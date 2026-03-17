КС может пересмотреть норму о компенсации за наем жилья военным

Поводом для обращения в КС стал иск гражданина к войсковой части, где он проходил службу. Он вместе с супругой, сыном и дочерью был признан нуждающимся в жилье, и ему выплачивалась денежная компенсация за наем жилья. После увольнения со службы войсковая часть отказалась выплачивать ему компенсацию. Основанием для этого послужило то, что его дочери принадлежит 1/4 доли в квартире общей площадью 47,1 кв. м в Севастополе. Заявитель считает отказ в выплате необоснованным. Принадлежащая дочери доля не позволяет фактически использовать квартиру для проживания всей семьи, уточняется в жалобе. По его мнению, действующая редакция закона о статусе военнослужащих лишает уволенных военных права на компенсацию независимо от того, позволяет ли имеющееся жилье реально проживать в нем. В июле 2025 г. Нахимовский райсуд Севастополя отказал заявителю в иске, сославшись на оспариваемую норму.