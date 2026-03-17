КС может пересмотреть норму о компенсации за наем жилья военным

КС может пересмотреть норму о компенсации за наем жилья военнымПоводом стало дело уволенного военного, который лишился выплат из-за доли жилья в собственности у дочери
Севастопольский городской суд обратился в Конституционный суд (КС) РФ с просьбой проверить на соответствие Основному закону положение ст. 15.3 закона о статусе военнослужащих. В нем говорится, что компенсация за наем жилья не выплачивается уволенному военнослужащему, если у него или у члена его семьи в собственности есть жилье или доля в нем. С текстом запроса суда ознакомились «Ведомости».
Поводом для обращения в КС стал иск гражданина к войсковой части, где он проходил службу. Он вместе с супругой, сыном и дочерью был признан нуждающимся в жилье, и ему выплачивалась денежная компенсация за наем жилья. После увольнения со службы войсковая часть отказалась выплачивать ему компенсацию. Основанием для этого послужило то, что его дочери принадлежит 1/4 доли в квартире общей площадью 47,1 кв. м в Севастополе. Заявитель считает отказ в выплате необоснованным. Принадлежащая дочери доля не позволяет фактически использовать квартиру для проживания всей семьи, уточняется в жалобе. По его мнению, действующая редакция закона о статусе военнослужащих лишает уволенных военных права на компенсацию независимо от того, позволяет ли имеющееся жилье реально проживать в нем. В июле 2025 г. Нахимовский райсуд Севастополя отказал заявителю в иске, сославшись на оспариваемую норму.
Тогда заявитель подал апелляционную жалобу в Севастопольский горсуд. Там пришли к выводу, что действующая норма ст. 15.3 закона о статусе военнослужащих может противоречить ст. 40 Конституции. Согласно ст. 51 Жилищного кодекса РФ, нуждающимися в жилых помещениях признаются в том числе граждане, обеспеченные жилой площадью ниже установленной учетной нормы. КС принял запрос Севастопольского суда к рассмотрению, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе.
Во время процедуры признания семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий принимается во внимание площадь всех жилищ, находящихся в собственности у ее членов, пояснил старший научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» РАНХиГС Александр Бурдяк. Нормативы постановки на учет регулируются муниципалитетами, но общий принцип таков: площадь жилья ниже учетной нормы и малоимущность по доходам. Критерии регулярно проверяются и зачастую очередники теряют статус нуждающихся в улучшении жилищных условий при существенном росте доходов у семьи или при получении в наследство или в дар доли в квартире, доме, добавил Бурдяк.
Кому положена денежная компенсация
Судебная практика показывает, что случаи отказа военнослужащим или бывшим военнослужащим в компенсации за наем жилья из-за наличия доли собственности у них или у членов их семьи не единичны, отметила эксперт Национального фонда правовой поддержки организаций и граждан Веста Анцкевич. Ведомственные органы, принимая решения о прекращении выплат, ориентируются на буквальное толкование норм законодательства, пояснила она. Сам факт наличия зарегистрированного права собственности рассматривается как достаточное основание для признания семьи обеспеченной жильем независимо от размера доли. В результате возникают ситуации, когда военнослужащий и его семья фактически вынуждены продолжать аренду жилья, но при этом утрачивают право на компенсацию, поскольку один из членов семьи владеет небольшой долей квартиры, которая объективно не может обеспечить проживание всей семьи, подчеркнула Анцкевич. Подобные дела регулярно становятся предметом судебных споров, но сама практика неоднородна: одни суды придерживаются формального подхода, другие оценивают возможность реального использования жилья, добавила она.
Сам факт передачи вопроса в КС показывает, что проблема не единична, соглашается член думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский («Единая Россия»). По его словам, речь идет о системной коллизии. Если КС признает эту норму неконституционной, то это может повлиять и на пересмотр конкретных отказов, и на дальнейшую практику назначения компенсаций бывшим военнослужащим, заключил депутат.