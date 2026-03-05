Бастрыкин: за 2025 год расследовано более 16 000 преступлений несовершеннолетних
В 2025 г. было расследовано более 16 000 преступлений, совершенных несовершеннолетними, и передано для судебного разбирательства 8105 таких уголовных дел. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Кремль.
За прошлый год совершено 23 000 преступлений, где потерпевшими оказались несовершеннолетние. Суд передал 12 000 уголовных дел о преступных посягательствах на несовершеннолетних.
Глава МВД Владимир Колокольцев 4 марта сообщал, что в 2025 г. было предотвращено 21 нападение школьников на учеников и учителей. Он подчеркнул, что вопрос безопасности в образовательных организациях находится в компетенции ряда ведомств.
В ходе того же мероприятия российский лидер сообщил, что в 2025 г. впервые за долгое время отмечен рост подростковой преступности. Доля тяжких и особо тяжких составов, по его словам, превысила 40%. Борьбу с подростковой преступностью Путин назвал общенациональной задачей.