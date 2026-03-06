Путин встретился с Бастрыкиным. Главное

Путин встретился с Бастрыкиным. ГлавноеУщерб от действий Киева в Донбассе, преступления мигрантов и 1,5 млн дел
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем Следственного комитета (СК) РФ Александром Бастрыкиным. Об этом сообщает Кремль.
«Ведомости» собрали главные заявления Бастрыкина в ходе мероприятия.
Работа в Донбассе
Ущерб от действий Киева в Донбассе составляет 580 млрд руб.
Более 70 украинцев получили наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийства мирных жителей. Судебными органами Донбасса постановлены административные приговоры в отношении 1084 военных Украины.
Бастрыкин за 2025 г. совершил 20 выездов в Донбасс, где проводил совещания, ставил дела на контроль, а также оказывал необходимое содействие в работе следственных управлений.
Итоги 2025 г.
В прошлом году в суды было передано 2490 уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений, совершенных мигрантами. Параллельно с этими делами СК также расследовал и направили в суд 283 уголовных дела против должностных лиц, причастных к миграционной системе.
СК РФ получил согласие на возбуждение дел в отношении 23 судей в 2025 г. Все они рассмотрены и удовлетворены. Бастрыкин также отметил, что в суды в прошлом году переданы уголовные дела в отношении 12 судей.
В 2025 г. было расследовано более 16 000 преступлений, совершенных несовершеннолетними, и передано для судебного разбирательства 8105 таких уголовных дел.
За прошлый год совершено 23 000 преступлений, где потерпевшими оказались несовершеннолетние. Суд передал 12 000 уголовных дел о преступных посягательствах на несовершеннолетних.
Итоги работы СК
Общий имущественный ущерб из-за теракта в концертном зале «Крокус сити холл» составил около 6 млрд руб. В результате происшествия погибли 150 человек, ранения получили 609 потерпевших.
За последние 15 лет в суд было направлено почти 1,5 млн дел, возмещен ущерб почти на 1 трлн руб. К уголовной ответственности привлекли более 1,5 млн лиц.
Есть очень много желающих работать следователями в новых регионах России, в том числе девушек. Он пояснил, что в отношении обращений от женщин, которые хотят работать в новых регионах, действует особый порядок.
