Бастрыкин: за 2025 год расследовано более 16 000 преступлений несовершеннолетних

В ходе того же мероприятия российский лидер сообщил, что в 2025 г. впервые за долгое время отмечен рост подростковой преступности. Доля тяжких и особо тяжких составов, по его словам, превысила 40%. Борьбу с подростковой преступностью Путин назвал общенациональной задачей.