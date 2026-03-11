Правительство одобрило упрощенный перевод сельхозземель под агротуризм

Правительство одобрило упрощенный перевод сельхозземель под агротуризмЭто поддержит развитие сельского туризма, но надо устранить риски нецелевого использования таких земель
Земельные участки сельхозназначения, которые не относятся к сельскохозяйственным угодьям, можно будет в упрощенном порядке переводить в земли рекреационного назначения для строительства и использования объектов сельского туризма. Речь идет о гостевых домах, туристических комплексах и других объектах для приема туристов. Такой законопроект при условии доработки одобрила 10 марта правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к комиссии.
Изменения планируется внести в законы о развитии сельского хозяйства, переводе земель или земельных участков из одной категории в другую, а также в Земельный и Градостроительный кодексы РФ. Авторы проекта – вице-спикер Госдумы Андрей Гордеев («Единая Россия»), глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) и др. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г.
В пояснительной записке к проекту говорится, что за последние три года (2023–2025) около 1 млн туристов посетили объекты сельского туризма, созданные при поддержке Минсельхоза. Несмотря на рост интереса туристов к посещению мест отдыха в сельской местности, дальнейшее расширение этого направления сдерживается законодательными ограничениями, сказано там же.
Как следует из текста проекта, основанием для перевода земель в категорию рекреационного назначения станут утвержденные документы территориального планирования или документация по планировке территории. У Минсельхоза появится право согласовывать документацию по планировке территории, подготовленную для таких земельных участков, до ее утверждения региональными и муниципальными властями. Министерство будет проверять, соответствует ли эта документация целям развития сельского хозяйства, а также отвечают ли планируемые объекты требованиям, установленным правительством.
Белый дом в своем отзыве поручил авторам законопроекта определить виды объектов капстроительства, которые могут использоваться для оказания услуг в сфере агротуризма, и установить требования к ним для применения механизма упрощенного перевода земель.
Необходимо также предусмотреть механизмы, которые исключат злоупотребления при использовании таких земельных участков. В частности, следует проработать вопрос о возможности обратного перевода земельных участков в категорию земель сельхозназначения, если участок не используется в соответствии с утвержденной документацией в течение установленного срока. В финансово-экономическом обосновании нужно указать информацию о влиянии реализации законопроекта на доходы бюджетов всех уровней, говорится в отзыве.
В законопроекте идет речь о создании правового «зеленого коридора» для агротуризма, считает заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев. По его словам, действующее законодательство исторически заточено под жесткое разделение земель по целевому назначению – либо пашня, либо стройка. Сельский туризм требует более гибридного подхода, потому что в этом случае идет речь о производстве (ферме), размещении гостей и объектах досуга, пояснил Гареев. В случае принятия законопроекта будет разрешен перевод несельскохозяйственных угодий (например, заросшие кустарником территории, овраги, участки под старыми постройками. – «Ведомости») в категорию особо охраняемых или промышленных земель. В результате государство может устранить главное препятствие для инвесторов – невозможность легально поставить на таком участке капитальное строение для приема туристов, подчеркнул он.
Гареев считает, что упрощение процедуры перевода земель особенно повлияет на регионы с высоким туристическим потенциалом, но слабой инфраструктурой – например, на Северный Кавказ, Алтай, Карелию. Можно ожидать появления не просто «домиков в поле», а комплексных проектов – фермерских сыроварен с дегустационными залами и гостиницей, экологических троп с визит-центрами на землях, рассуждает он. Сельский туризм – это зачастую спасательный круг для малых форм хозяйствования, заключил Гареев.
Генеральный директор Центрального кадастрового агентства Александра Кортышева считает, что главная опасность законопроекта – это лазейки для перевода земель в категорию «промышленность». По ее словам, под предлогом строительства гостевого дома можно использовать участок под склад, логистический центр или коттеджный поселок. Помимо этого земли, не занятые сельхозугодьями, представляют собой огромный массив сенокосов, пастбищ и залежей, которые могут быть специально заброшены, чтобы затем легально вывести их из оборота. Риски злоупотреблений могут возникнуть при использовании документов территориального планирования, продолжила Кортышева. Их утверждение на муниципальном уровне при формальном согласовании с Минсельхозом создает возможности для лоббизма: перевод почти любого участка можно будет обосновать «нуждами туризма», заключила она.
Для сдерживания риска злоупотреблений есть несколько механизмов контроля, отметил управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. Среди них – федеральный и муниципальный земельный надзор, в том числе со стороны Россельхознадзора, административная ответственность по КоАП РФ, а также возможность принудительного изъятия участка через суд при неиспользовании по назначению свыше трех лет. В совокупности эти меры снижают, но не исключают полностью риск злоупотреблений – ключевое значение будет иметь четкость формулировок закона и эффективность правоприменительной практики, заключил он.
«Ведомости» направили запрос в Минсельхоз с просьбой пояснить, какие механизмы планируется использовать для контроля за соблюдением целевого использования земель.