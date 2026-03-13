Конституционный суд решил, когда можно пренебречь правами патентообладателя

«Трикафта» поставляется в Россию с 2021 г. через единственного дистрибутора – АО «Санофи Россия», посредством которого компания «Вертекс» осуществляет зарегистрированные за ней исключительные права (патент). Спустя несколько лет после создания препарата аргентинская компания разработала более дешевый биоэквивалентный препарат (дженерик), который получил название «Трилекса». Его дистрибутор – ООО «Медицинская исследовательская компания «МИК» при планировании поставок в Россию обратилось к компании «Вертекс» для заключения лицензионного договора на использование их изобретений. «Вертекс» отказал дистрибутору дженерика. Тогда МИК, не получив согласия, обратилась в суд с иском о предоставлении принудительной лицензии. В обоснование иска ООО «МИК» сослалось на опасения возможного частичного или даже полного – по причине введенных санкций – прекращения поставок «Трикафты» и создания дефицита необходимого препарата на рынке, а также указало на его непомерно высокую цену. Нижестоящие суды сначала не поддержали принудительную лицензию, но в апелляции встали на сторону МИК. После этого патентообладатель – «Вертекс» дошел с жалобой до КС.