Правительство одобрило упрощенный перевод сельхозземель под агротуризм

Генеральный директор Центрального кадастрового агентства Александра Кортышева считает, что главная опасность законопроекта – это лазейки для перевода земель в категорию «промышленность». По ее словам, под предлогом строительства гостевого дома можно использовать участок под склад, логистический центр или коттеджный поселок. Помимо этого земли, не занятые сельхозугодьями, представляют собой огромный массив сенокосов, пастбищ и залежей, которые могут быть специально заброшены, чтобы затем легально вывести их из оборота. Риски злоупотреблений могут возникнуть при использовании документов территориального планирования, продолжила Кортышева. Их утверждение на муниципальном уровне при формальном согласовании с Минсельхозом создает возможности для лоббизма: перевод почти любого участка можно будет обосновать «нуждами туризма», заключила она.