реестр физических лиц, связанных с иностранными агентами, сказала «Ведомостям» Лантратова. Этот риск также существует даже при фактическом отсутствии связи с организацией, поскольку основанием для включения в реестр аффилированных лиц является не только текущее, но и прошлое участие в структуре организации-иноагента. «Однако надо учитывать, что такое лицо может быть исключено из такого реестра через два года при отсутствии оснований для включения», – напомнила она. В такой ситуации законопроект поможет как можно скорее выйти из числа руководителей, что ускорит отсчет двухлетнего срока, добавила депутат.
Ситуации с неактуальными данными в ЕГРЮЛе могут происходить по нескольким причинам: руководитель прекратил полномочия, но данные не обновлены; организация получила статус иноагента; произошла смена руководства, но информация не была своевременно внесена в реестр, перечислил управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов.
Если сама организация по каким-либо причинам не подает заявление о смене руководителя, бывший директор оказывается заложником ситуации, сказал адвокат МКА «Вектор прайм» Давид Мелконян. Пока в ЕГРЮЛе содержится запись о нем как о действующем руководителе, третьи лица, включая госорганы, кредиторов и контрагентов, вправе считать его таковым. То есть бывшего руководителя могут привлечь к административной ответственности за нарушения, допущенные организацией; предъявить иск о субсидиарной ответственности по долгам, а также отказать в кредите или трудоустройстве из-за нежелательной аффилированности, добавил Мелконян.
Принятие нового закона усилит правовую защиту бывших руководителей НКО: появится официальный механизм оспаривания недостоверных сведений о них в госреестрах, а сроки рассмотрения соответствующих заявлений будут строго регламентированы, добавил Егулемов.