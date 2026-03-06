Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Путин встретился с Бастрыкиным. Главное

Ущерб от действий Киева в Донбассе, преступления мигрантов и 1,5 млн дел
Анастасия Брянцева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем Следственного комитета (СК) РФ Александром Бастрыкиным. Об этом сообщает Кремль.

«Ведомости» собрали главные заявления Бастрыкина в ходе мероприятия.

Работа в Донбассе

  • Ущерб от действий Киева в Донбассе составляет 580 млрд руб.

  • Более 70 украинцев получили наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийства мирных жителей. Судебными органами Донбасса постановлены административные приговоры в отношении 1084 военных Украины.

  • Бастрыкин за 2025 г. совершил 20 выездов в Донбасс, где проводил совещания, ставил дела на контроль, а также оказывал необходимое содействие в работе следственных управлений.

Итоги 2025 г.

  • В прошлом году в суды было передано 2490 уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений, совершенных мигрантами. Параллельно с этими делами СК также расследовал и направили в суд 283 уголовных дела против должностных лиц, причастных к миграционной системе.

Бастрыкин: число преступлений мигрантов выросло на 7% за год

Общество

  • СК РФ получил согласие на возбуждение дел в отношении 23 судей в 2025 г. Все они рассмотрены и удовлетворены. Бастрыкин также отметил, что в суды в прошлом году переданы уголовные дела в отношении 12 судей.

  • В 2025 г. было расследовано более 16 000 преступлений, совершенных несовершеннолетними, и передано для судебного разбирательства 8105 таких уголовных дел.

  • За прошлый год совершено 23 000 преступлений, где потерпевшими оказались несовершеннолетние. Суд передал 12 000 уголовных дел о преступных посягательствах на несовершеннолетних.

Итоги работы СК

  • Общий имущественный ущерб из-за теракта в концертном зале «Крокус сити холл» составил около 6 млрд руб. В результате происшествия погибли 150 человек, ранения получили 609 потерпевших.

  • За последние 15 лет в суд было направлено почти 1,5 млн дел, возмещен ущерб почти на 1 трлн руб. К уголовной ответственности привлекли более 1,5 млн лиц. 

  • Есть очень много желающих работать следователями в новых регионах России, в том числе девушек. Он пояснил, что в отношении обращений от женщин, которые хотят работать в новых регионах, действует особый порядок.

  • В Санкт-Петербурге создадут кадетский корпус морской направленности

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте