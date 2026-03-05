Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Бастрыкин: за 2025 год расследовано более 16 000 преступлений несовершеннолетних

Ведомости

В 2025 г. было расследовано более 16 000 преступлений, совершенных несовершеннолетними, и передано для судебного разбирательства 8105 таких уголовных дел. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Кремль. 

За прошлый год совершено 23 000 преступлений, где потерпевшими оказались несовершеннолетние. Суд передал 12 000 уголовных дел о преступных посягательствах на несовершеннолетних.

Глава МВД Владимир Колокольцев 4 марта сообщал, что в 2025 г. было предотвращено 21 нападение школьников на учеников и учителей. Он подчеркнул, что вопрос безопасности в образовательных организациях находится в компетенции ряда ведомств.

В ходе того же мероприятия российский лидер сообщил, что в 2025 г. впервые за долгое время отмечен рост подростковой преступности. Доля тяжких и особо тяжких составов, по его словам, превысила 40%. Борьбу с подростковой преступностью Путин назвал общенациональной задачей.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь